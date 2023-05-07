У Драйзайтля 13 шайб в 8 играх в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Больше на таком отрезке было только у Лалонда в 1919 году – 15

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Яри Курри Реджи Лич Леон Драйзайтль Хоккей

У Леона Драйзайтля 13 шайб в 8 играх в этом плей-офф, это 2-й результат в истории НХЛ.

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1). 

В активе Драйзайтля стало 17 (13+4) очков в 8 играх в текущем плей-офф.

Результат немецкого нападающего по голам в первых 8 играх в отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли – 2-й в истории НХЛ. 

Рекорд на таком отрезке принадлежит Ньюси Лалонду из «Монреаля» с 15 шайбами в 8 играх в плей-офф-1919 (всего 17 в 10, финальная серия с «Сиэтлом» не была завершена из-за вспышки испанского гриппа в «Канадиенс»). 

Рекорд НХЛ по общему числу шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли (19) делят Реджи Лич («Филадельфия», 1976, в 16 играх) и Яри Курри («Эдмонтон», 1985, в 18 играх).

Драйзайтль – 1-й игрок НХЛ за 101 год с 11+ шайбами в первых 7 играх в розыгрыше Кубка Стэнли. В истории – 3-й

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11 комментариев

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Egorushka56
Дойч машина!
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-2
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Дмитрий Кутузов
Процент реализации бросков просто аномальный - 38,2!!!
+21
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Трипл-дабл Дончича
С таким темпом, Драй и 20-ку пробьёт
+14
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Dottore
Драйз молодчик!!!
+4
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Максим Новиков
Да он за эту серию перебьет рекорд
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oberkorn
Драйз и бобровский, главные тащилы своих команд
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ГнатьСКАвВХЛ
раз в год полено выстрелило, а ему уже песни поют
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Миша Миша
У Эдмонтона на сегодня два гения в атаке . Два человека тащат команду , а остальные пассажиры. Сделайте этим пацанам нормальную селекцию и Эдмонтон несколько КС возьмет. Смотришь на статистику двух игроков Эдмонтона и понимаешь , кто каждый цент отрабатывает потом и трудом .
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Shem010
Немец монстр...
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Кавабунга Шреддоголовый
Немецкая машина. Процент реализации даже для симулятора запредельный. Главный тащер Эдмонтона сейчас. За следующие 3 матча вполне до 19 может добраться
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