Калешин о победе «Акрона» над «Спартаком»: «Поздравили Бердыев, Ташуев, многие из ФНЛ. Ощущение, что вся Первая лига за нас болела»

Евгений Калешин считает, что за «Акрон» в матче со «Спартаком» (2:1) болела вся Первая лига.

«Поздравили Бердыев, Ташуев, ребята из «Уфы» и «Оренбурга». Многие из ФНЛ. Ощущение, что вообще вся лига за нас болела.

Проблема в том, что мы играем в соседнем Жигулевске, а не в Тольятти. Основная часть наших фанатов все-таки там. Есть трудности с тем, чтобы добираться, хотя на матч со « » могли бы прийти 10-12 тысяч человек.

Нужно еще учитывать, что «Акрон» молодая команда. У нее пока нет больших традиций и тут важны как раз такие победы. Когда приезжают другие фанаты, заводятся новые знакомства, ребята учатся друг у друга», — сказал главный тренер «Акрона».

В финале Пути регионов (Этап 1) Фонбет Кубка России « » сыграет с «Краснодаром».

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