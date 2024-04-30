Энрике о том, что «ПСЖ» считают фаворитом в паре с «Боруссией»: «Вот почему я давно твержу, что пресса ничего не смыслит в футболе. Для каждого из 4 клубов вылет станет разочарованием»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике поделился ожиданиями от встречи с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

– Пресса считает «ПСЖ» явным фаворитом.

– Вот почему я давно твержу, что пресса ничего не смыслит в футболе.

Будет здорово насладиться особенным матчем в уникальной для Европы атмосфере.

Я считаю, что любой другой итог, кроме выхода в финал, станет разочарованием для каждой из четырех оставшихся команд.

Матч будет таким же, как в четвертьфинале. Мы постараемся победить за счет своего футбола. Это будет прекрасное зрелище, будут голы, – сказал главный тренер «ПСЖ».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А зачем прессе в футболе разбираться :)) возьмите спортс, самые комментируемые темы тут явно не про тактику :))
+5
0
+5
Ответ Leganessi
Реал ослаб после ухода Роналду, поэтому победителем может быть кто угодно. С Роналду 4 ЛЧ за последние 5 лет. После ухода Роналду Реал 1 ЛЧ за 5+ лет. Без Короля футбола футбол стал рандомным и неинтересным.
После его прихода тоже было 4 года без лч, расслабься
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий