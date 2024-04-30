Агбонлахор о том, что Кин сравнил Холанда с игроком 4-й лиги: «Кликбейт, Рой выглядит глуповатым иногда. Эрлинг стал лучшим бомбардиром в том сезоне, он лучший сейчас – что еще вы хотите?»
Габриэль Агбонлахор назвал кликбейтом критику Роя Кина в адрес Эрлинга Холанда.
Ранее Кин назвал форварда «Манчестер Сити» игроком 4-го дивизиона после того, как он не смог забить «Арсеналу» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.
«Он иногда может выглядеть немного глуповатым. Думаю, что это было несколько преувеличено, но, вероятно, он сказал это не всерьез. Я работал с ним в «Астон Вилле», и он может сказать что-то просто так.
Его комментарии об Эрлинге Холанде были кликбейтом, потому что Холанда привезли в «Манчестер Сити» не для этих целей.
У вас есть Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Фил Фоден, Джек Грилиш и Матео Ковачич, и все они могут действовать при недостатке пространства, занимая позиции десятки, а Холанда привезли для того, чтобы забивать голы и отправлять мяч в сетку.
В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром, в этом сезоне он также лучший бомбардир, так что еще вы от него хотите? Его первый прием мяча может быть не идеальным или, когда он опускается низко, он может потерять мяч?
Вспомните прошлые выходные: он получает мяч, и защитник думает, что он пробьет с левой, но Холанд забивает с правой ноги в нижний угол», – сказал бывший форвард «Астон Виллы».