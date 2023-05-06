НБА. Плей-офф. «Майами» – «Нью-Йорк», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт»
Сегодня в НБА продолжаются две серии второго раунда плей-офф.
«Майами» принимает «Нью-Йорк» (1-1), «Лейкерс» Леброна сыграют с «Голден Стэйт» Карри (1-1).
Второй раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 6 мая, 22.30, «FTX Arena»
- Майами
- Батлер (15), Струс (9), Адебайо (9), Лав (4), Винсент (0) – старт; Лаури (7), Д. Робинсон (4), Зеллер (4), Калеб Мартин (3), Хайсмит (3).
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 7 мая, 03.30, «Crypto.com Arena»
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия
Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз
Струс-не выбран на драфте, отчислен из Чикаго, торговал айфонами в Химках, сейчас набирает 9 очков за 8 минут с НЙ.
Винсент-не выбран на драфте, сейчас игрок основы Майами.
Мартин-не выбран на драфте, отчислен из Шарлотт (бугага), лучший шестой команды на данный момент.
Подобные ребята каждый год десятками светятся в Лиге и возвращаются на кассу в КФС. И только в Майами на регулярной основе, благодаря тяжёлой работе и 101% самоотдаче, их доводят до серьезного уровня игры
Большую роль в этом сыграл тот факт, что Хэм просто пере#рал от Карри в прошлом матче. Я ещё не видел такого акцента в защите одного игрока. Хэм целый персональный отряд на Карри отправил, постоянный дабл тим с центрального круга плюс дополнительная подстраховка.
Да, бросать ему не позволили, но краску открыли (Грин, порой, по прямой к кольцу бежал, без сопротивления), дали много открытых бросков с периметра, а самому Карри дали возможность поиграться в классического разыгрывающего. Стоило ли оно того? Счёт показывает, что нет.
В общем процент ГСВ с дуги против ЛАЛ пока выглядит логично ввиду модели защиты Лейкерс.
2. Максимально цепкой не получится, поскольку Ривз проваливает игру на периметре в этой серии, а Карри адаптировался к Вандербилту и всевозможным сдваиваниям на нем. Шредер не сможет все свое игровое время быть максимально полезным в защите. Леброн был полезен только под щитом, только в первом матче. Ну и самое главное, сможет ли Дэвис эффективно выдергиваться на дугу, дабы не дать разбросаться Карри и Томпсону.
3. Аномальный процент - 50, был только в прошлом матче. В первом были рабочие 39%.
Голосом Стэна Ван Ганди: "Form a fucking wall!"