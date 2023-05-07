«Реал» выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Реал» стал обладателем Кубка Испании впервые с 2014 года.

Мадридский клуб стал победителем турнира, одержав победу над «Осасуной» в финале (2:1).

«Реал» взял этот трофей в 20-й раз и впервые за 9 лет – в 2014-м клуб обыграл «Барселону» в финале (2:1). 

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33 комментария

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Artem Piatkov
Анчелотти с Реалом:

🏆2х ЛЧ
🏆1х Ла Лига
🏆2х Кубка Испании
🏆2х КЧМ
🏆2х Суперкубка УЕФА
🏆1х Суперкубок Испании

10 трофеев завоевал, надеюсь пробьётся в финал ЛЧ с Реалом и в свой день рождения поднимет ещё один трофей🤞
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Сергей Логинов
Кроос добавил недостающую чашку)
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Сергей Логинов
Ответ Barca_mania
смотрел матч, с такой игрой реала можно поздравлять Сити с выходом в финал😁
Болельщики Реала, открываем шампанское, Мадрид выйдет в финал
+13
-1
+12
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Granero-24
Вини и Родриго супер! Против Сити с такой защитой тяжело будет! Но верим!!!
+8
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+8
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Los Galácticos
Ответ Сергей Логинов
Кроос добавил недостающую чашку)
Азар тоже :)
+6
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Granero-24
Мадридиста с Кубком!!!!
+3
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Фёдор Кузнецов
Просто факт, Эдуардно Камавинга уже выиграл всё тутулы с Реалом, ему 20 лет, это его второй сезон в клубе
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Granero-24
Тони Кросс - Коллекционер !
+3
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Эркинбек Апаканов
Ответ Barca_mania
смотрел матч, с такой игрой реала можно поздравлять Сити с выходом в финал😁
С той игрой которая барса показывает, опять будет позориться в ЛЧ.
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СЛИВОЧНЫЙ
Поздравляю пацаны!
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Пепси пеналдувич
Поздравляю, игра была классная.
+2
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Moscwow
Анчелотти прошёл весь футбол с Реалом
+1
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Дмитрий Калашников
с такой игрой Сити от нас камня на камня не оставит! Финал Сити Милан будет!
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-1
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Андрей Хенто
Всех с победой, болельщики Мадрида!
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dr. cage
Спасибо великому Анчи
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Эркинбек Апаканов
Ответ Barca_mania
Барса будет минимум в полуфинале в следующем сезоне
ой не смеши , ей выйти бы из группы.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Сергей Логинов
Кроос добавил недостающую чашку)
Не только он
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VuNePonimaete
Ответ Фёдор Кузнецов
Просто факт, Эдуардно Камавинга уже выиграл всё тутулы с Реалом, ему 20 лет, это его второй сезон в клубе
Пора обновлять подвиги дедов, выиграть минимум 7 ЛЧ в составе Мадрида
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ten Hag
Ответ Granero-24
Вини и Родриго супер! Против Сити с такой защитой тяжело будет! Но верим!!!
Защита тихий ужас
Милитао и Алаба в центре временами вообще караул
Тчуамени в опорной зоне не вывозит
+1
-1
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max mystique
Ответ Сергей Логинов
Болельщики Реала, открываем шампанское, Мадрид выйдет в финал
Не будем торопиться, сити очень силён, а барса мания чешит чепуху каждый день пачками)
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Фёдор Кузнецов
Ответ VuNePonimaete
ну а ради чего ещё выступать за Реал, кроме как не бить рекорд за рекордом?
Ну да
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Майрамбек Абдыкадыров
Мне кажется Реал включил немножко экономный режим
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Murtynya
Да может быть и Сити фаворит, но они знают на что способен Реал
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Маноло Санчи́с
От папы Карло до папы Карло, как говорится))
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AnMe
Не болею за Реал вообще, но рад за Тони ❤️ заслужил, легенда
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