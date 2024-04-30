Дюков о финансировании клубов госкомпаниями: «Это работает, увеличивает продажи. Мы на рынке, нужно конкурировать. Вторая задача – социальная: матчи «Зенита» важны для жителей Петербурга»
Александр Дюков объяснил, почему госкомпании финансируют футбольные команды.
– Зачем госкомпаниям финансировать футбольные клубы, какая от этого польза? Для чего ВЭБ владение ЦСКА, РЖД – «Локомотивом», зачем «Газпрому» «Зенит»? Какая польза вашей компании, «Газпромнефть», от спонсорства «Зенита»?
– Мы конкурируем с другими компаниями – «Лукойлом», «Татнефтью». Не только по заправкам, но и по сопутствующим товарам, продавая, например, кофе на заправках. Мы производим смазочные материалы.
Последний пример, это не относится к футболу, но тем не менее. Мы производим масло G Energy, являемся спонсорами автогонок. Известная автогонщица Нифонтова помогает нам в промо нашего масла. Вышла реклама, люди ее увидели, наши продажи выросли.
На футболках «Зенита» есть промо G Drivе – это наше топливо, кофе, которые вы можете купить на заправках. Мы продаем более 40 миллионов чашек кофе в год.
– То есть вы считаете, что финансирование футбольных клубов госкомпаниями оправданно с точки зрения бизнеса?
– Две истории. Первая: с точки зрения продвижения бренда это действительно работает, это увеличивает продажи. Мы на рынке, нам нужно конкурировать.
И вторая задача – социальная, которую помогает решать спорт. Если брать матчи «Зенита», они важны для жителей Петербурга, – сказал президент РФС.
Сначала приватизация и нормальная экономика, потом изменения футбольного хозяйства.
Я сам болельщик Зенита, живу в Питере, но вот этот подход "государственного финансирования" начиная от футбольных клубов до всяких Атовазов говорит исключительно о том что вся концепция этой страны (сами знаете от кого это всё) - высосать все ресурсы из территорий, продать их в Европы/США/Азии/Африки, разделить их по своим друзьям Миллерам, Сечиным и т.д., сделать видимость что есть какое то, типа, производство, типа вклад государства в какие то процессы (футбол тот же) и... всё, план выполнен.
Госкомпании - чаще всего монополии .... им не с кем конкурировать...
Как болельщика ЦСКА мне больше всего удивляет спонсор ЦСКА "Почта России ".... это вообще полный бред ...