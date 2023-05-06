ЭСК РФС: Безбородов верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Краснодаром», Сперцян фолил первым

В РФС не удовлетворили жалобу «Краснодара» на судейство в матче со «Спартаком».

«Краснодар» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Спартака» на 70-й минуте матча 24-го тура Мир (3:4).

«Решение комиссии: судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака» на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Спартак» №20 , совершившего контакт с плечом атакующего игрока команды «Краснодар» №10 в единоборстве с ним за мяч, комиссия единогласно признала ненаказуемыми, так как этот контакт не являлся очевидным препятствованием продвижению нападающего к мячу, который преувеличил последствия данного контакта, упав на газон неестественным образом.

В то же время комиссия отмечает, что первоначальные действия атакующего игрока против защитника в виде задержки за футболку являлись наказуемыми, так как нападающий получил преимущество в борьбе за позицию с соперником.

В связи с чем комиссия считает, что судье следовало своевременно остановить игру и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Спартак» в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

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