Калешин о будущем: «Недавно подписал новый 3-летний контракт с «Акроном»

Евгений Калешин заявил, что продлил контракт с «Акроном».

Под руководством 44-летнего тренера клуб из Тольятти выбил из Фонбет Кубка России «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

«Мое будущее? Совсем недавно я подписал новый трехлетний контракт с «Акроном».

Я намерен с Божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с « », — сказал .

После 29 туров «Акрон» занимает в таблице лиги 13-е место.

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