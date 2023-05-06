Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе («Спорт-Экспресс»)

Теги Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе переходы Александра Бойкова Дмитрий Козловский Спорт-Экспресс Фигурное катание

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Бойкова в разговоре с изданием сказала, что воздержится от комментариев, но «скоро будет официальная информация».

Бойкова и Козловский, выступающие в парном катании, тренировались под руководством Тамары Москвиной. По информации «СЭ», отношения между тренером и учениками были далеки от идеальных.

Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы 2020 года и бронзовыми призерами чемпионата мира-2021. В прошедшем сезоне пара победила на чемпионате России и в финале Гран-при России.

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201 комментарий

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russalka
Кино называется "Пока ты спал")))
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Маргарита В Сафронова
А я очень рада. Ну теперь начнӗтся бешеная конкуренция с МиГами. Пожарище! Ну и сезон наш ждӗт, уже мурашки по коже!
БК постоянно развиваются, они художники, советская школа ТМ для них грубовата. Лично я их вижу в Хрустальном, молодость и талант спортсменов и тренеров совпадают.
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Светлана Менова
Ответ Ягун Ягунини
Нежданчик) У Рыжиков в своё время другая ситуация была, по сути у них и Транькова не было условий для нормальных тренировок, и уход в Хрустальный стал для них наилучшим выходом., и в итоге оправдался. А вот БК у Тамары Николаевны чего не хватало? Ну будем посмотреть.
Ну как чего. Все победы БК над МГ были лишь засчёт ошибок МГ в основном. И превосходили БК конкурентов лишь на мизер. А если проигрывали, то разгромно. Думаю, что амбициозных ребят это не устраивало.
+52
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Вячеслав Речапов
Похоже обстановка у Москвиной не лучшая была, конкуренты не переваривали друг друга, так что понятно почему БК ушли к Тутберидзе, у неё конечно есть одна топовая пара, но они скорее всего завершат карьеру в ближайшее время.
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Ягун Ягунини
Нежданчик) У Рыжиков в своё время другая ситуация была, по сути у них и Транькова не было условий для нормальных тренировок, и уход в Хрустальный стал для них наилучшим выходом., и в итоге оправдался. А вот БК у Тамары Николаевны чего не хватало? Ну будем посмотреть.
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Lavkaspice
Ожидаемо, что кто то покинет ТМ, но все равно неожиданно. Как ни пытылась ТН маскировать отношения у нее в группе под нейтральеые, не получилось. Удачи БК, они интересные, разноплановые, стильные, может и получится у ЭТ.
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Юлия Величко
Ну теперь Oleandra влюбится в Козликов и начнёт с тем же неутомимым усердием нахваливать их, с каким раньше поливала))
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Tatiana Klm
Ответ CrazyAboutFS
Вот это нежданьчик. Не, ну было понятно, что у Москвиной им крайне не комфортно. Но как то по характерам трудно представить как они сработаются с Этери. И у Саши , и у Димы такие амбициозные , своенравные характеры, у Этери тоже не сахар, вообще не поедставляю, как это все будет. Но им виднее, удачи всем в любом случае.
Ну, Этери известна тем, что у нее все характеры строем ходят)
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Ягун Ягунини
Ответ a71
Грибов не хватает. Этери им насыпет вдоволь.
Вообще то БК в этом сезоне выиграли все основные старты у МГ. Грибами их точно не обижали. Нет, тут другое, личное. Не просто так на ЧМ-21 в КиКе было демонстративное "фе" Бойковой по отношению к Москвиной.
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Jessi
Я надеюсь, что с Москвиной разошлись миролюбиво.
И непонятны мотивы , ведь в этом сезоне они были лидерами . Я бы ещё поняла, если бы Мишки ушли, но БК..,
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Tatiana Klm
Ответ Oleandra
За программами ушли.. наверно, опять трэш поставили им у Москвиной.
И это тоже, наверное, сыграло роль. Хотя, на мой взгляд, их программы были достаточно стильны и хороши и получше, чем в последние сезоны у Мишек.
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JinDos
А вот это уже интересно )) очень тяжело сделать так, чтобы ужились две топовые пары (ну или одиночника). И Тамара Николаевна тут не исключение. Интересно, правда, чья была инициатива. Этери, вроде, говорила, что никому и никогда такое не предлагает ))
