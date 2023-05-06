«Химки» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

Теги Химки премьер-лига Россия Динамо Москва онлайны Футбол

«Динамо» сыграет в гостях с «Химками» в 26-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Химки – Динамо
Дата проведения
6 мая, 14.00, «Арена Химки»
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11 комментариев

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Владимир Ануфриев
Динамо вперёд, только победа!
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ГЛЕБ
Сегодня ждем от Динамо , победы! Только Яшин , только Динамо!
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Игорь Чернецов
Битва монстров тренерского цеха!!!
Талалаев- Йоканович !!!
Кто глубже закопает свою команду???
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Владимир Ануфриев
Ответ Игорь Чернецов
Битва монстров тренерского цеха!!! Талалаев- Йоканович !!! Кто глубже закопает свою команду???
Пивоваров и Бувач уже давно закопали Динамо, когда купили в команду, посмешище из ЦЗ. Этих двоих, нужно первых гнать из Динамо.
+3
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Игорь Чернецов
Ответ Владимир Ануфриев
Пивоваров и Бувач уже давно закопали Динамо, когда купили в команду, посмешище из ЦЗ. Этих двоих, нужно первых гнать из Динамо.
Майсторович парень что надо!
Саба и Маричаль- отстой.
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Владимир Ануфриев
Ответ Игорь Чернецов
Майсторович парень что надо! Саба и Маричаль- отстой.
По Майсторовичу согласен, он выглядит и талантливие, и перспективнее всех остальных. Но пока что без опыта, и надёжности в игре. А это к сожалению, приходит со временем.
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Dr. Heisenberg
Если у Химок не выиграют, то я уж не знаю...
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Игорь Чернецов
Ответ Кеша
Привет . Жжешь .
Привет!
Я то так , развлекаюсь.
А вот по твоим минусам видно , что кто то другой здесь "жжёт".
Ну да ладно, общими усилиями поправим это))
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Dr. Heisenberg
Ответ Владимир Ануфриев
По Майсторовичу согласен, он выглядит и талантливие, и перспективнее всех остальных. Но пока что без опыта, и надёжности в игре. А это к сожалению, приходит со временем.
После 3 игр все очень талантливые и перспективные, а после 30 - бездари. Но Майсторович - интересный парень (я не понимаю, как он так странно бегает, но получается очень быстро), пока, правда, выезжает в первую очередь на старании, энтузиазме и желании не уступить (как сопернику, так и место в составе) - на длинной дистанции поглядим.
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