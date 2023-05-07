Драйзайтль сделал дубль в матче с «Вегасом», упрочив лидерство в гонке снайперов плей-офф. Также он опережает Макдэвида среди бомбардиров
Леон Драйзайтль забросил две шайбы в матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1) и был признан первой звездой.
Форвард «Эдмонтона» упрочил лидерство в гонке снайперов (13 голов).
Также немец сохранил первое место среди бомбардиров (13+4), опережая на 2 очка своего одноклубника Коннора Макдэвида, на счету которого сегодня 3 (2+1) балла в матче с «Голден Найтс» (5:1).
У Драйза уже 13, а еще даже второй раунд не сыгран.
За последние 24 игры в ПО Мак набрал 48 очков, Драйз - 49 очков
То есть 2 человека, выдают результативность 2 очка за игру на протяжении 25 игр…ну это же космос вообще!!!
38% реализация бросков
https://records.nhl.com/records/playoff-skater-records/goals/most-goals-one-season-playoff