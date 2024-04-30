Энрике о том, что «ПСЖ» считают фаворитом в паре с «Боруссией»: «Вот почему я давно твержу, что пресса ничего не смыслит в футболе. Для каждого из 4 клубов вылет станет разочарованием»

Луис Энрике поделился ожиданиями от встречи с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

– Пресса считает «ПСЖ» явным фаворитом.

– Вот почему я давно твержу, что пресса ничего не смыслит в футболе.

Будет здорово насладиться особенным матчем в уникальной для Европы атмосфере.

Я считаю, что любой другой итог, кроме выхода в финал, станет разочарованием для каждой из четырех оставшихся команд.

Матч будет таким же, как в четвертьфинале. Мы постараемся победить за счет своего футбола. Это будет прекрасное зрелище, будут голы, – сказал главный тренер « ».