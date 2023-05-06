Владислав Третьяк: «Хоккей – национальная гордость России. Наш президент играет. Мы многократные олимпийские чемпионы, чемпионы мира»

Владислав Третьяк заявил, что хоккей является национальной гордостью России.

Глава ФХР высказался о детском турнире Кубок Третьяка, который завершился в Екатеринбурге 28 апреля. Победителем стала команда ЦСКА.

«Благодарю губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, его команду, которая много сделала для того, чтобы провести такой прекрасный турнир.

Здесь играли десять лучших команд нашей страны, вы показали хороший хоккей. Да, сегодня можно поздравить команду ЦСКА с победой, но я думаю, здесь нет проигравших, потому что вы занимаетесь любимым видом спорта, а хоккей – это наша национальная гордость.

Мы являемся многократными олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. И наш президент играет в хоккей. Свердловская область любит хоккей, здесь 38 хоккейных стадионов. Так что спасибо большое за развитие этого вида спорта», – завил президент Федерации хоккея России Третьяк.