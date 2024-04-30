Радимов о низкой результативности «Зенита»: «Сложнее доставлять мяч, меньше прострелов. Ни Педро, ни Артур не пытаются это делать, они в более тонкий футбол хотят играть. Клаудиньо нервничает под фолами»

Владислав Радимов объяснил низкую результативность «Зенита».

В последних трех турах Мир петербуржцы забили только один мяч.

– Я скажу так: здесь сложнее стало доставлять мяч. Забивает у «Зенита» в основном . И чтобы ему доставить мяч, должны многие линии функционировать. А прострелов, допустим, с флангов стало меньше. Потому что ни Педро, ни не особо пытаются это делать, они немножко в другой футбол, более тонкий хотят играть.

А Вендел и , основные движущие силы, «закрываются» соперником. И «Динамо», кстати, этим очень здорово пользовалось, чуть ли не персонально их встречали на своей половине.

– Что, кстати, выводило Клаудиньо из себя…

– Да, именно так, Клаудиньо начинает выходить из себя, и не так-то сложно вывести его из равновесия. Под разными фолами он начинает нервничать. И вот тебе остается , у которого один в один не всегда получается обыгрывать. Артур то же самое. Барриос занимается в основном оборонительной работой, Мостовой в основном силен на пространстве. Против Дугласа Сантоса на бровке динамовцы тоже смещались и закрывали его… Так что разнообразия в атаке у «Зенита» не было.

– И что делать в такой ситуации?

– Я думаю, что с флангов, во-первых, больше доставлять мяч, фланговые нападающие должны это делать. Чтобы было разнообразие, не только через центр и тонко Клаудиньо и Вендел, но и через фланги.

«Зенит», мне кажется, не часто атакует быстрыми атаками. А надо играть так, чтобы команда соперника не знала, откуда ждать опасность. У нас же соперники готовятся к тому, что не будет прострела с фланга, а позиционную атаку закроют, как – я уже сказал выше», – сказал бывший полузащитник «Зенита» .