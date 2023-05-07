Драйзайтль сделал дубль в матче с «Вегасом», упрочив лидерство в гонке снайперов плей-офф. Также он опережает Макдэвида среди бомбардиров

забросил две шайбы в матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1) и был признан первой звездой.

Форвард « » упрочил лидерство в гонке снайперов (13 голов).

Также немец сохранил первое место среди бомбардиров (13+4), опережая на 2 очка своего одноклубника , на счету которого сегодня 3 (2+1) балла в матче с «Голден Найтс» (5:1).

Статистика Кубка Стэнли