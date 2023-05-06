Кейн забил 209-й гол в АПЛ и опередил Руни. Больше только у Ширера – 260
Харри Кейн вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Нападающий «Тоттенхэма» открыл счет в матче против «Кристал Пэлас» в 35-м туре чемпионата Англии (1:0, второй тайм). Теперь на счету 29-летнего футболиста 209 забитых мячей в 317 играх АПЛ.
Кейн обошел Уэйна Руни в списке лучших бомбардиров в истории лиги – экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» забил 208 голов за 491 матч.
Лучшим бомбардиром в истории АПЛ остается Алан Ширер, забивший 260 мячей в 441 матче.
Подробную статистику Кейна можно найти здесь.
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Если выбирать между чемпионством и статусом лучшего бомбардира в истории - то несомненно лучше выбрать второе.