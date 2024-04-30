Агбонлахор о том, что Кин сравнил Холанда с игроком 4-й лиги: «Кликбейт, Рой выглядит глуповатым иногда. Эрлинг стал лучшим бомбардиром в том сезоне, он лучший сейчас – что еще вы хотите?»

Теги Рой Кин Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Габриэль Агбонлахор Кевин де Брюйне Матео Ковачич Джек Грилиш Бернарду Силва Филип Фоден Эрлинг Холанд Футбол

Габриэль Агбонлахор назвал кликбейтом критику Роя Кина в адрес Эрлинга Холанда.

Ранее Кин назвал форварда «Манчестер Сити» игроком 4-го дивизиона после того, как он не смог забить «Арсеналу» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

«Он иногда может выглядеть немного глуповатым. Думаю, что это было несколько преувеличено, но, вероятно, он сказал это не всерьез. Я работал с ним в «Астон Вилле», и он может сказать что-то просто так.

Его комментарии об Эрлинге Холанде были кликбейтом, потому что Холанда привезли в «Манчестер Сити» не для этих целей.

У вас есть Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Фил Фоден, Джек Грилиш и Матео Ковачич, и все они могут действовать при недостатке пространства, занимая позиции десятки, а Холанда привезли для того, чтобы забивать голы и отправлять мяч в сетку.

В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром, в этом сезоне он также лучший бомбардир, так что еще вы от него хотите? Его первый прием мяча может быть не идеальным или, когда он опускается низко, он может потерять мяч?

Вспомните прошлые выходные: он получает мяч, и защитник думает, что он пробьет с левой, но Холанд забивает с правой ноги в нижний угол», – сказал бывший форвард «Астон Виллы». 

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12 комментариев
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Хотят чтобы забивал Реалу, Интеру и т.д.
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Смешно слышать, что Агбонлахор кого то называет глуповатым) это как если бы ригoбepка кого то обозвал жaлким))
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Всегда веселили нападки на Агбонлахора, мол если он сам не вырос в великого игрока, то не имеет права на критику. Тем временем Агбонлахор построил более успешную карьеру в АПЛ, чем 99% когда-либо игравших в Англии футболистов.
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Ответ akaAzazello
Пришлось глянуть в wiki, чтобы узнать, что это нападающий с ярким 0.2199 голов за матч за Виллу.
Это плохо или мало ? Учитывая, что выступал он за середняк-аутсайдер, зачастую играл на фланге и в оттяжке, его карьера рано оборвалась из-за травм, а забил он больше того же Суареза или Кантоны.
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Ответ onsigne
Всегда веселили нападки на Агбонлахора, мол если он сам не вырос в великого игрока, то не имеет права на критику. Тем временем Агбонлахор построил более успешную карьеру в АПЛ, чем 99% когда-либо игравших в Англии футболистов.
Нападки потому что он чуть не всегда несёт откровенную чушь. У нас есть Мостовой, у итальянцев Кассано, у англичан Агбонлахор, у французов Ротен. Только у испанцев никто не приходит на ум, чтобы прям такой же отбитый.
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