«Челси» избежал вылета в Чемпионшип
«Челси» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.
В 35-м туре команда Фрэнка Лэмпарда одержала победу над «Борнмутом» – 3:1. После 34 проведенных матчей «синие» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.
«Челси» избежал вылета в Чемпионшип по итогам сезона – у «Эвертона» и «Саутгемптона» из зоны вылета не осталось математических шансов опередить лондонцев. Идущий 17-м «Лидс» тоже не сможет обойти «Челси».
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В этих трансляциях комментаторы их и начали называть аристократами, слово пенсионер там вообще ни разу не произносилось.
Звучит и правда не очень респектабельно и даже нелепо.
Например, российских пенсионеров такие как Абрамович как раз грабили, чтобы пустить бабки потом на свои футбольные игрушки за бугром.