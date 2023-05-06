Сегодня в НБА продолжаются две серии второго раунда плей-офф.

« » принимает « » (1-1), «Лейкерс» Леброна сыграют с « » Карри (1-1).

Второй раунд

Третьи матчи

Счет в серии – 1-1

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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