Санта Крус выделил 3 игроков «Реала»: «Кроос, Вальверде и Беллингем. Винисиус и Родриго тоже великолепны, но мне нравятся игроки, которые трудятся для других, жертвуют собой ради команды»

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Роке Санта Крус назвал любимых игроков «Реала».

Кто вам больше всего нравится в «Реале»?

– Я бы сказал, что почти весь состав, но я выделю троих. Мне нравятся Кроос, Вальверде и Беллингем. Винисиус и Родриго тоже великолепны, но мне нравятся игроки, которые трудятся для других, даже если иногда им не достается слава от забитых голов.

Эти трое, которых я назвал, обладают качеством, трудолюбием, интеллектом и жертвуют собой ради команды, – сказал бывший игрок «Баварии» Роке Санта Крус.

Санта Крус об 1/2 ЛЧ: «Реал» не должен быть самоуверенным – не исключаю, что они могут вылететь. «Бавария» будет биться до смерти, это их шанс искупить вину за Бундеслигу»

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2 комментария
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Тогда в этом ряд еще можно включить универсального Камавингу, который отдает всего себя на поле. Да и Модрич, хоть уже и физически не может отыграть весь матч, однако когда выходит отрабатывает на всех участках поля.
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Ой запарили базарить про то, что атакующие не жертвуют ради команды
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