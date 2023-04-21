«Спартак» доверяет Абаскалю, резких решений не планируется. О возвращении Карпина речи не идет (Иван Карпов)
«Спартак» доверяет тренеру Гильермо Абаскалю.
По данным инсайдера Ивана Карпова, несмотря на последние результаты, в московском клубе доверяют испанскому специалисту. Контракт с Абаскалем продлили в феврале, и отказываться от него в «Спартаке» не хотят. Резких решений в клубе принимать не планируют.
Как отмечает Карпов, слухи о возможном возвращении Валерия Карпина не имеют под собой реальной основы. Кроме того, тренера все устраивает в «Ростове».
По спортивному директору «Спартака» Полу Эшуорту выводы будут делать по итогам двух трансферных окон.
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Так что "ни одного интервью" - это явно левая претензия.
Все хорошо
Хотя..... Всё похоже на то, что зимнюю часть подготовки тренер провалил, ибо с чем связано то, что команда сейчас не мычит не телится?
P.S. Ваня Карпов тот ещё эксперт-инсайдер.
Скоро уволят.