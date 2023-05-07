У Драйзайтля 13 шайб в 8 играх в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Больше на таком отрезке было только у Лалонда в 1919 году – 15

У Леона Драйзайтля 13 шайб в 8 играх в этом плей-офф, это 2-й результат в истории НХЛ.

Форвард « » сделал дубль во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1).

В активе стало 17 (13+4) очков в 8 играх в текущем плей-офф.

Результат немецкого нападающего по голам в первых 8 играх в отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли – 2-й в истории НХЛ.

Рекорд на таком отрезке принадлежит Ньюси Лалонду из «Монреаля» с 15 шайбами в 8 играх в плей-офф-1919 (всего 17 в 10, финальная серия с «Сиэтлом» не была завершена из-за вспышки испанского гриппа в «Канадиенс»).

Рекорд НХЛ по общему числу шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли (19) делят Реджи Лич («Филадельфия», 1976, в 16 играх) и («Эдмонтон», 1985, в 18 играх).

Драйзайтль – 1-й игрок НХЛ за 101 год с 11+ шайбами в первых 7 играх в розыгрыше Кубка Стэнли. В истории – 3-й