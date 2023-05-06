«Челси» избежал вылета в Чемпионшип

«Челси» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

В 35-м туре команда Фрэнка Лэмпарда одержала победу над «Борнмутом» – 3:1. После 34 проведенных матчей «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

« » избежал вылета в Чемпионшип по итогам сезона – у « » и « » из зоны вылета не осталось математических шансов опередить лондонцев. Идущий 17-м « » тоже не сможет обойти «Челси».

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