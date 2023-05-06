Аршавин о «Спартаке»: «Для вас любое место выше десятого – уже нормально»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев детский футбол Эдуард Мор Матч ТВ Данила Козлов 2005 Футбол

Андрей Аршавин похвалил «Зенит» за досрочную победу в Юношеской футбольной лиге.

Заместитель генерального директора петербуржцев в эфире передачи «Все на матч!» дал характеристику игрокам, добившимся победы.

Андрей Аршавин: «Это одна из самых талантливых команд нашей академии. Я курирую все, от мала до велика.

Что хочется про этих ребят сказать? Во-первых, один из них, Данила Козлов, уже дебютировал за основную команду. В этом сезоне он даже уже за свой год не играл. И в целом там действительно есть ребята… Алексей Барановский уже тренировался с главной командой. Они могут претендовать не просто на то, чтобы играть во взрослом футболе, но играть во взрослом футболе за «Зенит».

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев: «А «Спартак» в этом турнире участвует?»

Андрей Аршавин: «Ну да. В принципе, честно, даже неплохо, по-моему, третье место они занимают».

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор: «Для «Спартака» третье место – это плохо».

Андрей Аршавин: «Ребята, для вас любое место выше десятого – уже нормально».

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80 комментариев

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Вадим Симонов
Красиво ответил,сейчас загорится:)
+103
-33
+70
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Эден Азаров
Ответ Владимир Владимир
Я, конечно, совсем не любитель рос.футбола, но высказывание откровенно бредовое и исключительно для толпы
Это просто шутка, и в данном случае была произнесена в довольно дружественной атмосфере.
+49
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Евгений Алёшин
По поводу этой реплики ничего не скажу, но смотрел эфир… такое ощущение что Мора позвали чтобы над ним поиздеваться, постоянно перебивали, не давали особо ничего сказать. ГазпромТВ конечно лютое мракобесие, нельзя так петь дифирамбы в сторону одного клуба. Имхо
+31
-16
+15
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Rundatgame
Андрей вообще был весел на этом эфире, смеялся и шутил ))
+22
-8
+14
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Матвей Суицидин
Ответ Сергей Круглов
Ну как же академия без Аршавина, который курирует все. А вообще Андрюша главный в Зените, да что там в Зените, в России, а может быть и в мире 🤔
хряпнул уже?
+12
-1
+11
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Михо
Это о молодежке или в целом?😃
+18
-8
+10
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Фан Рубина
Всё верно сказал.
+21
-12
+9
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Stas Nadtochy
Аршавин красава)) все по фактам)
+22
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Goldstream
Ответ Евгений Алёшин
По поводу этой реплики ничего не скажу, но смотрел эфир… такое ощущение что Мора позвали чтобы над ним поиздеваться, постоянно перебивали, не давали особо ничего сказать. ГазпромТВ конечно лютое мракобесие, нельзя так петь дифирамбы в сторону одного клуба. Имхо
ГазпромТВ такое ГазпромТВ, что на нем больше всего именно спартаковских экспертов в эфире)
+14
-6
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Вадим Симонов
Красиво ответил,сейчас загорится:)
Поджарил бекон, так сказать🥓🎅🏿
+19
-12
+7
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kilo_gilo
по фактам разложил Андрей Сергеевич)))
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dimany5555
Игра всех расставит на места, завтрашняя в том числе.
+7
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Flashzzz
Ответ dimany5555
Игра всех расставит на места, завтрашняя в том числе.
Хехе, в том-то и дело, что одна игра ничего не расставляет.

Расставляет на свои места чемпионат.
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Доктор Броманталь
Алексей Барановский это не сын Аршавина и его бывшей жены Юлии Барановской ?
+7
-3
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fil_spb
Ответ Евгений Алёшин
По поводу этой реплики ничего не скажу, но смотрел эфир… такое ощущение что Мора позвали чтобы над ним поиздеваться, постоянно перебивали, не давали особо ничего сказать. ГазпромТВ конечно лютое мракобесие, нельзя так петь дифирамбы в сторону одного клуба. Имхо
Мягко сказать пристрастное и далекое от истины описание эфира. И это как раз даже по этой вот реплике из новости отлично видно. Идет корректное обсуждение ЮФЛ, тут посреди ответа Шавы встревает Мор, т.е. это он перебивает, а не его, и встревает с совершенно смешным и неуместным пафосом. На что получает вполне дружелюбный, а там атмосфера была вполне расслабленная в студии, подкол в ответ. Кто же виноват что Шава банально гораздо харизматичнее Мора. Поприкалывался, потравил чуток, но совершенно без злобы. Так что кб как всегда увидел заговор там, где его и близко не было.
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Евгений Семенченко
Шава молодец,красиво накинул )))
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PsichoEscape
Ответ Goldstream
ГазпромТВ такое ГазпромТВ, что на нем больше всего именно спартаковских экспертов в эфире)
А еще, газпромТВ такое тв, что его в основном кб смотрят, а потом бегут на спортс делиться своими впечатлениями
+3
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Sashabolshoy
Аршавин красава
+10
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Антон Путятин
Ответ Евгений Алёшин
По поводу этой реплики ничего не скажу, но смотрел эфир… такое ощущение что Мора позвали чтобы над ним поиздеваться, постоянно перебивали, не давали особо ничего сказать. ГазпромТВ конечно лютое мракобесие, нельзя так петь дифирамбы в сторону одного клуба. Имхо
они поют только Спартаку)))
+4
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Антон Путятин
Ответ muslim95
Сказал бывший игрок, чей клуб прозябал в пердиве и только благодаря развалу СССР не вылетел во втордив))) Ну а теперь то с Газпромом за спиной гонору сколько!
и что с того? ))) зато сейчас пять раз подряд будем чемпионами
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Elegante
Андрюха, красавчик!!!
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disharmony666
Знатно Шава унизил бледных
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KKA
Ответ Вадим Симонов
Красиво ответил,сейчас загорится:)
Заполыхает )
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Спартак Уокер
А вот это обидно было
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PsichoEscape
Ответ Александр Поливенко
О чём это он, этот Шава... Эта фраза актуальна для того, настоящего зенита, который блуждал по лигам..., и за всё безполитпроектное время всё же один раз каким то образом умудрился взять чемпионство
Спартак тоже умудрился один раз
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