Кейн забил 209-й гол в АПЛ и опередил Руни. Больше только у Ширера – 260

Харри Кейн вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Нападающий « » открыл счет в матче против «Кристал Пэлас» в 35-м туре чемпионата Англии (1:0, второй тайм). Теперь на счету 29-летнего футболиста 209 забитых мячей в 317 играх АПЛ.

Кейн обошел в списке лучших бомбардиров в истории лиги – экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» забил 208 голов за 491 матч.

Лучшим бомбардиром в истории остается , забивший 260 мячей в 441 матче.

Подробную статистику можно найти здесь.

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