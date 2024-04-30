Санта Крус об 1/2 ЛЧ: «Реал» не должен быть самоуверенным – не исключаю, что они могут вылететь. «Бавария» будет биться до смерти, это их шанс искупить вину за Бундеслигу»

Роке Санта Крус считает, что «Бавария» может выбить «Реал».

«Бавария» сегодня примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

– Очень равный [матч]. Это европейское дерби, две команды с чемпионским инстинктом, все возможно.

– В чью сторону склоняется чаша весов, на ваш взгляд?

– Может быть, немного больше в сторону « », потому что они играют вторую игру дома, но « » будет биться до смерти, потому что это их шанс искупить свою вину за неудачное выступление в Бундеслиге.

Мадридцы не должны быть слишком самоуверенными. Это команда, которая знает, как играть такие матчи под высоким давлением, которую ничто не пугает, но я не исключаю, что «Мадрид» может вылететь. Я вижу очень открытое и упорное противостояние.

– Вторая игра пройдет на « », не вызывает ли это нервозность у соперников?

– Все видели подвиги мадридцев на их стадионе, и это может заставить некоторых соперников нервничать, но я надеюсь, что не «Баварию». «Реал» обладает огромной ментальной силой, а болельщики на своем стадионе сильно подгоняют их, когда становится тяжело. Это помогает их игрокам. Это, безусловно, фактор в их пользу, и «Баварии» будет очень сложно, – сказал бывший игрок «Баварии» .