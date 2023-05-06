Федотов – Winline тренер апреля в РПЛ. Он опередил Семака, Галактионова, Карпина и Абаскаля

Владимир Федотов признан лучшим тренером апреля в Мир РПЛ.

Главный тренер ЦСКА получит приз от Winline. ЦСКА в прошлом месяце набрал 13 очков в 5 матчах.

выиграл голосование болельщиков с небольшим отрывом от тренера «Локомотива» .

Он, как и из «Зенита», набрал два голоса экспертов . При этом тренер ЦСКА безальтернативно победил в голосовании экспертов «Матч Премьер» – пять голосов из пяти.

На приз также претендовали («Ростов») и («Спартак»).

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