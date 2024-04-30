Из-за расизма в адрес Нико Уильямса стадион «Атлетико» частично закрыли, клуб – оштрафовали и обязали вывесить баннер с осуждением нетерпимости в футболе

«Атлетико» наказан за расистские выкрики фаната в адрес Нико Уильямса.

Матч 33-го тура между мадридцами и « » приостанавливался на две минуты из-за того, что 21-летний полузащитник подвергся оскорблениям на « ».

Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации принял решение закрыть часть стадиона «Атлетико» и оштрафовать клуб на 20 тысяч евро. К тому же в зоне, посещение которой будет ограничено, необходимо разместить наглядное сообщение, осуждающее насильственные, расистские, ксенофобские действия и другие проявления нетерпимости в футболе.

Вердикт будет обжалован в течение 10 дней, передает As. В мадридской команде убеждены, что сделали все возможное в скандальной ситуации: запустили соответствующее объявление по системе оповещения на «Метрополитано», осудили действия болельщика как от лица клуба, так и через Коке. Также «Атлетико» сотрудничает с полицией в работе по установлению личности нарушителя.