ЭСК РФС: Безбородов верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Краснодаром», Сперцян фолил первым

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар Эдуард Сперцян Томаш Тавареш ЭСК РФС Футбол

В РФС не удовлетворили жалобу «Краснодара» на судейство в матче со «Спартаком».

«Краснодар» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Спартака» на 70-й минуте матча 24-го тура Мир РПЛ (3:4).

«Решение комиссии: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Спартак» №20 Томаша Тавареша, совершившего контакт с плечом атакующего игрока команды «Краснодар» №10 Эдуарда Сперцяна в единоборстве с ним за мяч, комиссия единогласно признала ненаказуемыми, так как этот контакт не являлся очевидным препятствованием продвижению нападающего к мячу, который преувеличил последствия данного контакта, упав на газон неестественным образом.

В то же время комиссия отмечает, что первоначальные действия атакующего игрока против защитника в виде задержки за футболку являлись наказуемыми, так как нападающий получил преимущество в борьбе за позицию с соперником. 

В связи с чем комиссия считает, что судье следовало своевременно остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Спартак» в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

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39 комментариев

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Алексей Иванов
А нытья то было... Спартак тащат, судью на мыло...
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+52
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Никита Самарин
Что и следовало ожидать, сразу было понятно, что это не пенальти.
+43
-12
+31
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Спартак сила
нытики умылись
+39
-15
+24
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Alex Chernov
Как же так, там 100% пеналь по версии северных болельщиков Краснодара. 🙃
+36
-14
+22
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Ivan Petrov
Интересно что об этом скажут авторитетные(нет)эксперты из Санкт Петербурга,громче всех визжавшие,что пенальти был. Вот и проверим если среди них мужики ,или сплошные Кати СПб и Дмитрии 69
+26
-14
+12
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Олег Щёголев
Быканули не там...
+10
-3
+7
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алексей Иванов
А нытья то было... Спартак тащат, судью на мыло...
Посмотри комментарии после новости о решении ЭСК по игре с Факелом,тогда что-то ЭСК не стал истиной для фанатов
+4
0
+4
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Ivan Petrov
Ответ Спартак сила
нытики умылись
Судя по всему,зная их северо-западное географическое расположение и историческое прозвище этих нытиков , мытьё им не поможет . Это их стиль жизни
+11
-7
+4
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Аморалинни
Ответ Алексей Иванов
А нытья то было... Спартак тащат, судью на мыло...
Ну да, ЭСК всегда правы)))
+11
-8
+3
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Дмитрий Тихонов
Лучше бы на не удаление Соболева в конце первого тайма подали протест, а пенальти на Сперцяне не было - это очевидно.
+2
0
+2
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FCCZ
Ах какая незадача. )
+3
-1
+2
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Ivan Petrov
Ответ Алексей Иванов
А нытья то было... Спартак тащат, судью на мыло...
Нытье обычно когда ветер северный
+14
-13
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Mr.Hahn
КАНЕШНА
ЧАЙ ПАПИЛИ С СУДЯМИ И ТИПЕРЬ ИХ ТАЩАТ
РУКА МАСКВЫ!!!11
+7
-6
+1
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Дмитрий9779
Что по второй ЖК Соболеву?Будут так же единодушны кбпартнеры или на этот раз ЭСК будет куплен?🤣🤣🤣Пенки не было,будем объективны.
+7
-6
+1
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Александр Быкович
Ответ Hong Kil
Ну а как без судейских привилегий? "Самая популярная команда" не может же в пердив вылететь, вот и проводят "встречи с арбитрами". Ничего, если уж даже Барсу поймали на этом, может и до этих дело дойдет.
Про Питер чётко подметил
+1
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Spartakus1984
Не знаю,где он там фолил,но я видел как он нырял
+8
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Циник Петербургский
Ответ Alex Chernov
Как же так, там 100% пеналь по версии северных болельщиков Краснодара. 🙃
Кто про что, а Чернов про северных болельщиков ))) Обычно тушинские фантазеры в таких случаях что-то плетут про "комплексы"... ))) Но я так делать не стану. Просто задам вопрос по Вашим забавным фантазиям. Сколько удалось насчитать на матче сборной России "северных болельщиков, одетых во враждебные шапочки и болеющих против своей страны"? Ответ на вопрос будет или так и продолжите съезжать, "адекватный" Вы наш? )))
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Alex Chernov
Ответ Циник Петербургский
Кто про что, а Чернов про северных болельщиков ))) Обычно тушинские фантазеры в таких случаях что-то плетут про "комплексы"... ))) Но я так делать не стану. Просто задам вопрос по Вашим забавным фантазиям. Сколько удалось насчитать на матче сборной России "северных болельщиков, одетых во враждебные шапочки и болеющих против своей страны"? Ответ на вопрос будет или так и продолжите съезжать, "адекватный" Вы наш? )))
Душнила северный, передавай привет супруге.. Великая женщина, будем объективны 🙃
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Pakegi
Ответ Mr.Hahn
КАНЕШНА ЧАЙ ПАПИЛИ С СУДЯМИ И ТИПЕРЬ ИХ ТАЩАТ РУКА МАСКВЫ!!!11
А я вот чай не пил с ними, но я игру смотрел...
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Гусеконь
а я согласен. Бесит когда напы работают руками, а им ничего за это
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Pakegi
А приз парню за артистичность?
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Иван Правспарт
Побольше попросишь поменьше........
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παсτоρ
А как питерские дышали, как дышали)))
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Евгений Кузнецов
Спецрян - способный игрок, но от "синдрома Комличенко" ему срочно нужно избавляться, чтобы расти!
+3
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BET3P
Очень грамотно разобрано!
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