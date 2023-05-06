Кейн забил 209-й гол в АПЛ и опередил Руни. Больше только у Ширера – 260

Теги Уэйн Руни премьер-лига Англия Алан Ширер Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Нападающий «Тоттенхэма» открыл счет в матче против «Кристал Пэлас» в 35-м туре чемпионата Англии (1:0, второй тайм). Теперь на счету 29-летнего футболиста 209 забитых мячей в 317 играх АПЛ.

Кейн обошел Уэйна Руни в списке лучших бомбардиров в истории лиги – экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» забил 208 голов за 491 матч. 

Лучшим бомбардиром в истории АПЛ остается Алан Ширер, забивший 260 мячей в 441 матче.

Подробную статистику Кейна можно найти здесь

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34 комментария

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k1rr
видимо побьет рекорд, но так и не станет чемпионом. Ширер хотя бы с блэкберном чемпионом становился
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artembabich666
Пф, фигня, игрок одного десятилетия
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Andrey Andreev
Не в титулах счастье. Чемпионом даже балотелли становился, ну и что с того? У Кейна есть нечто большее - безусловное обожание всех фанов шпор. Думаю, в каждом клубе хотели бы иметь настолько преданного футболиста в команде
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DaRt FeLiX
скоро сдуется
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NikitaNik
Ответ yaki2104
Сон переписанный кореец. Ему 39 щас.
Что за бред?
+4
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Спартак Уокер
Кейн молодец они с Соном и Кулушевски сейчас единственные игроки на игру которых приятно смотреть
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Ya Tolik
Кейну нельзя покидать АПЛ, всякие Баварии и Реалы не должны его интересовать.
Если выбирать между чемпионством и статусом лучшего бомбардира в истории - то несомненно лучше выбрать второе.
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Vacuumka
за 3 сезона 50 забить просто изи для такого типа форварда
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jonnysilverhand01
2-3 сезона и рекорд Ширера падет … если конечно он останется в этой чудесной команде
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Stewart D.
Ответ yaki2104
Сон переписанный кореец. Ему 39 щас.
откуда инфа? поделись хоть
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artembabich666
Ответ Спартак Уокер
Кейн молодец они с Соном и Кулушевски сейчас единственные игроки на игру которых приятно смотреть
Сон весь сезон фигнёй страдает
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Shadow1882
1.5-2 сезона в Тоттенхэме и рекорд будет за Харри. Надеюсь, Сонни будет рядом
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ten Hag
Норм для игрока одного сезона
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Alex Raycon
Вашему вниманию Гарри Кейн aka Игрок одно сезона
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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Temirlahn
игрок обогнавшего Ширера будет он, а потом он сдуется
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Конспекты Мостового
Холланд к середине след сезона побьет этот рекорд)
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Astella Guccio
Почему все думаю , что он сдуется,если он один десяток лет держит свой уровень ?
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Фарид Харисов
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
распиаренный днищенский игрок одной карьеры
+5
-5
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rigobersong
Ответ Shadow1882
1.5-2 сезона в Тоттенхэме и рекорд будет за Харри. Надеюсь, Сонни будет рядом
Сезона 4 минимум:)
+2
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Astella Guccio
Ответ Shadow1882
1.5-2 сезона в Тоттенхэме и рекорд будет за Харри. Надеюсь, Сонни будет рядом
Надеюсь,на следующий сезон Сон вернётся в свою высшую форму
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Fan of Sport
Думаю в течении 2 сезонов он выйдет на первое место
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Вячеслав Власов
Ответ yaki2104
Сон переписанный кореец. Ему 39 щас.
Два года назад он в армию ездил служить положенное неужели там призывают в 37?
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tiger76
Ответ yaki2104
Сон переписанный кореец. Ему 39 щас.
У него Одна инфа - за территорией России , только мрак одни африки и желтолицые не знающие законов. И все нам завидуют. Ау это Южная Корея один из мировых технологических и промышленных лидеров мира. Кстати при рождении южнокорейцев возраст сразу 1 год, а не как у нас 0.
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