«Химки» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

«Динамо» сыграет в гостях с «Химками» в 26-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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