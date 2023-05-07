Драйзайтль сделал дубль в матче с «Вегасом», упрочив лидерство в гонке снайперов плей-офф. Также он опережает Макдэвида среди бомбардиров

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль забросил две шайбы в матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1) и был признан первой звездой.

Форвард «Эдмонтона» упрочил лидерство в гонке снайперов (13 голов).

Также немец сохранил первое место среди бомбардиров (13+4), опережая на 2 очка своего одноклубника Коннора Макдэвида, на счету которого сегодня 3 (2+1) балла в матче с «Голден Найтс» (5:1).

Статистика Кубка Стэнли

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febanacci-88
Напоминаю, что рекорд голов за 1 розыгрыш ПО - 18
У Драйза уже 13, а еще даже второй раунд не сыгран.

За последние 24 игры в ПО Мак набрал 48 очков, Драйз - 49 очков

То есть 2 человека, выдают результативность 2 очка за игру на протяжении 25 игр…ну это же космос вообще!!!
+52
-2
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Балабанов
Ответ Febanacci-88
Напоминаю, что рекорд голов за 1 розыгрыш ПО - 18 У Драйза уже 13, а еще даже второй раунд не сыгран. За последние 24 игры в ПО Мак набрал 48 очков, Драйз - 49 очков То есть 2 человека, выдают результативность 2 очка за игру на протяжении 25 игр…ну это же космос вообще!!!
Рекорд 19
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Что творит а. Немецкая машина.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febanacci-88
Ответ Александр Балабанов
Рекорд 19
Если так, значит в памяти некорректно сохранилась цифра. Драйзу осталось 7 голов до установления рекорда
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Зарубин
Кто тут писал, что Эдмонтон дно и Вегас обезоружит Мака и Драйза, а играй он на Востоке, его бы уже разнесли 4-0. Что-то глядя на Восток, очень в этом сомневаюсь.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A-G
Ответ руслан язвенко
2 игры у немчегга осталось. Вегас их уронит
А как, стесняюсь спросить, сделан вывод о двух играх? Что, теперь плей-офф играют до трёх побед? Или сегодняшний матч не довелось увидеть, но комментарием отметиться надо было, чтоб все оценили глубину мысли и знаний?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ Febanacci-88
Напоминаю, что рекорд голов за 1 розыгрыш ПО - 18 У Драйза уже 13, а еще даже второй раунд не сыгран. За последние 24 игры в ПО Мак набрал 48 очков, Драйз - 49 очков То есть 2 человека, выдают результативность 2 очка за игру на протяжении 25 игр…ну это же космос вообще!!!
Яри Курри: "Зачем обокрал мой рекорд на один голешник")
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LLC ProjectFinanceConsulting
Эта парочка twix что творит?!?!?! Соперники наверняка обсасывают перед матчем, как против них играть...и все равно - одно пальто
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
Леон раздавливает.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
13 шайб в 8 играх
38% реализация бросков
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ руслан язвенко
2 игры у немчегга осталось. Вегас их уронит
у овцова сколько осталось? затащит вашиков в финал?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Машков Александр
Ответ AminO2
Это и есть лидер этого проекта, а не распиаренный бегунок.
https://www.nhl.com/stats/skaters?reportType=season&seasonFrom=20152016&seasonTo=20222023&gameType=2&filter=gamesPlayed,gte,1&sort=points,goals,assists&page=0&pageSize=50
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Балабанов
Ответ Febanacci-88
Если так, значит в памяти некорректно сохранилась цифра. Драйзу осталось 7 голов до установления рекорда
Лич и Курри

https://records.nhl.com/records/playoff-skater-records/goals/most-goals-one-season-playoff
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim4379
Ответ LLC ProjectFinanceConsulting
Эта парочка twix что творит?!?!?! Соперники наверняка обсасывают перед матчем, как против них играть...и все равно - одно пальто
химия
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Усов
Ответ руслан язвенко
2 игры у немчегга осталось. Вегас их уронит
неужели до 3х побед стали играть? вроде 1-1 пока-) опохмеляться надо-)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Этот год какой-то аномальный в нхл. Бостон выдал в регулярке, мак наколотил, немец сейчас выдаёт в плейофф
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeen
Ответ Febanacci-88
Напоминаю, что рекорд голов за 1 розыгрыш ПО - 18 У Драйза уже 13, а еще даже второй раунд не сыгран. За последние 24 игры в ПО Мак набрал 48 очков, Драйз - 49 очков То есть 2 человека, выдают результативность 2 очка за игру на протяжении 25 игр…ну это же космос вообще!!!
Ну... Эдмонтон вполне может в этом раунде вылететь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ кракадил
Этот год какой-то аномальный в нхл. Бостон выдал в регулярке, мак наколотил, немец сейчас выдаёт в плейофф
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Ответ Kanan Jarrus
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ кракадил
Комментарий удален модератором
так как там путинтимовец сыграл?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий