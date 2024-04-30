ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в конце матча со «Спартаком», карточка Дуарте и неназначение пенальти в ворота ЦСКА – верные решения

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи КДК РФС Василий Казарцев видеоповторы Никита Чернов Милан Гайич Федор Чалов Алексис Дуарте Манфред Угальде ЭСК РФС Футбол

ЭСК рассмотрела обращение «Спартака» по поводу судейства Василия Казарцева.

Красно-белые и контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросили у экспертно-судейской комиссии при президенте РФС оценку действий главного арбитра матча 21-го тура Мир РПЛ в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 25-й минуте, вынесением предупреждения защитнику Алексису Дуарте на 44-й и неудалением Мойзеса Барбозы на 88-й.

Сегодня ЭСК опубликовала решение по итогам рассмотрения обращения.

«1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 25-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА №9 в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука данного игрока находилась внизу в естественном положении, не увеличивая площадь его тела, мяч был направлен игроком соперника с очень короткой дистанции и был неожиданным для защитника, в связи с чем игрок ЦСКА не имел физической возможности избежать контакта с мячом, а незначительное движение руки являлось естественным и было обусловлено попыткой игрока сыграть в мяч своим бедром.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в ситуацию в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно вынес предупреждение игроку команды «Спартак» №4 Алексису Дуарте на 44-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за мяч данного игрока с игроком команды ЦСКА №22 Миланом Гайичем именно игрок ЦСКА нарушал правила первым, задержав соперника рукой, однако игрок команды «Спартак» совершил безрассудный контакт своей рукой с лицом соперника, в связи с чем штрафной удар был правильно назначен в пользу команды «Спартак» за первое нарушение, и правильно была вынесена желтая карточка игроку «Спартак» за безрассудное использование рук. В предыдущем единоборстве этой же атаки игрок команды «Спартак» №23 Никита Чернов также совершил нарушение правил, пограничное с безрассудным поведением, но судья предоставил преимущество команде ЦСКА. 

В соответствии с протоколом, ВАР проверил детали этого единоборства на наличие критериев серьезного нарушения правил, после чего подтвердил, что в данном единоборстве не было серьезного нарушения правил и дисциплинарная санкция в виде удаления игроку «Спартак» №23 не требуется. ВАР проверил правильность идентификации игрока «Спартак» №4, совершившего безрассудный контакт рукой с лицом соперника, после чего подтвердил решение в соответствии с протоколом.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» №4 за безрассудное использование рук в данном игровом эпизоде.

3. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды ЦСКА №27 Мойзеса на 88-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока команды «Спартак» №9 Манфреда Угальде, выраженном в наступе открытой стопой на заднюю поверхность икроножной мышцы соперника, по мнению членов комиссии, были значительные элементы серьезного нарушения правил игры, учитывая скорость игрока ЦСКА, достаточно высокую степень воздействия на соперника, высокое место контакта, что угрожало его безопасности.

По причине того, что судья не видел деталей этого наступа, а предупреждение игроку ЦСКА им было вынесено за задержку соперника руками, что также имело место быть в данном единоборстве, комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить свое первоначальное решение и удалить с поля игрока ЦСКА за серьезное нарушение правил игры», – сказано в решении.

Казарцев и Мешков – герои дерби. И вот почему

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24 комментария
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Отмазали Казарцева. Ждите, будет ещё чудить.
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+35
Если руководствоваться этими критериями, то пенальти в ворота Спартака в матче против Динамо назначен ошибочно.
Ну и с жк Дуарте - клоунада. Казарцев чётко указал на то, что жк - отложенный штраф за фол в центр поля, но перепутал Дуарте и Чернова. ЭСК по традиции выгораживает профнепригодного олигофрена.
+29
-2
+27
Щас Честный контроль тут распедалит, что удаления не было, потому что в 1986-м году такое не свистели
+15
-2
+13
Непотопляемый!)
+5
0
+5
Шарашкина контора
+3
0
+3
Надеюсь очередного его перформанса в матче Спартака больше не увидим. Что ни попытка то провал
+4
-1
+3
Незначительное движение рукой изменившее траекторию мяча??? Ну …
Т.е. если хотите сыграть бедром, но можно рукой …
Бред конечно…
+3
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+2
Удивительно, что этого товарища ещё подпускают к РПЛ после его перфомансов в 2020
+3
-1
+2
Ничего другого не ожидал.
Казарцеву теперь талоны на усиленное питание положены.
+2
0
+2
По Дуарте конечно же сделали вид, что карточка была показано за то нарушение, которое он свистнул, кто бы сомневался.
А то, что он показывал пальцами на нарушение Чернова перед показом карточки, так это он просто сообщил игрокам, что он всё видит, да?))
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А прикиньте, ведь сидит же куча людей, пишет про, условно, "непосредственный контакт был/не было", "явного умысла отстегнуть левую ногу для задержки соперника не/усмотрено". Получают за это деньги, не чувствуют себя сброшенными на обочину жизни. Хорошо же!
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Ответ Roman Araslanov
Непотопляемый!)
Оно не тонет...
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Ответ j11
Да нафиг нагнетать? В каждом матче топовые судьи ошибаются. Для этого и нужен ЭСК. Человеческий фактор. Я иногда на повторах не понимаю, что происходит. А там в цейтноте судят.
Действительно нужен, но для чего ? Чтобы констатировать ошибку вар или судьи в поле ? Какой цейтнот был у Мешкова в случае с Мойзесом ?
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Ответ j11
Да нафиг нагнетать? В каждом матче топовые судьи ошибаются. Для этого и нужен ЭСК. Человеческий фактор. Я иногда на повторах не понимаю, что происходит. А там в цейтноте судят.
Так проблема не только в этих трех моментах. Он вообще не судил. Закрывал глаза на фолы, типа высокая планка борьбы. Но там прям фол за фолом с обеих сторон.
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По первому пункту, это - параноидная шизофрения. Понятно, игровой эпизод, но то как его описали в ЭСК? Это точно, диагноз.
По третьему пункту, арбитры ошиблись и что? Пожурили и погрозили пальчиком? А наказание где? Безнаказанность всегда порождает беспредел.
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Если г..но не тонет - значит, это кому-то нужно
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Бред.
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Я так и знал,что отмажут🤦🏻
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Не, ну а толк есть от того, что пишут верно, неверно назначен???
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естественная игра по естественному мячу естественной рукой. как это нельзя? естественно, можно.
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