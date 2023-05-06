Аршавин о «Спартаке»: «Для вас любое место выше десятого – уже нормально»

Андрей Аршавин похвалил «Зенит» за досрочную победу в Юношеской футбольной лиге.

Заместитель генерального директора петербуржцев в эфире передачи «Все на матч!» дал характеристику игрокам, добившимся победы.

Андрей Аршавин: «Это одна из самых талантливых команд нашей академии. Я курирую все, от мала до велика.

Что хочется про этих ребят сказать? Во-первых, один из них, , уже дебютировал за основную команду. В этом сезоне он даже уже за свой год не играл. И в целом там действительно есть ребята… Алексей Барановский уже тренировался с главной командой. Они могут претендовать не просто на то, чтобы играть во взрослом футболе, но играть во взрослом футболе за « ».

Ведущий « » : «А « » в этом турнире участвует?»

Андрей Аршавин: «Ну да. В принципе, честно, даже неплохо, по-моему, третье место они занимают».

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор: «Для «Спартака» третье место – это плохо».

Андрей Аршавин: «Ребята, для вас любое место выше десятого – уже нормально».

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