Экс-вратарь «Барсы» Бонано о Хави: «У него ДНК клуба, хорошо, что он остается. Здесь он доказал, что сформировался как тренер. В команде рады – победа над «Валенсией» это показала»
Роберто Бонано доволен решением Хави остаться на посту главного тренера «Барсы».
Ранее 44-летний специалист рассказал, почему передумал уйти с поста главного тренера каталонского клуба.
«Очень хорошо, что Хави остается главным тренером «Барселоны». Он прекрасно знает клуб, его особенности, знает, как маневрировать в сложных ситуациях, потому что у него ДНК «Барселоны».
Он сформировался в этом клубе как игрок и уже доказал, что сформировался как тренер. Он уже завоевал с командой титул, наконец-то показал себя в Лиге чемпионов, и это с учетом больших трудностей в структуре.
Трудно найти настолько же подходящего тренера для такой особенной команды, как «Барселона». А еще очень важно, что команда бодро отреагировала на его решение, победный матч с «Валенсией» доказывает, что в команде рады этому решению», – сказал экс-вратарь «Барселоны» и сборной Аргентины Роберто Бонано.
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