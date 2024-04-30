Документалку о последнем сезоне Клоппа в «Ливерпуле» не подписал ни один стриминговый сервис (The Athletic)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп кино Футбол

Фильм о Юргене Клоппе может не выйти на экраны.

Документальный фильм о последнем сезоне Клоппа в качестве тренера «Ливерпуля» до сих пор не подписал ни один стриминговый сервис, сообщает The Athletic.

По словам источника, до сих пор ведутся переговоры о том, кто покажет восьмисерийный сериал, который должен выйти в эфир в августе 2024 года и совпасть с началом нового сезона Премьер-лиги.

Ожидалось, что фильм принесет клубу восьмизначную сумму, фаворитом на показ считался Disney+, однако конкретного предложения не поступило.

Съемки сериала, которому еще предстоит получить официальное название, начались в декабре, а его производством занимается компания Lorton Entertainment. Сначала съемочная группа фиксировала работу сотрудников клуба. На тот момент обсуждение окончательного контракта еще продолжалось, а окончательные условия были согласованы в январе, после того как Клопп сообщил о своем уходе.

Отмечается, что шоу будет в большей степени посвящено внутренней жизни клуба, сосредоточившись на культуре и болельщиках, а также повседневной жизни игроков и новом поколении футболистов.

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29 комментариев
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Неужели ещё один залупл. Да что ж такое. 😃
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На Рутьюб загрузят и хватит
+27
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Так же, как с квадруплом выйдет, снимали (надеялись выиграть), по итогу никто не возьмёт из стримингов))
+25
-9
+16
Ответ JuVero
Так же, как с квадруплом выйдет, снимали (надеялись выиграть), по итогу никто не возьмёт из стримингов))
возьмут конечно

просто цена из "восьмизначной" превратится в более скромную
+12
-2
+10
И как раньше жили без документалок о сезонах клубов и тренеров? Уже не знают на чём срубить ради хайпа. Главные видеоматериалы это матчи в которых Ливерпуль себе трофеи под его руководством выигрывал.
+5
-1
+4
матч тв, это твой шанс
+4
-1
+3
Ответ Roman
Как же как? Никто не хочет транслировать 8 серий о сенсационном завоевании школьниками КАЛа?
Я бы сказал героической победе над командой со средним возрастом ниже чем у Ливерпуля 😃
+11
-8
+3
А чё там снимать? Как безвольно слили чемпионство в матче с КП и Эвертоном? И не смогли победить МЮ
+7
-5
+2
Кого теперь винить? Или винить некого? Просто чел помог Ливерпулю выиграть АПЛ за 30 лет, за это стоило бы уважать его
+3
-1
+2
Как же как? Никто не хочет транслировать 8 серий о сенсационном завоевании школьниками КАЛа?
+13
-11
+2
Ответ cmorblr
На Рутьюб загрузят и хватит
Да нет, тут другим тьюбом пахнет…оранжево-чёрным🤓
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Ответ CHELSEA_2008
Неужели ещё один залупл. Да что ж такое. 😃
Уахаха, троллинг от пенса)
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Ответ IntoTheRainBow
возьмут конечно просто цена из "восьмизначной" превратится в более скромную
Из двух квадруплов в один, короче))
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Хочется плакать , из-за того что последний танец получился скомканным , очень много трагичных моментов с 10 марта по 27 апреля. И даже об этом можно снять классный сериал(хотя нынешний сериал про другое) . Пролог про то что каковы были ожидания после победы над Ноттингемом на последней минуте, сомнений в сумашедшой концовке нет, болельщики ждут как минимум требл , скоро игра с Сити где можно прибить главного конкурента , команда в форме , травмированные возвращаются , в ЛЕ тоже до финала серьёзных соперников нету(извини Аталанта ) , и команда лидер АПЛ . ЛИДЕР.
ПОТОМ
Матч с Сити. пропущенный от Сити , подарок от Аке , хладнокровие Маки пр пенальти , загубленные моменты Диаса , 99% пенальти на последней минуте но главное оправдание чтобы пенальти не назначить это то что это последняя минута.
Дальше унижение Спарты 4-0 к 17ой минуте.
МЮ. Дешевый 1 гол , потом забили 2 в раздевалку , Ливерпуль загубил тонну моментов , благодоря Диасу , Салаху и Нуньесу,конце МЮ в стиле Ливерпуля вернулся в игру , дальше Эллиот гол , потом Нуньес пас , и Решфорд гол , и Эллиот пас и Диалло гол и начало конца.
Супер возвращение в АПЛ с Брайтоном красивые голы, волевая победа , тяжелый соперник , Диас и Макка в форме , Салах кажется тоже несмотря на 1 гол с 12 ударов , даже Нуньес не загубил момент, все кажется наладилось , но победа была все равно тяжёлая .
Шеффилд. Нуньес пользуется ошибкой , но потом Ливерпуль сам пропускает, и все зарешал супер голище Макки , Гакпо добил , и тоже может наконец обрел тонус .
МЮ . Главная преграда на пути к титулу у Ливерпуля , самый сложный матч в календаре , и месть за вылет от кубка . Начало как будто классно, моменты есть , даже гол забили , моменты есть еще но гол до сих пор один , и есть ощущение что одного гола может оказаться мало , а дальше самый чудовищный по последствиям привоз который я видел , и человек от которого это не ожидаешь , справедливости ради скажу что кроме привоза Куанса провел классный матч , но и гол тоже сумасшедший , а потом второй такой же сумасшедший как и первый , кто знал что этот "пацан" попадет почти в девятку с разворота при игроке на ногах? КТО? Между голами был супер момент Нуньеса но после кубкового матча реализация Ливерпуля явно пошатнулась, в конце благодаря привезенному пенальти спасли ничью , и даже после стольких чудовищных моментов был шанс победить , момент Диаса где было выше ворот.
Дальше будет короче устал писать ,
Аталанта , по игре они были лучше ,но явно не на 3 0 , максимум 2 1 , и то последний гол привез Собослаи , УЖАС на энфилде.
Потом Пэлас , не скажу что ужасный 1 тайм , Пэлас был хорош но у Ливерпуля тоже были моменты , а второй чисто Ливерпульский , апофеоз ужасной реализации в этом отрезке это второй тайм , 4 явных голевых момента за тайм , по игре похожий матч был против Лутона тогда было 4 1 .
Второй матч с Аталантой . Прекрасная оборона Аталанты вкупе со несвежестью Ливерпуля , энергичным был лишь Трент в первом тайме , остальные явно зае##лись .
Эвертон и вест хэм комментировать не буде
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Этот жанр уже всем надоел.Один-два раза может кому-то интересно попасть за кулисы, но год за годом одно и тоже зачем кому-то нужно?

Это не тот формат, который можно продавать десятки лет.
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О чем снимать? Они наверняка читают спортс и поняли, что добавить нечего
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Дырявый дарвин, спасибо ему скажите, фаны ливера
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Да как-то даже лень было бы с торрента скачивать
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Клопп: выходи на поле, документалку снимают, только покажут через 7 лет.
Салах: 7 лет! Целых 7 лет!
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