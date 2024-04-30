Санта Крус об 1/2 ЛЧ: «Реал» не должен быть самоуверенным – не исключаю, что они могут вылететь. «Бавария» будет биться до смерти, это их шанс искупить вину за Бундеслигу»

Теги Бавария Роке Санта Крус бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Футбол

Роке Санта Крус считает, что «Бавария» может выбить «Реал».

«Бавария» сегодня примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

– Очень равный [матч]. Это европейское дерби, две команды с чемпионским инстинктом, все возможно.

В чью сторону склоняется чаша весов, на ваш взгляд?

– Может быть, немного больше в сторону «Мадрида», потому что они играют вторую игру дома, но «Бавария» будет биться до смерти, потому что это их шанс искупить свою вину за неудачное выступление в Бундеслиге.

Мадридцы не должны быть слишком самоуверенными. Это команда, которая знает, как играть такие матчи под высоким давлением, которую ничто не пугает, но я не исключаю, что «Мадрид» может вылететь. Я вижу очень открытое и упорное противостояние.

Вторая игра пройдет на «Бернабеу», не вызывает ли это нервозность у соперников?

– Все видели подвиги мадридцев на их стадионе, и это может заставить некоторых соперников нервничать, но я надеюсь, что не «Баварию». «Реал» обладает огромной ментальной силой, а болельщики на своем стадионе сильно подгоняют их, когда становится тяжело. Это помогает их игрокам. Это, безусловно, фактор в их пользу, и «Баварии» будет очень сложно, – сказал бывший игрок «Баварии» Роке Санта Крус.

 

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23 комментария
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Да я уверен, что никакой самоуверенности у команды нет и в помине. Это болельщики и эксперты могут твердить что угодно, а игроки обеих команд с уважением высказываются друг о друге и ждут тяжелого противостояния.
+12
0
+12
Отметил для себя, что болельщики Реала перед игрой ведут себя намного более уважительно по отношению к Баварии, чем болелы Арсенала с нулевым опытом в ЛЧ и с таким же количеством побед в ней.
+11
0
+11
Ответ Leganessi
Роналду В Реале в ЛЧ - 101 гол То есть за 9 лет в Реале, он каждый год забивал по 10 голов в каждом ЛЧ. Это и есть один в поле воин. Реал немного помогал, но все успехи Реала благодаря Королю футбола.
Мадрид немного помогал)) Смешно читать) Мадрид так помогал, что Роналду выиграл огромное количество индивидуальных трофеев и клубных. Одно без другого и быть не может, а Вы преподносите это, как будто это теннис и Роналду в одного тащил. Мадрид был великим и до Роналду и с ним и после него.
+4
-1
+3
Ответ Leganessi
Роналду в соло тащил этот мертвый середняк, потом не выдержал и психанул что напарники не соответствуют его уровню. В каждом матче было видно как Рон тащился по всему полю и делал всю работу, когда напарники больше под ногами мешались. Ну а главный Кошмар Роналду в Реале - Бензема. Из-за него у Криша на 100+ ассистов меньше, ибо деревянный араб мазал ювелирные передачи Криша с 2 метров и это вина именно Реала что они принижали Короля своей бесхребетностью. У Рона статистика должна была быть в раза 2 больше, если бы все играли на его уровне. Поэтому Роналду больше чем Реал, потому что сильнее чем весь клуб вместе взятый, он оказался выше этого клуба по уровню игры.
Понял, тут тяжелый случай, пусть будет по Вашему)
+3
-1
+2
Ответ Leganessi
Реал с Роналду - 4 ЛЧ за последние 5 лет Реал после Роналду - 1 ЛЧ за 5+ лет От великого Реала ничего не осталось после ухода Короля.
Роналду бесспорно великий игрок, легенда клуба, который вписал свое имя золотыми буквами в историю клуба. Но футбол- командная игра и один Роналду в поле не воин. Не стоит возвышать одного игрока и принижать всю команду.
+3
-2
+1
Эх, скорее бы уже игра!)
+1
0
+1
Ответ МБ14
Отметил для себя, что болельщики Реала перед игрой ведут себя намного более уважительно по отношению к Баварии, чем болелы Арсенала с нулевым опытом в ЛЧ и с таким же количеством побед в ней.
Конечно уважительно, все адекватные кроме ригоберки, очень обидно что он болеет за наш клуб, каждый день первый на ветках Реала..
+1
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+1
У Баварии, у Юве и у Ливерпуля дикий страх перед Реалам на генетическом уровне как и человек перед змеи и пауков! С таким темпом скоро и на ДНК Сити будут наложена страшилка перед Мадридом!

