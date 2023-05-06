Федотов – Winline тренер апреля в РПЛ. Он опередил Семака, Галактионова, Карпина и Абаскаля

Теги ЦСКА Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги болельщики Валерий Карпин Владимир Федотов Михаил Галактионов Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Федотов признан лучшим тренером апреля в Мир РПЛ.

Главный тренер ЦСКА получит приз от Winline. ЦСКА в прошлом месяце набрал 13 очков в 5 матчах.

Федотов выиграл голосование болельщиков с небольшим отрывом от тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

Он, как и Сергей Семак из «Зенита», набрал два голоса экспертов РПЛ. При этом тренер ЦСКА безальтернативно победил в голосовании экспертов «Матч Премьер» – пять голосов из пяти.

На приз также претендовали Валерий Карпин («Ростов») и Гильермо Абаскаль («Спартак»).

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Рыбаков
Полностью заслуженно.
+36
-7
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagner01
По делу!
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ракелль
Поздравляю Владимира Валентиновича
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Гинер все купит!
Обляков, Федотов)
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ten Hag
Винлайн тренер)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыска Ириска
Очевидно он больше других заслужил. Если бы не расточительность в матче с Локо, то это был бы абсолютно безоговорочный вариант. А так во всех матчах доминация, хорошая игра атаки (НЕ РЕАЛИЗАЦИЯ), оборона на уровне. Ну и не без везения тоже не обошлось)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob_Kolomb
Справедливо, команда стала играть в футбол другого уровня
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bogoduhovevgenij56@gmail.com
Ответ Иван Рыбаков
Полностью заслуженно.
Я писал о том же хоть и за Зенит, а мне минусов влупили. Нужно быть объективным,-человек Сочи на серебро вытянул, и в ЦСКА всё в порядке 🤔
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петр Дьяконов
с ресурсом меньшим, чем у Семака выдает лучший результат
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Крыска Ириска
Очевидно он больше других заслужил. Если бы не расточительность в матче с Локо, то это был бы абсолютно безоговорочный вариант. А так во всех матчах доминация, хорошая игра атаки (НЕ РЕАЛИЗАЦИЯ), оборона на уровне. Ну и не без везения тоже не обошлось)
а почему не Роттенберг с его командой 25❓🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HRYNDEL
Чёткий тренер Федотов!!! А помню как многие болелы кричали тут нафига он нужен не наш уровень типа!!!))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9черное
Хорош профессор!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колесников
Молодец!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ну и молодец. Оправдал надежды коней в прошлом месяце)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шафир
Проверка завтра с его прежней командой))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дрю2
Я соглашусь, если хоть в одном вью он объяснит выходы на поле Ермакова и отказ от Ушакова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ААГ
Заслуженно. Пожалуй лучший тренер ЦСКА за последние года три.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карязов Руслан
ЦВБП! ❤️💙
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лимонников
Ответ bogoduhovevgenij56@gmail.com
Я писал о том же хоть и за Зенит, а мне минусов влупили. Нужно быть объективным,-человек Сочи на серебро вытянул, и в ЦСКА всё в порядке 🤔
Федотов и правда неплохой тренер. ЦСКА бы пару хороших трансферов, да Караскалю форму набрать и можно бороться с Зенитом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
ЦСКА - главный претендент на 2е место, но Ростов так просто не отдаст!!!
Всё решится в последнем туре - в их очном противостоянии!!!
Ростов вперёд 🔥🔥🔥
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий