Глава РПЛ Алаев: «Если у человека судимость, нужна возможность не дать играть в лиге. За судьбой Промеса не слежу. Это тонкий вопрос: признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание?»

Президент РПЛ высказался о судьбе футболистов с судимостью.

«Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге. Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с . Уверен, что он будет разработан. Сейчас его нет, дайте нам сезон закончить.

Я не слежу за судьбой Промеса, я слежу за событиями в РПЛ. В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть.

Это тонкий вопрос: признаем или не признанием юрисдикцию, какое наказание? Коллеги в и РФС опытные, выберем алгоритм», – сказал .

Компания Промеса, из-за которой его разыскивают приставы – это кальянная, где была доля Black Star