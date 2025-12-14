  • Спортс
  Мареска о 1-й победе «Челси» за 5 матчей: «Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в клуб. Многие люди не поддерживали ни меня, ни команду»
Мареска о 1-й победе «Челси» за 5 матчей: «Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в клуб. Многие люди не поддерживали ни меня, ни команду»

Мареска: последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в «Челси».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил об отсутствии поддержки. 

Вчера лондонцы обыграли «Эвертон» (2:0) в 16-м туре АПЛ. Это первая победа клуба за 5 последних матчей. 

«Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в клуб, потому что многие люди не поддерживали ни меня, ни команду. В целом», – сказал Мареска. 

На вопрос, имел ли он в виду болельщиков клуба, он ответил: «Я люблю фанатов, и мы очень довольны поддержкой болельщиков».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
