  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» не играл небрежно, ничья не поменяет нашу динамику. Мы могли проиграть, но это очко будет полезным»
2

Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» не играл небрежно, ничья не поменяет нашу динамику. Мы могли проиграть, но это очко будет полезным»

Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» сыграл хорошо, принимаем одно очко.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оценил игру команды в матче Серии А против «Сассуоло» (2:2).

«Мы сыграли хорошо, не было небрежности. Мы хорошо атаковали против плотной обороны. У «Сассуоло» отличные атакующие качества. Мы могли бы действовать немного умнее в плане голов, но тогда мы рисковали проиграть. Мы принимаем это очко.

Независимо от характеристик игроков, ребята сыграли хорошо. Сейчас мы на вершине таблицы, и что бы ни случилось, мы будем как минимум на третьем месте.

На меня не влияет Суперкубок. Пулишич недавно вернулся, и мне нужен был дополнительный полузащитник. Лофтус-Чик сыграл хорошо. Что касается второго гола, у нас была плотная оборона, и мы сразу же перешли в контратаку, нам нужно было следить за Лорьянте. Им было не так легко проникнуть в штрафную.

Нкунку сегодня выступил хорошо, сыграл решающую роль во втором голе. Ничья не меняет динамику команды. Мы знаем качество всего состава и играем хорошо. Нельзя выигрывать каждый матч, и нам нужно сохранять стабильность. Мы могли проиграть сегодня, но это очко будет полезным.

Будем надеяться, что Габбия не травмирован. Если же он получит травму, у нас будут готовы де Винтер и Одогу», – сказал Аллегри.

Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» провел хороший матч, мне не за что упрекать игроков. Надо пропускать меньше. Наша цель – финишировать в топ-4»

Что делать с Хаби Алонсо?31935 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
logoСассуоло
logoМилан
logoтравмы
logoКристофер Нкунку
logoКристиан Пулишич
Джакомо Габбиани
logoМассимилиано Аллегри
logoКони де Винтер
logoРубен Лофтус-Чик
logoСуперкубок Италии
logoДавид Одогу
logoАрман Лорьянте
logoМаттео Габбия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Марелли о матче «Милана»: «Гол Пулишича не должен был быть отменен – Лофтус-Чик не фолил. «Сассуоло» должен был бить пенальти – Павлович задел ногу Шеддиры на 92-й»
вчера, 15:25
Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» провел хороший матч, мне не за что упрекать игроков. Надо пропускать меньше. Наша цель – финишировать в топ-4»
вчера, 14:05
«Милан» не проигрывает 14 матчей подряд в Серии А – 9 побед и 5 ничьих после 1:2 от «Кремонезе» в 1-м туре
вчера, 13:31
Защитник «Милана» Бартезаги сделал дубль в матче с «Сассуоло». Это первые голы 19-летнего воспитанника за клуб
вчера, 12:49
Главные новости
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
9 минут назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
13 минут назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
18 минут назадВакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
20 минут назад
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
36 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
46 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
16 минут назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
34 минуты назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
46 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
51 минуту назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38