Дюков о финансировании клубов госкомпаниями: «Это работает, увеличивает продажи. Мы на рынке, нужно конкурировать. Вторая задача – социальная: матчи «Зенита» важны для жителей Петербурга»

Александр Дюков объяснил, почему госкомпании финансируют футбольные команды.

– Зачем госкомпаниям финансировать футбольные клубы, какая от этого польза? Для чего ВЭБ владение ЦСКА, РЖД – «Локомотивом», зачем «Газпрому» «Зенит»? Какая польза вашей компании, «Газпромнефть», от спонсорства «Зенита»?

– Мы конкурируем с другими компаниями – «Лукойлом», «Татнефтью». Не только по заправкам, но и по сопутствующим товарам, продавая, например, кофе на заправках. Мы производим смазочные материалы.

Последний пример, это не относится к футболу, но тем не менее. Мы производим масло G Energy, являемся спонсорами автогонок. Известная автогонщица Нифонтова помогает нам в промо нашего масла. Вышла реклама, люди ее увидели, наши продажи выросли.

На футболках «Зенита» есть промо G Drivе – это наше топливо, кофе, которые вы можете купить на заправках. Мы продаем более 40 миллионов чашек кофе в год.

– То есть вы считаете, что финансирование футбольных клубов госкомпаниями оправданно с точки зрения бизнеса?

– Две истории. Первая: с точки зрения продвижения бренда это действительно работает, это увеличивает продажи. Мы на рынке, нам нужно конкурировать.

И вторая задача – социальная, которую помогает решать спорт. Если брать матчи « », они важны для жителей Петербурга, – сказал президент .