Экс-вратарь «Барсы» Бонано о Хави: «У него ДНК клуба, хорошо, что он остается. Здесь он доказал, что сформировался как тренер. В команде рады – победа над «Валенсией» это показала»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберто Бонано Футбол

Роберто Бонано доволен решением Хави остаться на посту главного тренера «Барсы».

Ранее 44-летний специалист рассказал, почему передумал уйти с поста главного тренера каталонского клуба. 

«Очень хорошо, что Хави остается главным тренером «Барселоны». Он прекрасно знает клуб, его особенности, знает, как маневрировать в сложных ситуациях, потому что у него ДНК «Барселоны».

Он сформировался в этом клубе как игрок и уже доказал, что сформировался как тренер. Он уже завоевал с командой титул, наконец-то показал себя в Лиге чемпионов, и это с учетом больших трудностей в структуре.

Трудно найти настолько же подходящего тренера для такой особенной команды, как «Барселона». А еще очень важно, что команда бодро отреагировала на его решение, победный матч с «Валенсией» доказывает, что в команде рады этому решению», – сказал экс-вратарь «Барселоны» и сборной Аргентины Роберто Бонано.

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8 комментариев
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ДНК Хави это истерить, пинаться и жаловаться!
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Посмотрим - посмотрим . Все такие радостные - Хави остаётся , но на самом деле игры как не было , так и нет . За сезон хватит пальцев руки , чтобы посчитать нормальные матчи . Есть улучшение при стандартах и это можно поставить плюсом . А так все туманно . Ждём лето - трансферов и тогда будет , что-то видно .
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ДНК Хави не держать слово и менять по 5 раз цели на сезон
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Лайк если помнишь этого шута)))
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Ответ Эркинбек Апаканов
ДНК Хави это истерить, пинаться и жаловаться!
И трепаться
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Ответ Эркинбек Апаканов
ДНК Хави это истерить, пинаться и жаловаться!
И возить наш Реал на тотальном классе.
4 ассиста Чави в одном Класико > всей полузащиты в кабинетной истории нашего Реала. Говорю как фэн Мадрида
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Ответ Эркинбек Апаканов
Не позорься, твоего Хави унижают кому не лень.
Кто унижает? Вчерашние школьники со спорца, выросшие под доминированием Маэстро?
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