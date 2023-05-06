НБА. Плей-офф. «Майами» – «Нью-Йорк», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт»

Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА продолжаются две серии второго раунда плей-офф.

«Майами» принимает «Нью-Йорк» (1-1), «Лейкерс» Леброна сыграют с «Голден Стэйт» Карри (1-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третьи матчи

Майами – Нью-Йорк 58:44 (перерыв)
Дата проведения
6 мая, 22.30, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Батлер (15), Струс (9), Адебайо (9), Лав (4), Винсент (0) – старт; Лаури (7), Д. Робинсон (4), Зеллер (4), Калеб Мартин (3), Хайсмит (3).
Нью-Йорк
Брансон (14), Харт (7 + 7 подборов), Рэндл (6 + 7 подборов), Барретт (4), Робинсон (2) – старт; Куикли (8), Граймс (3), Хартенштайн (0), Топпин (0).

Счет в серии – 1-1

Лейкерс – Голден Стэйт
Дата проведения
7 мая, 03.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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93 комментария

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Антон Нестеренко
Батлер, вернись, ты очень нужен
+21
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pulyalke
Ответ Владимир Алексеев
100 гр снотворного и спать не позднее 21.00
по итогу еще пару раз до магазина сбегаешь, а уснешь на объявлении составов))
+15
-1
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Донован хозяин НБА
Тем временем я продолжаю кайфовать от работы по развитию игроков в Майами и трудов Споэльстры.
Струс-не выбран на драфте, отчислен из Чикаго, торговал айфонами в Химках, сейчас набирает 9 очков за 8 минут с НЙ.
Винсент-не выбран на драфте, сейчас игрок основы Майами.
Мартин-не выбран на драфте, отчислен из Шарлотт (бугага), лучший шестой команды на данный момент.
Подобные ребята каждый год десятками светятся в Лиге и возвращаются на кассу в КФС. И только в Майами на регулярной основе, благодаря тяжёлой работе и 101% самоотдаче, их доводят до серьезного уровня игры
+14
0
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Ванька
Ответ Jaison (Jeison)
Уверенная победа ЛАЛ. 1. Дэвис будет выжигать краску 2. На периметре будет максимально цепкая защита 3. Воины не смогут выдать аномальный процент попаданий с дуги третью игру подряд
Так будет ли Девис выходить контестить Клея и Карри. Вот в чем вопрос. Это не 40 минут играя под кольцом, блокируя лей апы.
+14
-1
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Дориан Грей_333
Ответ Consistency
Средний процент трех в серии с Сакраменто у ГСВ, если чо - 32.8%))) И выборка в 7 игр
С Лейкерс будет получше. Краску озерники забетонировали (в первом матче), но очень много открытых бросков на дуге позволяют делать, а с выходом бросающего центра у ГСВ - непозволительно много.
Большую роль в этом сыграл тот факт, что Хэм просто пере#рал от Карри в прошлом матче. Я ещё не видел такого акцента в защите одного игрока. Хэм целый персональный отряд на Карри отправил, постоянный дабл тим с центрального круга плюс дополнительная подстраховка.
Да, бросать ему не позволили, но краску открыли (Грин, порой, по прямой к кольцу бежал, без сопротивления), дали много открытых бросков с периметра, а самому Карри дали возможность поиграться в классического разыгрывающего. Стоило ли оно того? Счёт показывает, что нет.
+11
-1
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Чудинов Дмитрий
Ответ Илья Петров
Не, ну сегодня однозначно за тактический слив N2 от ЛАЛ.
не тактический слив, а перегруппировка )) Леброн всерьез еще ничего не начинал ))
+15
-7
+8
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VERSER
Ответ Инстаграм Любовь
3 матча подряд (учитывая Game 7 с Кингз) Воины валят трёхи как ненормальные общим процентом под 45%, очень интересно, продлится ли этот град дальних или нет. Задача Лейкерс это повторить первый матч и закрыть краску, тогда всё будет зависеть лишь от попаданий из-за дуги от Голден Стейт. Если нет, то разгромная победа ЛА, если будут попадать как в прошлых играх - будет очень плотно всё
Не думаю, что нужно матчи с САК сравнивать с играми против ЛАЛ. Лейкерс как раз сами отдают броски из-за дуги и поэтому процент ГСВ не удивляет. ЛАЛ закрывают краску и дают больше свободы на дуге, Сакраменто наоборот из-за невозможности защищать краску жестко дефали дугу и по серии у ГСВ были проблемы с трешками.

