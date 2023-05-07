«Рейнджерс» расстались с главным тренером Галланом. Клуб выбыл в 1-м раунде Кубка Стэнли

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Жерар Галлан НХЛ отставки Хоккей

Жерар Галлан ушел с поста главного тренера «Рейнджерс».

Нью-йоркский клуб объявил о расставании с 59-летним специалистом по обоюдному согласию.

Галлан возглавил «Рейнджерс» летом 2021 года, сменив Дэвида Куинна. 

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли нью-йоркский клуб завершил борьбу в первом раунде, проиграв «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии. 

Галлан и генменеджер «Рейнджерс» Друри поругались после поражения от «Нью-Джерси» в 4-м матче серии

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maluma Amulam
С таким составом конечно нужны результаты лучше. Все логично.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PEGEON
Ответ Марсель Объелся
Очень странное решение. В прошлом году он возил Каролину только так
А в этом слился молодёжи из НДД. Так что вполне логичное решение.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Ответ Miknik
Воробьев свободен
Можно и самого Романа Борисовича позвать.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Алексеевич
В вашингтон его
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ottomann
Галлан тренер на 2 года, первый год суперрезультат, потом команды его не выдерживают и сливают , говорят излишне жестит

Кенневиль Велком ?

Должен сыграть свою лебединую песню с этим составом!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miknik
Воробьев свободен
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Шарафутдинов
Состав был вообще не под стиль Галлана. Я не знаю как они собирались, понимая во что играет Галлан. С одной стороны это была бомбическая закупка на КС, но не в тот момент, когда игроки не подходят под стиль главного тренера
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
protasov
Ответ ОттоДракула
Можно и самого Романа Борисовича позвать.
Роман патриот! Он не разменивается на забугорные новоделы!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T.T.
Может Q вернется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Очень странное решение. В прошлом году он возил Каролину только так
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Как и нашего Саттера в прошлом сезоне носили на руках а теперь выкинули.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Пустохин
Ожидаемо, учитывая затраченные ресурсы на этот плей-офф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антоша
Тестя надо звать. Пусть выручает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Мне очень нравилось то, что он показал с Флоридой и Вегасом, но то, что было в НЙ даже в прошлом сезоне - вообще нет. Да, результат крутой - финал Конфы, все дела. Но игры толком и не было. Если бы не фееричная игра Шестеркина, что в прошлой регулярке, что в плей-офф, то никакого финала Конфы бы и близко не было. В этом сезоне более-менее заиграли в регулярке хотя бы. Так что они с этой отставкой опоздали на сезон, с текущим составом результаты должны были быть куда лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miknik
Ответ Miknik
Воробьев свободен
Отец жены ещё свободен, персональный настройщик главной звёзды будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий