«Химки» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Динамо» сыграет в гостях с «Химками» в 26-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 6 мая, 14.00, «Арена Химки»
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Талалаев- Йоканович !!!
Кто глубже закопает свою команду???
Саба и Маричаль- отстой.
Я то так , развлекаюсь.
А вот по твоим минусам видно , что кто то другой здесь "жжёт".
Ну да ладно, общими усилиями поправим это))