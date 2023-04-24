Калешин Библией мотивировал игроков «Акрона»: «Перед матчем со «Спартаком» сказал ребятам: «Господь 365 раз говорил «не бойся». А раз так, чего нам бояться?»

Теги Спартак Евгений Калешин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига книги Чемпионат.com Акрон религия Футбол

Главный тренер «Акрона» цитатой из Библии мотивировал игроков перед матчем со «Спартаком».

Тольяттинский «Акрон» вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, обыграв в полуфинале московский «Спартак» (2:1).

– Вы сильно верующий человек?

– Не знаю насчет сильно, но я бы хотел таким стать. Причащался последний раз перед Пасхой и потом на Пасху.

Мне повезло, что отец первый раз отвел меня в храм, еще когда я был пацаном. Класс пятый или шестой, наверное. Объяснил азы: как вести себя в храме, как ставить свечку. Потом у меня даже была детская Библия.

Знаю, что Бог есть и мы не просто так в этом мире живем. Нужно дорожить каждым днем. Я мирянин. Не могу себя считать церковным человеком, но стал чаще обращаться к библейским текстам. У меня было Евангелие, но купил еще и Библию. Стараюсь хоть раз в день читать.

Перед матчем со «Спартаком» сказал нашим ребятам: «В Библии сказано, что господь 365 раз сказал «не бойся». По одному – на каждый день. А раз так, нам-то чего бояться?»

Хотя лично не считал, сколько раз в Библии встречается «не бойся». Мне об этом рассказывали знакомые. Если ошибся, то пускай меня поправят», – сказал Евгений Калешин.

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51 комментарий

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T622222
Вот что крест животворящий делает!
+60
-3
+57
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TaR
Ответ Thursday31
Боятся нужно своей глупости, что при всех достижениях науки ты веришь в книгу сказок
Ну чушь, проще к этому надо относится.
Достижения науки - спору нет.
Но если человеку религия приносит спокойствие, надежду и прочее, то в чем проблема. Верить вполне нормально.
Другое дело что религией стали злоупотреблять, а это не хорошо
+46
-5
+41
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Саша Пушкин
Ответ Bashibuzuck
А че в чемпионате то это не действует?🤨
На то воля божья.
Видишь, как удобно? Примерно так это и работает уже тысячи лет. Как ни крути...
+43
-8
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Bashibuzuck
А че в чемпионате то это не действует?🤨
+32
-1
+31
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Мистер Уайт
Господь помог победить четыре московских клуба. Получается, что Господь против Москвы?
+23
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Obitonye
Но ведь боже Спартак храни
+7
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Dead88 Poets
Ответ Bashibuzuck
А че в чемпионате то это не действует?🤨
там пробник подключен на чемпионат , нужно полную версию
+5
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Savarona25
А чего, удобно. В следующий раз - вы почему проиграли? А вот почему - Бог дал, Бог и взял.
+5
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Кирилл Голивец
Не бойся
Не бойся
Играет Спартак
Печенька
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Sla Slo
Ответ Bashibuzuck
А че в чемпионате то это не действует?🤨
Из-за судей- приспешников сатаны
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гилберт
Изгоняющий дьявола.
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Непристойное предложение
болельщики Спартака :"бог терпел и нам велел".
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Valentin Efimenko
Сначала крылья , теперь Акрон. Боже Спартак не хранит, получается.
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Alexandr Tarakanoff
Боевые маги из Тольятти)
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Abu Ibrahim
Ответ Thursday31
Боятся нужно своей глупости, что при всех достижениях науки ты веришь в книгу сказок
А у истоков науки кто стоял , атеисты чтоли ?
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Arthurino
Ответ Мистер Уайт
Господь помог победить четыре московских клуба. Получается, что Господь против Москвы?
Давно известно, что Бог из Питера
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Geronimo Good
Пацаны, не бойтесь, я на дзене про 365 раз прочел.
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Антон Bratishchev
Ответ lightrip
Комментарий удален модератором
Топово
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Андрей Лоел
Калешину-"По вере вашей да будет вам "
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Саша Пушкин
Ответ Новый Орлеан
Зачем упоминать Бога всуе? Бог вообще не против кого, а за людей. А если рассуждать по твоей логике, то Бог против Питера. Потоки взорвали. Поездки в Финку прикрыли. Авторитет питерской шайки уронили.
Комментарий удален пользователем
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old folk
Ответ Vadja
>Мне повезло, что отец первый раз отвел меня в храм, еще когда я был пацаном. Считаю, что вовлечение детей в религию должно быть запрещено и караться по закону. Поверил в сказку после 18 лет - на здоровье, но заливать религию в головы детям просто преступно!
Да в детей много чего заливают, религия ещё не самое страшное) А так да, в 21 веке на полном серьёзе верить в бога в формате религии - ну такое.😄
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Владислав Демидов
Ответ Bashibuzuck
А че в чемпионате то это не действует?🤨
Это работает только в футбольной небесной лиге.
Лучшая лига мира работает по другим правилам.
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GregWS
Насколько плох Спартак если тренер футбольного клуба говорит не про тактику-стратегию, а цитирует библию и все равно выигрывает.
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Tigo_Volchara93
У нас не только Калешин может библией мотивировать, вон по телеку этот бородатый сказал что перед тем как запоститься ракету в дом, молишься, говоришь что там от Бога, и полетела ракета в дом или больницу
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elephant12
Все равно как мотивировал, главное работает
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