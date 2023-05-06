Владислав Третьяк: «Хоккей – национальная гордость России. Наш президент играет. Мы многократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин Кубок Третьяка ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Евгений Куйвашев Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк заявил, что хоккей является национальной гордостью России.

Глава ФХР высказался о детском турнире Кубок Третьяка, который завершился в Екатеринбурге 28 апреля. Победителем стала команда ЦСКА.

«Благодарю губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, его команду, которая много сделала для того, чтобы провести такой прекрасный турнир.

Здесь играли десять лучших команд нашей страны, вы показали хороший хоккей. Да, сегодня можно поздравить команду ЦСКА с победой, но я думаю, здесь нет проигравших, потому что вы занимаетесь любимым видом спорта, а хоккей – это наша национальная гордость.

Мы являемся многократными олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. И наш президент играет в хоккей. Свердловская область любит хоккей, здесь 38 хоккейных стадионов. Так что спасибо большое за развитие этого вида спорта», – завил президент Федерации хоккея России Третьяк.

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18 комментариев

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Ovi174
Интересно когда у нас в стране будет национальной гордостью - высокие зарплаты, свобода слова, соблюдение прав человека, современные больницы, ровные дороги, список можно долго продолжать? Дожить бы до таких времен…
+25
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+25
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fillipbrooks
Да, мы олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Когда-то были. Теперь пропускаем 7 от белорусов
+12
-1
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Ебздрогыч
Видимо, в хоккей играть у президента лучше получается, чем выполнять свои прямые обязанности
+10
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Назар Игорь
Третьяк, мозоли на языке чем лечишь?
+5
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Федя Букин
Гордость, бегать с палкой и гонять кусок резины
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Sanan1908
Когда последний раз были Чм ?))
+4
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YOKODZUMA
Ответ Ovi174
Интересно когда у нас в стране будет национальной гордостью - высокие зарплаты, свобода слова, соблюдение прав человека, современные больницы, ровные дороги, список можно долго продолжать? Дожить бы до таких времен…
Че не так то? У нашего президента высокая зарплата (ну давайте это так называть), он может говорить что хочет - хоть геббедьса цитировать хоть ильина, его права полностью защищены от народа закона и чего бы то ни было, у него супер навороченный медштаб, дороги перед его приездом ровняют.
+3
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+3
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LaffyTaffy
больше гордиться то нечем, кроме того, что несколько раз выиграли турниры, которые по-настоящему всерьёз интересны 5-6 странам в мире.
+3
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Eliza77
Владик, мы в курсе, кто во что играет ..)
+2
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Constantine Skorodumov
Третьяк, как ты задолбал, уйди пожалуйста!
+2
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Renki
Да мы помним, дядь Слав, помним! Примите валерьяночки, успокойтесь...🍷
+1
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U
Ответ Назар Игорь
Третьяк, мозоли на языке чем лечишь?
Я думаю с его опытом там уже отработана технология восстановления физических кондиций. И она позволяет ему долго быть в форме.
+1
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Savarona25
На самом деле таких арен 51 согласно сайту Федерации хоккея Свердловской области. Но главное для г-на Третьяка при любой возможности выразить благодарность тому-кому-надо.
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Жуковский Андрей
Маразматик !!!
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interested
А Канаду обыграть никак не можем.
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Atsuktuvas
За последний год обгордились по полной...
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ALEKS66
Шагай лесом-любитель ягеля.
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BomBerman
Опять флешбеки у ветерана.
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