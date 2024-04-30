Глава РПЛ Алаев: «Если у человека судимость, нужна возможность не дать играть в лиге. За судьбой Промеса не слежу. Это тонкий вопрос: признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание?»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Александр Алаев Квинси Промес Футбол

Президент РПЛ высказался о судьбе футболистов с судимостью.

«Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге. Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС. Уверен, что он будет разработан. Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить.

Я не слежу за судьбой Промеса, я слежу за событиями в РПЛ. В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть.

Это тонкий вопрос: признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в РПЛ и РФС опытные, выберем алгоритм», – сказал Александр Алаев.

Компания Промеса, из-за которой его разыскивают приставы – это кальянная, где была доля Black Star

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8 комментариев
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за судьбой алаева не слежу но думаю его по посадят
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Самое правильное это сделать, как сделали клубы с Мамаевым и Кокориным. А Спартак все ждёт, когда на бумаге напишут что нельзя. Вот вам и клуб. Не может сам ничего решить
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Бесполезные про бесполезное...
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Если судом человеку будет выдано поражение в правах, то пожалуйста. Остальное неконституционно.
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Не согрешишь, не покаишься. Не покаишься, не спасёшься
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Если человек отбыл наказание, то какие основания лишать его возможности играть в футбол?
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Ответ sr-pigrs
Самое правильное это сделать, как сделали клубы с Мамаевым и Кокориным. А Спартак все ждёт, когда на бумаге напишут что нельзя. Вот вам и клуб. Не может сам ничего решить
не может и не хочет это две разные вещи
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Ответ sr-pigrs
Самое правильное это сделать, как сделали клубы с Мамаевым и Кокориным. А Спартак все ждёт, когда на бумаге напишут что нельзя. Вот вам и клуб. Не может сам ничего решить
А разве клубы что-то сделали с Мамаевым и Кокориным ? "Сделало" правосудие в стране и законы страны . Эти двое совершили преступление в России и дело Промеса здесь "никаким боком" , потому что Промес , по мнению законов Нидерландов , совершил преступление в этой стране . А приговор суда без следствия и присутствия обвиняемого это как-то не по закону . Наркота не запрещена в Голландии , поэтому Промеса заочно осудили только "за превышении дозы" (за количество) . Что Спартак может сделать ? Деньги уже не платит Промесу . Контракт у Антохи заканчивается летом и тогда же связь с Промесом самоликвидируется . Обвинять прилюдно заочно-осуждённого ? И при чём здесь Спартак , клуб ? В нынешнее время клубом руководят пришлые люди , к Спартаку не имеющие никакого отношения . В Спартак их никто не звал - их назначили . А вы наверняка знаете , что такие люди , которым подарили такое тёплое местечко для жирной ж..попы , обычно помалкивают и им плевать на клуб . Они ждут отмашки "хозяина" , а "хозяин" похоже и не в курсе , что за дела творятся в клубе - там нефтедоллары , а вы какой-то Промес ...
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