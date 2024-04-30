Санта Крус выделил 3 игроков «Реала»: «Кроос, Вальверде и Беллингем. Винисиус и Родриго тоже великолепны, но мне нравятся игроки, которые трудятся для других, жертвуют собой ради команды»
Роке Санта Крус назвал любимых игроков «Реала».
– Кто вам больше всего нравится в «Реале»?
– Я бы сказал, что почти весь состав, но я выделю троих. Мне нравятся Кроос, Вальверде и Беллингем. Винисиус и Родриго тоже великолепны, но мне нравятся игроки, которые трудятся для других, даже если иногда им не достается слава от забитых голов.
Эти трое, которых я назвал, обладают качеством, трудолюбием, интеллектом и жертвуют собой ради команды, – сказал бывший игрок «Баварии» Роке Санта Крус.
Санта Крус об 1/2 ЛЧ: «Реал» не должен быть самоуверенным – не исключаю, что они могут вылететь. «Бавария» будет биться до смерти, это их шанс искупить вину за Бундеслигу»