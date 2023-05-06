Гран-при Майами-2023. Онлайн квалификации. Албон, Хюлькенберг, Хэмилтон, Чжоу и де Врис выбыли после 2-го сегмента
Стартовала квалификация к пятому этапу «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Майами.
За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:
Новый шанс Переса против Ферстаппена на городской трассе в Майами. «Феррари» рядом
Международный автодром Майами
6 мая 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.26,814
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,150
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,283
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,334
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,514
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,630
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,750
8. Пьер Гасли («Альпин») +0,798
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,859
10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,929
Выбыли после второго сегмента:
11. Алекс Албон («Уильямс») +0,981
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,089
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,161
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,277
15. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,581
Выбыли после первого сегмента:
16. Ландо Норрис («Макларен»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
19. Оскар Пиастри («Макларен»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
Гран-при Майами-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
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И два Макларена мимо, зато прошёл де Врис!
Ну и винегрет.
Поздно выпустила. Причём разница с выпуском Рассела была секунд 10-15.
ну вот и сэкономили у Стролла,а Фернандо хоть как-то пролез.