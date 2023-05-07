«Реал» выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года

«Реал» стал обладателем Кубка Испании впервые с 2014 года.

Мадридский клуб стал победителем турнира, одержав победу над «Осасуной» в финале (2:1).

« » взял этот трофей в 20-й раз и впервые за 9 лет – в 2014-м клуб обыграл «Барселону» в финале (2:1).

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