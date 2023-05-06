Гран-при Майами-2023. Онлайн квалификации. Албон, Хюлькенберг, Хэмилтон, Чжоу и де Врис выбыли после 2-го сегмента

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Стартовала квалификация к пятому этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Майами.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

Новый шанс Переса против Ферстаппена на городской трассе в Майами. «Феррари» рядом

Международный автодром Майами
6 мая 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.26,814
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,150
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,283
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,334
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,514
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,630
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,750
8. Пьер Гасли («Альпин») +0,798
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,859
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,929
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Алекс Албон («Уильямс») +0,981
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,089
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,161
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,277
15. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,581
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Ландо Норрис («Макларен»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
19. Оскар Пиастри («Макларен»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 

Гран-при Майами-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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57 комментариев

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Антон Якимцев
Радужный круто проехал "дома".
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Streetbor
у лгбтешника будет больше времени для раскраски своего шлема бгг
+8
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Великий Алонсо
Гамильтон позорище 🤣🤣🤣🤣
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Анатолий Зубков
Прям рад за радужного блмщика.
+6
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elkipalki
Хэмилтону надо уходить скорее. И так в ранг великих не входит. Но с такими результатами вообще войдет в историю середняком, которому повезло с космовозом.
+6
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Grigpar
Рассел уже уничтожает Льюиса по квалам.
+6
0
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Alexey Hohlov
Радужный шлем не помог
+6
-1
+5
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Rjcnbr
Эти трассы со стенами такое уныние наводят, добавляют ужаса к этому бесперспективному сезону. Как будто за зеками на прогулке за сеткой наблюдаешь
+6
-1
+5
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mishakmv96
Результаты аномальные, два Хааса прошли дальше, Макларен остался в первом сегменте, Де Врис опередил Цуноду. Алонсо неуверенно вышел в Q2. Мерсы так же слабо едут
+5
0
+5
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WINWOLF
Сэр мимо q3
+4
0
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Dino Mariani
13 место, плак, плак
+4
0
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M93
Льюис аут. Ну хотя бы в куче модных шмоток проходил по паддоку, как на показе мод.
+3
0
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Alexandr Tarakanoff
Гет ин зэр Льюис. Асом шлем мэйт
+4
-1
+3
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Vladimir RA108
Лэнс мимо, как так-то?!
И два Макларена мимо, зато прошёл де Врис!
Ну и винегрет.
+3
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delachetti
не умеет он ездить нихуя этот сер
+3
0
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Антон Якимцев
У Хэма опять команда виновата.
Поздно выпустила. Причём разница с выпуском Рассела была секунд 10-15.
+3
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Самая быстрая булочка в мире
Ооо тюлени
+2
0
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RusSt
спец ливрея рб выглядит симпотично
+2
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Grigpar
Ответ Антон Якимцев
Что там со Строллом, пропустил?
АМ походу решили сэкономить на софте и поставили старые Алонсо и Строллу. Ну 2-й и не проскочил в q2. :)) Алонсо сам еле пролез. Но это не точно.
+2
0
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WINWOLF
Маки провал(( И Стролл удивил
+2
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Фанат спорта01
Ответ Великий Алонсо
И че с Астоном? Что это за дичь?
хотели комплект сэкономить как РБ и Феррари
ну вот и сэкономили у Стролла,а Фернандо хоть как-то пролез.
+1
0
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Streetbor
ну такой Феррари Олонсо бы боролся за титул бгг
+2
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RusSt
Леклер на одном круге конечно лучший сейчас
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-1
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M93
Ответ Rjcnbr
Эти трассы со стенами такое уныние наводят, добавляют ужаса к этому бесперспективному сезону. Как будто за зеками на прогулке за сеткой наблюдаешь
И что самое печальное - таких трасс будет только больше.
+1
0
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Мария Голденштерн
Рассел красавчик - туда этого сИра с его шлемом.)
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