Энрике о том, что «ПСЖ» считают фаворитом в паре с «Боруссией»: «Вот почему я давно твержу, что пресса ничего не смыслит в футболе. Для каждого из 4 клубов вылет станет разочарованием»
Луис Энрике поделился ожиданиями от встречи с «Боруссией» в Лиге чемпионов.
– Пресса считает «ПСЖ» явным фаворитом.
– Вот почему я давно твержу, что пресса ничего не смыслит в футболе.
Будет здорово насладиться особенным матчем в уникальной для Европы атмосфере.
Я считаю, что любой другой итог, кроме выхода в финал, станет разочарованием для каждой из четырех оставшихся команд.
Матч будет таким же, как в четвертьфинале. Мы постараемся победить за счет своего футбола. Это будет прекрасное зрелище, будут голы, – сказал главный тренер «ПСЖ».