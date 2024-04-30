ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в конце матча со «Спартаком», карточка Дуарте и неназначение пенальти в ворота ЦСКА – верные решения

ЭСК рассмотрела обращение «Спартака» по поводу судейства Василия Казарцева.

Красно-белые и контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросили у экспертно-судейской комиссии при президенте РФС оценку действий главного арбитра матча 21-го тура Мир в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 25-й минуте, вынесением предупреждения защитнику на 44-й и неудалением Мойзеса Барбозы на 88-й.

Сегодня ЭСК опубликовала решение по итогам рассмотрения обращения.

«1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 25-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды ЦСКА №9 в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука данного игрока находилась внизу в естественном положении, не увеличивая площадь его тела, мяч был направлен игроком соперника с очень короткой дистанции и был неожиданным для защитника, в связи с чем игрок ЦСКА не имел физической возможности избежать контакта с мячом, а незначительное движение руки являлось естественным и было обусловлено попыткой игрока сыграть в мяч своим бедром.

Учитывая данные обстоятельства, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение ВАР не вмешиваться в ситуацию в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно вынес предупреждение игроку команды «Спартак» №4 Алексису Дуарте на 44-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за мяч данного игрока с игроком команды ЦСКА №22 именно игрок ЦСКА нарушал правила первым, задержав соперника рукой, однако игрок команды «Спартак» совершил безрассудный контакт своей рукой с лицом соперника, в связи с чем штрафной удар был правильно назначен в пользу команды «Спартак» за первое нарушение, и правильно была вынесена желтая карточка игроку «Спартак» за безрассудное использование рук. В предыдущем единоборстве этой же атаки игрок команды «Спартак» №23 также совершил нарушение правил, пограничное с безрассудным поведением, но судья предоставил преимущество команде ЦСКА.

В соответствии с протоколом, ВАР проверил детали этого единоборства на наличие критериев серьезного нарушения правил, после чего подтвердил, что в данном единоборстве не было серьезного нарушения правил и дисциплинарная санкция в виде удаления игроку «Спартак» №23 не требуется. ВАР проверил правильность идентификации игрока «Спартак» №4, совершившего безрассудный контакт рукой с лицом соперника, после чего подтвердил решение в соответствии с протоколом.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» №4 за безрассудное использование рук в данном игровом эпизоде.

3. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды ЦСКА №27 Мойзеса на 88-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в нарушении правил со стороны данного игрока против игрока команды «Спартак» №9 Манфреда Угальде, выраженном в наступе открытой стопой на заднюю поверхность икроножной мышцы соперника, по мнению членов комиссии, были значительные элементы серьезного нарушения правил игры, учитывая скорость игрока ЦСКА, достаточно высокую степень воздействия на соперника, высокое место контакта, что угрожало его безопасности.

По причине того, что судья не видел деталей этого наступа, а предупреждение игроку ЦСКА им было вынесено за задержку соперника руками, что также имело место быть в данном единоборстве, комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить свое первоначальное решение и удалить с поля игрока за серьезное нарушение правил игры», – сказано в решении.

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