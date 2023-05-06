Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе («Спорт-Экспресс»)

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает « ». в разговоре с изданием сказала, что воздержится от комментариев, но «скоро будет официальная информация».

Бойкова и , выступающие в парном катании, тренировались под руководством . По информации «СЭ», отношения между тренером и учениками были далеки от идеальных.

Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы 2020 года и бронзовыми призерами чемпионата мира-2021. В прошедшем сезоне пара победила на чемпионате России и в финале Гран-при России.