В общем процент ГСВ с дуги против ЛАЛ пока выглядит логично ввиду модели защиты Лейкерс.
+9
-2
+7
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Дориан Грей_333
Ответ Jaison (Jeison)
Уверенная победа ЛАЛ. 1. Дэвис будет выжигать краску 2. На периметре будет максимально цепкая защита 3. Воины не смогут выдать аномальный процент попаданий с дуги третью игру подряд
1. Скорее всего, будет выжигать. В таком случае, от Уорриорз снова можно ждать града трехочковых.
2. Максимально цепкой не получится, поскольку Ривз проваливает игру на периметре в этой серии, а Карри адаптировался к Вандербилту и всевозможным сдваиваниям на нем. Шредер не сможет все свое игровое время быть максимально полезным в защите. Леброн был полезен только под щитом, только в первом матче. Ну и самое главное, сможет ли Дэвис эффективно выдергиваться на дугу, дабы не дать разбросаться Карри и Томпсону.
3. Аномальный процент - 50, был только в прошлом матче. В первом были рабочие 39%.
+11
-5
+6
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Danya Black
Ответ Alex_83_Vladimirovich
Все правильно жду разгрома , на разгром надо ответить тем же ! Let’s go Lakers 💛💜
Согласен! Вместо разгрома +27 лейкерс проиграют всего +25!
+7
-2
+5
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Pikachu Pikachu
Лав на Струса круто смотрелось
+5
0
+5
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Николай Лапин
Ответ pulyalke
по итогу еще пару раз до магазина сбегаешь, а уснешь на объявлении составов))
😂Мой вариант)))
+5
0
+5
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NecroKillDozer
Сегодняшний матч между ЛАЛ и ГСВ обещает быть сегодня историческим, поскольку Леброн способен покорить очередной рекорд Карима Абдул-Джаббара, если забьет более 4 -х двух очковых бросков,, то он выйдет на первое место по общему количеству реализованных двухочковых бросков в плей-офф. А если Леброн соберет еще более 5 подборов, то он также обойдет Карима и войдет в топ 5 игроков, собравших наибольшее количество подборов в плей-офф.
+4
0
+4
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Consistency
Средний процент трех в серии с Сакраменто у ГСВ, если чо - 32.8%))) И выборка в 7 игр
+7
-3
+4
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Starki92
Отличное начало от Хит. Фактор Джимми чувствуется с первых минут.
+3
0
+3
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Артём Архангельский
Не понимаю как Никс умудрились так далеко зайти с Рэндлом в качестве звезды)
+3
0
+3
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mastadon
Спо кидает максимальный респект Бронсону, используя на нем наработки защиты на Яннисе. Стоит ему зайти в свой офис, в краску - тут же три тела возле него возникают

Голосом Стэна Ван Ганди: "Form a fucking wall!"
+2
0
+2
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
за Майами и Лечока
+14
-12
+2
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Дориан Грей_333
Ответ Илья Петров
Не, ну сегодня однозначно за тактический слив N2 от ЛАЛ.
Верно. Да и Леброну ещё рано включаться, соперник ведь проходной.
+9
-7
+2
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pele_kan
рукопожатие от Джимбо многого стоит)
+2
0
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Теннисный абсолют
Коди Зеллер недооцененный игрок
+2
0
+2
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Дориан Грей_333
Ответ AEZAKMI228
струс еще и красивый к тому же!
А как же студентки ВШЭ? Неужто ты перевез свои таланты в другую команду?)
+1
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udod
пока всего одна трёха залетела
+1
0
+1
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wade_06
Ответ Skeleton64
Это не судейство, это позор
что конкретно Вам не нравится ?
+1
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Стас Егоров
Ответ Инстаграм Любовь
3 матча подряд (учитывая Game 7 с Кингз) Воины валят трёхи как ненормальные общим процентом под 45%, очень интересно, продлится ли этот град дальних или нет. Задача Лейкерс это повторить первый матч и закрыть краску, тогда всё будет зависеть лишь от попаданий из-за дуги от Голден Стейт. Если нет, то разгромная победа ЛА, если будут попадать как в прошлых играх - будет очень плотно всё
Если по штрафным будет преимущество Лал на бросков 25, то разгромная победа
+1
0
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Danya Black
Ответ Мурзин Ринат
У лал летело)) вы игры смотрели хоть 😂
Леброн и Хатимура на гару все попадали наверное каждый матч))
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-1
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