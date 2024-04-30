Рубиалес про обвинения в незаконных сделках: «Я всегда подвергался нападкам и жалобам. Мы работали в рамках закона – не было никаких незаконных денег и неправомерных тендеров. Суд это подтвердит, надеюсь»

Луис Рубиалес снова отверг обвинения в коррупции и отмывании денег.

Рубиалес находится в списке подозреваемых по делу о незаконных сделках и коррупции в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которую он ранее возглавлял.

20 марта в штаб-квартире RFEF прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме в Гранаде.

Кроме того, его подозревают в отмывании денег на строительных подрядах для RFEF

«Я ответил на все вопросы, которые мне задали. Если мне придется прийти сюда еще раз, если судья так решит, я буду сотрудничать. Я, как никто другой, заинтересован, чтобы все прояснилось. За те пять лет, что мне посчастливилось работать в федерации, результаты говорили сами за себя как в финансовом, так и в спортивном плане.

Я подвергался постоянным нападкам, судебным жалобам и так далее, и это еще один пример. Конечно, я всегда утверждал – и надеюсь, это подтвердит судебная система – никогда, никогда не было никаких денег, полученных незаконным путем. Никогда не было никаких неправомерных тендеров. Мы всегда работали безупречно и в рамках закона», – сказал бывший глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.