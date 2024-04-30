Дюков о финансировании клубов госкомпаниями: «Это работает, увеличивает продажи. Мы на рынке, нужно конкурировать. Вторая задача – социальная: матчи «Зенита» важны для жителей Петербурга»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия бизнес РФС Газпром Лукойл Александр Дюков ВЭБ РЖД Футбол

Александр Дюков объяснил, почему госкомпании финансируют футбольные команды.

– Зачем госкомпаниям финансировать футбольные клубы, какая от этого польза? Для чего ВЭБ владение ЦСКА, РЖД – «Локомотивом», зачем «Газпрому» «Зенит»? Какая польза вашей компании, «Газпромнефть», от спонсорства «Зенита»?

– Мы конкурируем с другими компаниями – «Лукойлом», «Татнефтью». Не только по заправкам, но и по сопутствующим товарам, продавая, например, кофе на заправках. Мы производим смазочные материалы.

Последний пример, это не относится к футболу, но тем не менее. Мы производим масло G Energy, являемся спонсорами автогонок. Известная автогонщица Нифонтова помогает нам в промо нашего масла. Вышла реклама, люди ее увидели, наши продажи выросли.

На футболках «Зенита» есть промо G Drivе – это наше топливо, кофе, которые вы можете купить на заправках. Мы продаем более 40 миллионов чашек кофе в год.

– То есть вы считаете, что финансирование футбольных клубов госкомпаниями оправданно с точки зрения бизнеса?

– Две истории. Первая: с точки зрения продвижения бренда это действительно работает, это увеличивает продажи. Мы на рынке, нам нужно конкурировать.

И вторая задача – социальная, которую помогает решать спорт. Если брать матчи «Зенита», они важны для жителей Петербурга, – сказал президент РФС.

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17 комментариев
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Господи! Какой бред!
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Проблема глубже, чем просто финансирование госкомпаниями. В стране фактически нет крупного частного бизнеса, чтобы он мог спонсировать футбол на том уровне, на котором это происходит сейчас. Глупо требовать убрать госфинансирование, когда в топ-20 крупнейших компаний страны 12 - государственные.
Сначала приватизация и нормальная экономика, потом изменения футбольного хозяйства.
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Особенно классная реклама была про "бесплатное подведение газа к вашему участку". Про то что там под 700 косарей надо было заплатить за банальное подключение стыка труб ничего, естественно, не говорилось.
Я сам болельщик Зенита, живу в Питере, но вот этот подход "государственного финансирования" начиная от футбольных клубов до всяких Атовазов говорит исключительно о том что вся концепция этой страны (сами знаете от кого это всё) - высосать все ресурсы из территорий, продать их в Европы/США/Азии/Африки, разделить их по своим друзьям Миллерам, Сечиным и т.д., сделать видимость что есть какое то, типа, производство, типа вклад государства в какие то процессы (футбол тот же) и... всё, план выполнен.
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Несусветная чушь.
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Заголовок просто шикарный.
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Сказал бы правду: их вежливо попросили.
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Продажи чего увеличивает?опять бредит
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Странно, что президент РФС говорит о его конкуренции с Лукойлом, Татнефтью, как представитель Газпрома.
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такие бредни...
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Какой же бред ...
Госкомпании - чаще всего монополии .... им не с кем конкурировать...
Как болельщика ЦСКА мне больше всего удивляет спонсор ЦСКА "Почта России ".... это вообще полный бред ...
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Ответ justbored
Девиз Газпром-лиги: сделаем жителей Петербурга счастливыми.
Аналогичные девизы для жителей Москвы у ВТБ.
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Ответ Петроград
Проблема глубже, чем просто финансирование госкомпаниями. В стране фактически нет крупного частного бизнеса, чтобы он мог спонсировать футбол на том уровне, на котором это происходит сейчас. Глупо требовать убрать госфинансирование, когда в топ-20 крупнейших компаний страны 12 - государственные. Сначала приватизация и нормальная экономика, потом изменения футбольного хозяйства.
А для чего финансирование на нынешнем уровне, что это дает стране, футболу?
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Говорят после спонсорства Газпромом Шальке и Црвены Звезды все немцы и сербы на российский газ перешли благодаря рекламе.
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Ответ ltkmaby
Странно, что президент РФС говорит о его конкуренции с Лукойлом, Татнефтью, как представитель Газпрома.
Ничего страного, оккупанты из Питера уже везде
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