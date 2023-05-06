Мостовой не заполнил анкету РФС для обучения на лицензию тренера. Прием заявок завершен

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Александр Мостовой ахахаха Футбол

Обучение Александра Мостового на лицензию тренера в РФС под угрозой срыва.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России планировал в июне пойти на обучение, чтобы получить лицензию.

В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что Мостовой не заполнил необходимую для зачисления анкету.

«Академия РФС завершила прием заявок на обучение на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». В настоящий момент список из 13 соискателей направлен на утверждение в УЕФА.

Одним из ключевых критериев для поступления являются карьерные достижения футболиста – 300 проведенных матчей на высшем клубном уровне или 20 матчей за национальную сборную, а также кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.

Данная программа позволяет экс-футболистам высокого уровня пропустить обучение на базовую категорию «С-УЕФА», а также в максимально короткие сроки пройти две обязательные ступени обучения на пути к лицензии «PRO-УЕФА».

Требованием к соискателям является обязательное заполнение анкеты-заявления и предоставление необходимых документов на включение в группу обучающихся.

Александр Мостовой, выражавший заинтересованность в обучении, подходит под критерии элитного игрока. Инструкторы Академии РФС направляли Александру анкету на заполнение, напоминали о необходимости ее заполнить, однако экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал.

По согласованию с УЕФА Академия РФС в кратчайшие сроки может дополнить список кандидатов на рассмотрение. Российский футбольный союз будет рад видеть Александра, получившего за игру в одном из сильнейших европейских чемпионатов прозвище Царь, в числе обучающихся в Академии РФС», – сказали в РФС.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

126 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Ерофеенков
Просто он балабол
+128
-2
+126
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
Не царское это дело, бумажки заполнять, холопы есть))
+83
-2
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аркадий Аркадич
Многие студенты заваливают первую сессию, но Царь на то и Царь, чтобы быть лучшим - он завалил нулевую.
+82
-2
+80
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SuperDubina
Где вы видели, Царя заполняющего анкеты, холопы??,
+39
-2
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Храбров
Не смог?)
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ SuperDubina
Где вы видели, Царя заполняющего анкеты, холопы??,
Николай 2 заполнял анкету во время переписи. Род деятельности: хозяин земли русской.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Илья Храбров
Не смог?)
как в старом анекдоте про участников игры Поле Чудес - не смог раскрутить барабан🤣
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
Опять такой талант пропадает
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brajevgenij@ya.ru
Ответ Юрий Р.
Такая надежда была получить наконец то таки отличного тренера
Отличного! От других 😉
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кто составил коспекты Лобановского?
Царь занят был, сорокоградусные напитки сами себя не утилизируют.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Как он хочет кого то тренировать, если не в состоянии просто заполнить обычную анкету?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
У ковбоя пал конь. Идёт он пешком по прерии третьи сутки. Видит — лежит бутылка. Вылезает из неё джин:
— Говори любое желание! Всё исполню.
— Хочу домой.
Джин взял его за руку и повёл за собой. Ковбой стал возмущаться:
— Я хочу домой быстро!
— Ну, тогда — побежали!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Лешуков
Не Царское это дело - анкеты заполнять. А может просто писать не умеет...
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Опять бумажки какие-то
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никола Тесла
Ответ Аркадий Аркадич
Многие студенты заваливают первую сессию, но Царь на то и Царь, чтобы быть лучшим - он завалил нулевую.
Не смог просто анкету заполнить, это потому, что все ему мешают. Отправить вовремя не смогли, так как сторонники Мостового рвали друг у друга ручку: дай я анкету заполню!!!!!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Он не для того 20 лет в футбол играл, чтоб бумажки заполнять.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Р.
Такая надежда была получить наконец то таки отличного тренера
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Клоуны, вы же должны были ему анкету привезти!!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Цетенко
А эта ваша анкета сможет хотя бы 100 раз мяч начеканить?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mad89
Ответ arspurs9
Как он хочет кого то тренировать, если не в состоянии просто заполнить обычную анкету?
Да он и не собирался, я думаю) Просто в интервью набалаболил. Очевидно, что нормальный клуб ему никогда не доверят, а по ПФЛ-у он скитаться не будет - это ж надо будет выйти из зоны комфорта, усилия какие-то прикладывать.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлегГуннар
Не царское это дело, холопами руководить. Хотя погодите...
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximus388
Ответ Игорь Ерофеенков
Просто он балабол
Экс-футболист будет сдавать экс-терном.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
муж Ригоберки🤣🤣🤣
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Что-то мне подсказывает, что даже если бы за него все заполнили и прислали ему расписание, он бы все равно никуда не пошел и ничего не делал. Если бы хотел - сделал бы давно, но ему нравится эксплуатировать образ дурачка, видимо, платят за это куда больше, чем за пост тренера где-нибудь в ФНЛ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fregat96
Что пристали к Царю? Сидит разбирается с текстом анкеты. Как разберется, выразит возмущение.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий