Калешин о будущем: «Недавно подписал новый 3-летний контракт с «Акроном»

Теги Евгений Калешин Первая лига Акрон Футбол

Евгений Калешин заявил, что продлил контракт с «Акроном».

Под руководством 44-летнего тренера клуб из Тольятти выбил из Фонбет Кубка России «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо».

«Мое будущее? Совсем недавно я подписал новый трехлетний контракт с «Акроном».

Я намерен с Божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с «Акроном», — сказал Калешин.

После 29 туров «Акрон» занимает в таблице Первой лиги 13-е место.

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4 комментария

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инок
Калешин хороший тренер! Когда трудно, он побеждает.
Удачи Акрону с ним.
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Иван Рыбаков
Закономерно. Удачи Калëшну и Акрону в дальнейшем развитии на просторах футбола.
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Balt
Ответ инок
Калешин хороший тренер! Когда трудно, он побеждает. Удачи Акрону с ним.
Задачи на длинной дистанции не умеет выполнять. Мол результат ему не первичен. Балтику при нём то туда, то сюда. Для нас добыча результата довольно больная тема, уже 25 лет ждём возврата клуба на достойный уровень, а он давай тики-таку и мяч катать да очки терять, вместо того чтобы взять добиться сначала результата и уже внедрять свои хотелки в игру. Это раздражало. У него те же возможности были что у Игнашевича, но путного ничего не вышло. И психически довольно холеричен и чрезмерно эмоционален - дисквалы для него норма.
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