«Рейнджерс» расстались с главным тренером Галланом. Клуб выбыл в 1-м раунде Кубка Стэнли

Жерар Галлан ушел с поста главного тренера «Рейнджерс».

Нью-йоркский клуб объявил о расставании с 59-летним специалистом по обоюдному согласию.

Галлан возглавил «Рейнджерс» летом 2021 года, сменив Дэвида Куинна.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли нью-йоркский клуб завершил борьбу в первом раунде, проиграв «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.

Галлан и генменеджер «Рейнджерс» Друри поругались после поражения от «Нью-Джерси» в 4-м матче серии