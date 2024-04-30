Документалку о последнем сезоне Клоппа в «Ливерпуле» не подписал ни один стриминговый сервис (The Athletic)
Фильм о Юргене Клоппе может не выйти на экраны.
Документальный фильм о последнем сезоне Клоппа в качестве тренера «Ливерпуля» до сих пор не подписал ни один стриминговый сервис, сообщает The Athletic.
По словам источника, до сих пор ведутся переговоры о том, кто покажет восьмисерийный сериал, который должен выйти в эфир в августе 2024 года и совпасть с началом нового сезона Премьер-лиги.
Ожидалось, что фильм принесет клубу восьмизначную сумму, фаворитом на показ считался Disney+, однако конкретного предложения не поступило.
Съемки сериала, которому еще предстоит получить официальное название, начались в декабре, а его производством занимается компания Lorton Entertainment. Сначала съемочная группа фиксировала работу сотрудников клуба. На тот момент обсуждение окончательного контракта еще продолжалось, а окончательные условия были согласованы в январе, после того как Клопп сообщил о своем уходе.
Отмечается, что шоу будет в большей степени посвящено внутренней жизни клуба, сосредоточившись на культуре и болельщиках, а также повседневной жизни игроков и новом поколении футболистов.
просто цена из "восьмизначной" превратится в более скромную
ПОТОМ
Матч с Сити. пропущенный от Сити , подарок от Аке , хладнокровие Маки пр пенальти , загубленные моменты Диаса , 99% пенальти на последней минуте но главное оправдание чтобы пенальти не назначить это то что это последняя минута.
Дальше унижение Спарты 4-0 к 17ой минуте.
МЮ. Дешевый 1 гол , потом забили 2 в раздевалку , Ливерпуль загубил тонну моментов , благодоря Диасу , Салаху и Нуньесу,конце МЮ в стиле Ливерпуля вернулся в игру , дальше Эллиот гол , потом Нуньес пас , и Решфорд гол , и Эллиот пас и Диалло гол и начало конца.
Супер возвращение в АПЛ с Брайтоном красивые голы, волевая победа , тяжелый соперник , Диас и Макка в форме , Салах кажется тоже несмотря на 1 гол с 12 ударов , даже Нуньес не загубил момент, все кажется наладилось , но победа была все равно тяжёлая .
Шеффилд. Нуньес пользуется ошибкой , но потом Ливерпуль сам пропускает, и все зарешал супер голище Макки , Гакпо добил , и тоже может наконец обрел тонус .
МЮ . Главная преграда на пути к титулу у Ливерпуля , самый сложный матч в календаре , и месть за вылет от кубка . Начало как будто классно, моменты есть , даже гол забили , моменты есть еще но гол до сих пор один , и есть ощущение что одного гола может оказаться мало , а дальше самый чудовищный по последствиям привоз который я видел , и человек от которого это не ожидаешь , справедливости ради скажу что кроме привоза Куанса провел классный матч , но и гол тоже сумасшедший , а потом второй такой же сумасшедший как и первый , кто знал что этот "пацан" попадет почти в девятку с разворота при игроке на ногах? КТО? Между голами был супер момент Нуньеса но после кубкового матча реализация Ливерпуля явно пошатнулась, в конце благодаря привезенному пенальти спасли ничью , и даже после стольких чудовищных моментов был шанс победить , момент Диаса где было выше ворот.
Дальше будет короче устал писать ,
Аталанта , по игре они были лучше ,но явно не на 3 0 , максимум 2 1 , и то последний гол привез Собослаи , УЖАС на энфилде.
Потом Пэлас , не скажу что ужасный 1 тайм , Пэлас был хорош но у Ливерпуля тоже были моменты , а второй чисто Ливерпульский , апофеоз ужасной реализации в этом отрезке это второй тайм , 4 явных голевых момента за тайм , по игре похожий матч был против Лутона тогда было 4 1 .
Второй матч с Аталантой . Прекрасная оборона Аталанты вкупе со несвежестью Ливерпуля , энергичным был лишь Трент в первом тайме , остальные явно зае##лись .
Эвертон и вест хэм комментировать не буде
Это не тот формат, который можно продавать десятки лет.
Салах: 7 лет! Целых 7 лет!