Калешин о победе «Акрона» над «Спартаком»: «Поздравили Бердыев, Ташуев, многие из ФНЛ. Ощущение, что вся Первая лига за нас болела»

Теги Спартак Евгений Калешин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Акрон Футбол

Евгений Калешин считает, что за «Акрон» в матче со «Спартаком» (2:1) болела вся Первая лига.

«Поздравили Бердыев, Ташуев, ребята из «Уфы» и «Оренбурга». Многие из ФНЛ. Ощущение, что вообще вся Первая лига за нас болела.

Проблема в том, что мы играем в соседнем Жигулевске, а не в Тольятти. Основная часть наших фанатов все-таки там. Есть трудности с тем, чтобы добираться, хотя на матч со «Спартаком» могли бы прийти 10-12 тысяч человек.

Нужно еще учитывать, что «Акрон» молодая команда. У нее пока нет больших традиций и тут важны как раз такие победы. Когда приезжают другие фанаты, заводятся новые знакомства, ребята учатся друг у друга», — сказал главный тренер «Акрона».

В финале Пути регионов (Этап 1) Фонбет Кубка России «Акрон» сыграет с «Краснодаром».

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6 комментариев

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Виталий
Будут результаты и выход в РПЛ , то и фанатов станет больше , всё в ваших руках . Главное стадион побольше постройте .
+1
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Алексей Фирстов
Акрон молодцы! Достойный результат!
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Тиджани Бабангида
Так и есть. Восхождение записного аутсайдера всегда привлекает. А Калешин еще и верно мотивировал команду и выбрал «Акрону» правильную тактику матчей в Кубке
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Виталий
Ответ dimonivanov
Вспоминается пример Тосно - в ФНЛ играли на стадионе в Великом Новгороде, на который ходили болельщики. Как вышли в РПЛ, переехали в Питер и стали никому не нужны.
Ну думаю с Акроном такого не будет , команду любят , это видно
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