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Порядка.нет
Москвина сама себя, с концентрацией пар в одном месте, перехитрила.....и на старуху бывает проруха...
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Ягун Ягунини
Сразу интересные вопросы возникают. Этери и Глейхенгауз могут поставить программы, Дудаков прыжки, но ТГД не по парным элементам. С ТМ над ними работал Траньков, а также привлеченные Слюсаренко и Тихонов. А тут как будет? Траньков и Козловский в своё время были в контрах, после неоднократных недипломатичных слов Димы. "В очередь " и т.п. Как сработаются?)
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Юлия Величко
А вот это неожиданно! За грибами что ли пошли? Не понимаю как можно было променять признанного мастера в парном катании Москвину на Тутберидзе, специализирующуюся на девочках?! Ну, либо личная обида на Т.М. из-за МиГов. Других причин не вижу.
+19
-7
+12
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Tatiana Klm
Ответ garovatat
Официального подтверждения от ТШТ пока нет, ждем)) "⚡По поводу информации о переходе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе: ждём официальной информации!!! И не распространяем слухи!! «Чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли из группы Тамары Москвиной и продолжат карьеру в Москве у Этери Тутберидзе. Сама Бойкова в разговоре с «СЭ» сказала, что воздержится от комментариев, а «скоро будет официальная информация»" Однако это ожидаемо после того как Тамарочка Москвина дюже сильно возлюбила своих новых учеников - румяных сермяжных ремесленников. Сначала БК психовали и швырялись бейджами, потом повзрослели, поумнели и стали думать о себе. Понятно что для развития нужен спарринг и в прошлом сезоне огромная работа проделана, но все же видимо не все так гладко и сладко в королевстве Москвиной, как она хочет представить. От тренера очень многое зависит. Посмотрим. БК перспективные, талантливые и артистичные, не то что статичные комсомольцы, а у Этери подобралась мощная команда для пар - Тихонов, Слюсаренко, Траня опять же. Кроме того в этому штабу привычно когда каждый ученик - звезда, умеют с ними работать, атмосфера здоровая. Кроме того - ярчайший постановочный талант Глейха и самой Этери, утонченный вкус, чувство стиля и красоты. Надеюсь что БК раскроются! И для любимых ТМ полезно.
И все-таки куда приятнее радоваться за одних, не принижая при этом других - как можно так отзываться о ЧМ?
+13
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Екатерина Ивановская
Хорошо, что я сидела🤣 Максимально неожиданно, БК переезжают в Москву? Видимо, их совсем задолбала конкуренция внутри группы.
+15
-4
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Е...С
Тутберидзе никогда спортсменов с именем не берет, так, по-моему, здесь писали.
+33
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Jessi
Не могу поверить, что БК настолько неблагодарные. Они талантливые, перспективные ребята и если они и проигрывали, то только из-за своих ошибок.
Тамара Николаевна обожала их пару, не скрывала фаворитизма, перед ОИ вообще объявила их будущими ОЧ, что было в общем-то странно, учитывая что лидерами были тоже ее ученики МиГи. Странный, нелогичный и некрасивый поступок
+22
-11
+11
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Oleandra
Я ещё в прошедшем сезоне говорила, что не всё у них ладно с Москвиной.. наверно, сразу после ОИ они хотели это сделать..
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Ольга Ив
Вот это новость, вот это да. Они оба своенравные, смогут ли быть в полном подчинении у ТШТ.
+12
-1
+11
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Tatiana Klm
Им и программы поставили у ТНМ, все же неожиданное решение.
+11
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CrazyAboutFS
Вот это нежданьчик. Не, ну было понятно, что у Москвиной им крайне не комфортно. Но как то по характерам трудно представить как они сработаются с Этери. И у Саши , и у Димы такие амбициозные , своенравные характеры, у Этери тоже не сахар, вообще не поедставляю, как это все будет. Но им виднее, удачи всем в любом случае.
+13
-2
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Светлана Менова
В общем-то, этот шаг был давно ожидаем. И назревал с 2021 года, а может и раньше, когда МГ пришли в группу.

Хотя были сомнения, что пойдут именно туда, к Этери.

P.. S. Кого будут звать, чтобы пофиксить выбросы? 🤔
+13
-3
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Syndycate
Интересно, фанаты хрустального, которые обвиняли Плющенко в переманивании готовых спортсменов, будут обвинять в этом Тутберидзе тоже или это другое?)))
+36
-26
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