Галлас о Стерлинге и Мудрике: «Рахим – большое разочарование, ничего не сделал для «Челси» в этом сезоне. У Михаила могут быть близкие на Украине – ему тяжело. Все думали, что он раскроет свой потенциал»

Теги Челси Ливерпуль Вильям Галлас Манчестер Сити премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Михаил Мудрик Футбол

Вильям Галлас оценил игру Рахима Стерлинга и Михаила Мудрика в «Челси».

«Я думаю, что Рахим Стерлинг стал большим разочарованием в этом сезоне. Глядя на его игру, я не могу сказать, вернется ли он на тот уровень, который демонстрировал в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити».

Это его второй сезон в клубе, и он ничего не показал. Для парня, который так много выиграл за свою карьеру, он должен делать гораздо больше для «Челси». А он ничего не сделал.

То же самое с Мудриком, но причины его неудачных выступлений немного другие. Мы не знаем, как на него повлияли события на Украине (формулировки изменена в связи с требованиями российского законодательства – Sports). Мы не знаем, что с ним происходит – должно быть, ему очень тяжело.

Похоже, он не получает удовольствия ни от футбола, ни от пребывания в «Челси». Когда он играет, видно, что он не получает от этого удовольствия. Очень жаль, потому что все думали, что именно в этом году он раскроет свой потенциал – я тоже думал, что в этом сезоне он будет совсем другим игроком.

Мне сложно комментировать, почему Мудрик выглядит так, будто ему не хватает уверенности в себе или удовольствия от игры. Я не знаю, пойдет ли смена обстановки на пользу игроку. Мы не знаем, изменит ли новый клуб его судьбу на поле.

Мы не знаем, что происходит в его личной жизни. Ситуация очень тяжелая – у него все еще могут быть близкие на Украине. Только игроки, которые находятся рядом с ним, ребята, которые живут с ним каждый день, могут знать ответ», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью Metro.

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2 комментария
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«Близкие на Украине - ему тяжело» и тут Зинченко расплакался 🤦🏻‍♂️
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Все родственники уже давно в штатах.
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