Только Барселона в образце 2009-2019 вертела нашего Мадрида как хотела + по одному разу Алькоркон 2009 и Шериф 2022
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Было бы глупо недооценивать Баварию в каком бы состоянии она не находилась, уверен папа карло не позволит своим подопечным допустить такую оплошность. Пусть победит сильнейший.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Эх, скорее бы уже игра!)
Нееет, я с работы еду только, как раз к началу успеть должен
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Ответ corazon blanco
Да я уверен, что никакой самоуверенности у команды нет и в помине. Это болельщики и эксперты могут твердить что угодно, а игроки обеих команд с уважением высказываются друг о друге и ждут тяжелого противостояния.
он ошибается.никто из Реала не говорил о самоуверенности.наоборот с уважением относимся к Баварии
0
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0
Ответ corazon blanco
Роналду бесспорно великий игрок, легенда клуба, который вписал свое имя золотыми буквами в историю клуба. Но футбол- командная игра и один Роналду в поле не воин. Не стоит возвышать одного игрока и принижать всю команду.
Роналду В Реале в ЛЧ - 101 гол
То есть за 9 лет в Реале, он каждый год забивал по 10 голов в каждом ЛЧ. Это и есть один в поле воин. Реал немного помогал, но все успехи Реала благодаря Королю футбола.
+1
-1
0
Ответ corazon blanco
Понял, тут тяжелый случай, пусть будет по Вашему)
Это истина, а не по-моему.
0
0
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Ответ corazon blanco
Понял, тут тяжелый случай, пусть будет по Вашему)
Это родственник Ригоберки, возможно даже брат
0
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Ответ Leganessi
Роналду в соло тащил этот мертвый середняк, потом не выдержал и психанул что напарники не соответствуют его уровню. В каждом матче было видно как Рон тащился по всему полю и делал всю работу, когда напарники больше под ногами мешались. Ну а главный Кошмар Роналду в Реале - Бензема. Из-за него у Криша на 100+ ассистов меньше, ибо деревянный араб мазал ювелирные передачи Криша с 2 метров и это вина именно Реала что они принижали Короля своей бесхребетностью. У Рона статистика должна была быть в раза 2 больше, если бы все играли на его уровне. Поэтому Роналду больше чем Реал, потому что сильнее чем весь клуб вместе взятый, он оказался выше этого клуба по уровню игры.
Напарники мешались под ногами - вот так?) https://youtu.be/58w9Lkses10?si=fWDPClrn9IyrsNqE
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Ответ Diamond van Kiessling
Напарники мешались под ногами - вот так?) https://youtu.be/58w9Lkses10?si=fWDPClrn9IyrsNqE
Не, вот так
https://www.youtube.com/watch?v=XWkdjiiCSCs
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Ответ corazon blanco
Понял, тут тяжелый случай, пусть будет по Вашему)
Это главный фанатик Роналду)) Не нужно с ним спорить)
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Ответ Чёрная Мамбо
У Баварии, у Юве и у Ливерпуля дикий страх перед Реалам на генетическом уровне как и человек перед змеи и пауков! С таким темпом скоро и на ДНК Сити будут наложена страшилка перед Мадридом! Только Барселона в образце 2009-2019 вертела нашего Мадрида как хотела + по одному разу Алькоркон 2009 и Шериф 2022
Барса доминировала над Реалом только в период 2009-2011. Начиная с сезона 11/12 была равенство
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