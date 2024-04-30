Документалку о последнем сезоне Клоппа в «Ливерпуле» не подписал ни один стриминговый сервис (The Athletic)

Фильм о Юргене Клоппе может не выйти на экраны.

Документальный фильм о последнем сезоне в качестве тренера « » до сих пор не подписал ни один стриминговый сервис, сообщает The Athletic.

По словам источника, до сих пор ведутся переговоры о том, кто покажет восьмисерийный сериал, который должен выйти в эфир в августе 2024 года и совпасть с началом нового сезона Премьер-лиги.

Ожидалось, что фильм принесет клубу восьмизначную сумму, фаворитом на показ считался Disney+, однако конкретного предложения не поступило.

Съемки сериала, которому еще предстоит получить официальное название, начались в декабре, а его производством занимается компания Lorton Entertainment. Сначала съемочная группа фиксировала работу сотрудников клуба. На тот момент обсуждение окончательного контракта еще продолжалось, а окончательные условия были согласованы в январе, после того как Клопп сообщил о своем уходе.

Отмечается, что шоу будет в большей степени посвящено внутренней жизни клуба, сосредоточившись на культуре и болельщиках, а также повседневной жизни игроков и новом поколении футболистов.