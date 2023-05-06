Гран-при Майами-2023. Онлайн квалификации. Албон, Хюлькенберг, Хэмилтон, Чжоу и де Врис выбыли после 2-го сегмента

Стартовала квалификация к пятому этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Майами.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

Новый шанс Переса против Ферстаппена на городской трассе в Майами. «Феррари» рядом

Международный автодром Майами

6 мая 2023 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.26,814

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,150

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,283

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,334

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,514

6. Эстебан Окон («Альпин») +0,630

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,750

8. Пьер Гасли («Альпин») +0,798

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,859

10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,929

Выбыли после второго сегмента:

11. Алекс Албон («Уильямс») +0,981

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,089

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,161

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,277

15. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,581

Выбыли после первого сегмента:

16. Ландо Норрис («Макларен»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Оскар Пиастри («Макларен»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Гран-при Майами-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram