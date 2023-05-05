Калешин о будущем: «Недавно подписал новый 3-летний контракт с «Акроном»
Евгений Калешин заявил, что продлил контракт с «Акроном».
Под руководством 44-летнего тренера клуб из Тольятти выбил из Фонбет Кубка России «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».
«Мое будущее? Совсем недавно я подписал новый трехлетний контракт с «Акроном».
Я намерен с Божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с «Акроном», — сказал Калешин.
После 29 туров «Акрон» занимает в таблице Первой лиги 13-е место.
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Удачи Акрону с ним.