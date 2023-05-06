Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС примет «Локомотив-Кубань» в 1-м матче

Теги результаты УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

В субботу, 6 мая, в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Финал (до четырех побед)

Первый матч

УНИКС – Локомотив-Кубань
Дата проведения
6 мая, 14.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
После ночного баскета НБА посмотрим сегодня дневной Единой лиги ВТБ... Командам удачи, а болельщикам зрелищного и интересного матча !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adel Khaniev
За красивый баскетбол ! За УНИКС! За Казань !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
За семь огненных матчей при полных трибунах! 🏀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий