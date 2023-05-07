«Реал» выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года
«Реал» стал обладателем Кубка Испании впервые с 2014 года.
Мадридский клуб стал победителем турнира, одержав победу над «Осасуной» в финале (2:1).
«Реал» взял этот трофей в 20-й раз и впервые за 9 лет – в 2014-м клуб обыграл «Барселону» в финале (2:1).
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🏆2х ЛЧ
🏆1х Ла Лига
🏆2х Кубка Испании
🏆2х КЧМ
🏆2х Суперкубка УЕФА
🏆1х Суперкубок Испании
10 трофеев завоевал, надеюсь пробьётся в финал ЛЧ с Реалом и в свой день рождения поднимет ещё один трофей🤞
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