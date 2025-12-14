Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» не играл небрежно, ничья не поменяет нашу динамику. Мы могли проиграть, но это очко будет полезным»

Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» сыграл хорошо, принимаем одно очко.

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри оценил игру команды в матче Серии А против «Сассуоло » (2:2).

«Мы сыграли хорошо, не было небрежности. Мы хорошо атаковали против плотной обороны. У «Сассуоло» отличные атакующие качества. Мы могли бы действовать немного умнее в плане голов, но тогда мы рисковали проиграть. Мы принимаем это очко.

Независимо от характеристик игроков, ребята сыграли хорошо. Сейчас мы на вершине таблицы, и что бы ни случилось, мы будем как минимум на третьем месте.

На меня не влияет Суперкубок . Пулишич недавно вернулся, и мне нужен был дополнительный полузащитник. Лофтус-Чик сыграл хорошо. Что касается второго гола, у нас была плотная оборона, и мы сразу же перешли в контратаку, нам нужно было следить за Лорьянте . Им было не так легко проникнуть в штрафную.

Нкунку сегодня выступил хорошо, сыграл решающую роль во втором голе. Ничья не меняет динамику команды. Мы знаем качество всего состава и играем хорошо. Нельзя выигрывать каждый матч, и нам нужно сохранять стабильность. Мы могли проиграть сегодня, но это очко будет полезным.

Будем надеяться, что Габбия не травмирован. Если же он получит травму, у нас будут готовы де Винтер и Одогу », – сказал Аллегри.

