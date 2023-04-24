Калешин Библией мотивировал игроков «Акрона»: «Перед матчем со «Спартаком» сказал ребятам: «Господь 365 раз говорил «не бойся». А раз так, чего нам бояться?»

Главный тренер «Акрона» цитатой из Библии мотивировал игроков перед матчем со «Спартаком».

Тольяттинский « » вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, обыграв в полуфинале московский « » (2:1).

– Вы сильно верующий человек?

– Не знаю насчет сильно, но я бы хотел таким стать. Причащался последний раз перед Пасхой и потом на Пасху.

Мне повезло, что отец первый раз отвел меня в храм, еще когда я был пацаном. Класс пятый или шестой, наверное. Объяснил азы: как вести себя в храме, как ставить свечку. Потом у меня даже была детская Библия.

Знаю, что Бог есть и мы не просто так в этом мире живем. Нужно дорожить каждым днем. Я мирянин. Не могу себя считать церковным человеком, но стал чаще обращаться к библейским текстам. У меня было Евангелие, но купил еще и Библию. Стараюсь хоть раз в день читать.

Перед матчем со «Спартаком» сказал нашим ребятам: «В Библии сказано, что господь 365 раз сказал «не бойся». По одному – на каждый день. А раз так, нам-то чего бояться?»

Хотя лично не считал, сколько раз в Библии встречается «не бойся». Мне об этом рассказывали знакомые. Если ошибся, то пускай меня поправят», – сказал .

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