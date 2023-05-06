«Челси» избежал вылета в Чемпионшип

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Лидс Саутгемптон Футбол

«Челси» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

В 35-м туре команда Фрэнка Лэмпарда одержала победу над «Борнмутом» – 3:1. После 34 проведенных матчей «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

«Челси» избежал вылета в Чемпионшип по итогам сезона – у «Эвертона» и «Саутгемптона» из зоны вылета не осталось математических шансов опередить лондонцев. Идущий 17-м «Лидс» тоже не сможет обойти «Челси». 

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150 комментариев

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Jesse Pinkman
Лэмпард просто гений! В прошлом году Эвертон спас от вылета, в этом году Челси! Английская школа в деле!
+334
-3
+331
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Абдулов Алексей
Новость по просьбам трудящихся в комментариях на спортсе)))
+164
-5
+159
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Adam Almurzaev
Поздравляю Аристократов!!!
+145
-24
+121
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StarsAndArrows
Ответ Adam Almurzaev
Поздравляю Аристократов!!!
Кто вообще это придумал что они "аристократы"?Пенсионеры или синие)
+62
-6
+56
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Bashibuzuck
Все в Гайд-Парк😂😂😂
+53
-4
+49
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DolJun
ну наконец-то. респект грамотному управлению, великолепному менеджменту ну и конечно же правильным тренерским решениям!
+39
-15
+24
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bogdan21101987@icloud.com
Лэмпард - лучший тренер мая !
+23
-2
+21
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obanze
Ответ Jesse Pinkman
Лэмпард просто гений! В прошлом году Эвертон спас от вылета, в этом году Челси! Английская школа в деле!
Растёт смена Элердайсу
+21
-1
+20
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Aleksey Yashin
Ответ Bashibuzuck
Все в Гайд-Парк😂😂😂
Все на Пикадилли!)
+20
0
+20
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Los Galácticos
Тухель бы точно справился с этой задачей и без затрат в 600 млн.
+22
-5
+17
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Ебздрогыч
Ради этой новости все и делалось! И Боули звали, и 600 миллионов потратили, и легенду Фрэнка вернули! Да еще и заранее, за 3 тура до конца! Все на Трафальгарскую площадь!
+22
-5
+17
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dutchtrio
Как тебе такое, Сэм Эллардайс
+15
0
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sashafan2
Задача на сезон выполнена! Надо продлевать Фрэнки.
+13
0
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Саша Пушкин
Ответ StarsAndArrows
Кто вообще это придумал что они "аристократы"?Пенсионеры или синие)
Это во времена, когда АПЛ плотно пришла на российское ТВ. Это был канал Спорт ( Илья Казаков нас там усыплял и Гриша Твалтвадзе), нынешний Матч тв. И там крутили кучу матчей Челси, очевидно по протекции Абрамовича или чтобы ему угодить.
В этих трансляциях комментаторы их и начали называть аристократами, слово пенсионер там вообще ни разу не произносилось.
Звучит и правда не очень респектабельно и даже нелепо.
Например, российских пенсионеров такие как Абрамович как раз грабили, чтобы пустить бабки потом на свои футбольные игрушки за бугром.
+14
-2
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градус ненависти
Ответ Adam Almurzaev
Поздравляю Аристократов!!!
С чем именно? Рединг сейчас стоит на вылет в шипе
+10
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Fakel99
Спасибо за всё, легенды
+8
-1
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Михаил1970
Трансфер Мудрика сработал.
+7
0
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SaH4r.
поздравления должуня!!
+7
0
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stason79
Ответ StarsAndArrows
Кто вообще это придумал что они "аристократы"?Пенсионеры или синие)
rent boys
+12
-6
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Святослав Федорович
Первое настоящее достижение Боули
+5
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Алексѣй Пестовъ
Лэмпард очень старался вывести команду в Чемпионшип, но и это не получилось
+5
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88x22
Все на Пикадилли!!
+5
0
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DolJun
Ответ Любезный Коссутий
это Чемпионшип избежал вылета этих нулин
злишься что санчо продолжает оставаться единственным агентом 0-0-7?)
+13
-9
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градус ненависти
Ответ Timur Belarus
ну как бы они расположены в такой части Лондона,где не было черных и всякой дичи,а только аристократическая часть высшего общества Англии
Они расположены в Фулэме. За исключением того, что в этом районе была резиденция епископов, ничего «аристократического» там никогда не было
+4
0
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Ulukbek Kiyazov
Задачу на сезон выполнили! Удачи Лэмпсу!
+3
0
+3
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