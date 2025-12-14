  • Спортс
Холанд забил 36 голов в 27 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня – дубль в ворота «Кристал Пэлас»

Холанд забил 36 голов в 27 матчах сезона за клуб и сборную.

Нападающий Эрлинг Холанд забил 35-й и 36-й голы в сезоне за «Манчестер Сити» и сборную Норвегии.

Сегодня 25-летний форвард дважды забил «Кристал Пэлас» в гостях в 16-м туре АПЛ (3:0) – с передачи Матеуша Нунеша на 41-й минуте и с пенальти на 89-й.

Холанд провел 27-й матч в сезоне-2025/26. На его счету 23 гола в 23 матчах за «Манчестер Сити» – 17 в Премьер-лиге и 6 в Лиге чемпионов – и 13 мячей в 5 играх в составе сборной Норвегии.

Подробную статистику Эрлинга можно найти здесь.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
