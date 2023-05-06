Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе («Спорт-Экспресс»)
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Бойкова в разговоре с изданием сказала, что воздержится от комментариев, но «скоро будет официальная информация».
Бойкова и Козловский, выступающие в парном катании, тренировались под руководством Тамары Москвиной. По информации «СЭ», отношения между тренером и учениками были далеки от идеальных.
Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы 2020 года и бронзовыми призерами чемпионата мира-2021. В прошедшем сезоне пара победила на чемпионате России и в финале Гран-при России.
БК постоянно развиваются, они художники, советская школа ТМ для них грубовата. Лично я их вижу в Хрустальном, молодость и талант спортсменов и тренеров совпадают.
И непонятны мотивы , ведь в этом сезоне они были лидерами . Я бы ещё поняла, если бы Мишки ушли, но БК..,
Тамара Николаевна обожала их пару, не скрывала фаворитизма, перед ОИ вообще объявила их будущими ОЧ, что было в общем-то странно, учитывая что лидерами были тоже ее ученики МиГи. Странный, нелогичный и некрасивый поступок
Хотя были сомнения, что пойдут именно туда, к Этери.
P.. S. Кого будут звать, чтобы пофиксить выбросы? 🤔