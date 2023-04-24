Калешин Библией мотивировал игроков «Акрона»: «Перед матчем со «Спартаком» сказал ребятам: «Господь 365 раз говорил «не бойся». А раз так, чего нам бояться?»
Главный тренер «Акрона» цитатой из Библии мотивировал игроков перед матчем со «Спартаком».
Тольяттинский «Акрон» вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, обыграв в полуфинале московский «Спартак» (2:1).
– Вы сильно верующий человек?
– Не знаю насчет сильно, но я бы хотел таким стать. Причащался последний раз перед Пасхой и потом на Пасху.
Мне повезло, что отец первый раз отвел меня в храм, еще когда я был пацаном. Класс пятый или шестой, наверное. Объяснил азы: как вести себя в храме, как ставить свечку. Потом у меня даже была детская Библия.
Знаю, что Бог есть и мы не просто так в этом мире живем. Нужно дорожить каждым днем. Я мирянин. Не могу себя считать церковным человеком, но стал чаще обращаться к библейским текстам. У меня было Евангелие, но купил еще и Библию. Стараюсь хоть раз в день читать.
Перед матчем со «Спартаком» сказал нашим ребятам: «В Библии сказано, что господь 365 раз сказал «не бойся». По одному – на каждый день. А раз так, нам-то чего бояться?»
Хотя лично не считал, сколько раз в Библии встречается «не бойся». Мне об этом рассказывали знакомые. Если ошибся, то пускай меня поправят», – сказал Евгений Калешин.
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Достижения науки - спору нет.
Но если человеку религия приносит спокойствие, надежду и прочее, то в чем проблема. Верить вполне нормально.
Другое дело что религией стали злоупотреблять, а это не хорошо
Видишь, как удобно? Примерно так это и работает уже тысячи лет. Как ни крути...
Не бойся
Играет Спартак
Печенька
Лучшая лига мира работает по другим правилам.