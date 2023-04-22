«Арсенал» теряет очки в гонке с «Сити», ничья Непомнящего и Лижэня, ЦСКА повел в серии с «Ак Барсом», «Томь» пишет Путину, Нагельсманн отказал «Челси» и другие новости

1. «Арсенал» сотворил эпичный камбэк, вырвав ничью у идущего последним «Саутгемптона», проигрывая 1:3 к 88-й минуте – 3:3. Несмотря на такое геройство, «канониры» отдали «Манчестер Сити» лидерство по потерянным очкам – перед очным матчем «горожане» отстают на 5 очков при 2 играх в запасе. Но повод для радости у «Арсенала» все же есть – впервые за 7 лет клуб финиширует выше «Тоттенхэма».

2. ЦСКА победил «Ак Барс» (3:2) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина и повел 2-1. Армейцы забросили 3 шайбы с 5 бросков во втором периоде.

3. Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с Дин Лижэнем в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам – она продлилась почти 6 часов. Соперники впервые сыграли вничью 2 раза подряд.

4. НХЛ. «Айлендерс» сократили отставание в серии с «Каролиной», Сорокин отразил 30 бросков из 31, Романов вернулся после травмы. «Бостон» обыграл «Флориду», Орлов сделал 2 голевые передачи, в составе «Пантерс» в текущем плей-офф дебютировал Сергей Бобровский, вышедший на замену. «Миннесота» справилась с «Далласом», хотя Капризов остался без очков. «Эдмонтон» проиграл «Лос-Анджелесу», несмотря на дубль Макдэвида за 1:40. Все результаты дня – здесь.

5. Маурисио Почеттино стал фаворитом на пост главного тренера «Челси» – он впечатлил владельца команды Тодда Боули четким видением развития клуба. Также в шорт-лист «синих» входит Венсан Компани. Юлиан Нагельсманн «Челси» отказал – экс-тренер «Баварии» ищет проект «с крепким фундаментом», да и лондонском клубе немца сочли «слишком похожим на Тухеля», который не пускал Боули в раздевалку в перерыве матча.

6. Сотрудники «Томи» написали Владимиру Путину из-за долгов по зарплате с августа 2022-го: «Ваши слова «В Томске должен быть футбол!», похоже, не указ для нынешних чиновников».

7. НБА. 32 очка Янга помогли «Атланте» сократить отставание в серии с «Бостоном», «Нью-Йорк» разгромил «Кливленд», «Денвер» с трипл-даблом Йокича повел 3-0 в серии с «Миннесотой».

8. «Спартак» доверяет Абаскалю, резких решений не планируется, сообщает инсайдер Иван Карпов. О возвращении Карпина речи не идет.

9. Fan ID предлагают использовать только на играх сборной России. Это следует из документа, направленного в правительство РФ.

10. В Госдуме обсудят продажу пива на стадионах 26 апреля. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что «в ситуации, когда мировые партнеры прекратили помогать, пиво нужно возвращать».

11. «ПСЖ» обыграл «Анжер» (2:1) благодаря дублю Мбаппе и ассисту Месси. Лионель быстрее всех в XXI веке сделал 15 голевых передач за сезон в Лиге 1 и лидирует в чемпионате по системе «гол+пас» с 30 очками.

12. Криштиану Роналду не наказали за жест с касанием паха. Федерация футбола Саудовской Аравии рассматривала только видео от вещателя, а фанатские из соцсетей – нет.

13. Защитник ЦСКА Марио Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

14. Защитник новокузнецкого «Металлурга» Мокрушев избил мужчину, поздоровавшегося с его подругой. У пострадавшего, назвавшего поведение спортсмена «звериным», травмы черепа, груди и таза, сколоты зубы.

15. Новые подробности дела о выплатах «Барселоны» вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. После налоговой проверки выяснилось, что сын Негрейры, помогавший отцу с делами, потратил 96 тысяч евро, полученных от «Барсы», на сопровождение судей, приезжавших на матчи клуба. В тоже время УЕФА не накажет клуб по делу Негрейры этим летом – сначала союз дождется решения суда.

16. Чемпионка Европы по плаванию Кирпичникова и серебряный призер ЧР Николаев намерены сменить спортивное гражданство. Чемпион Европы по шахматам россиянин Алексей Сарана будет выступать за Сербию.

17. 18-летняя пловчиха Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом во время чемпионата России.

18. Александр Шлеменко победил Ясуби Эномото на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи завершили бой вничью.

19. За взятки оргкомитету Олимпиады-2020 экс-главу японской компании AOKI Holdings приговорили к условному сроку в 2,5 года.

Цитаты дня.

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Мостовой об Абаскале: «Поймал звезду сверху. Люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. Обидно за тех, кто всю жизнь отдал футболу, а потом остается ненужным»

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