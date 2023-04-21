«Спартак» доверяет Абаскалю, резких решений не планируется. О возвращении Карпина речи не идет (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Футбол

«Спартак» доверяет тренеру Гильермо Абаскалю.

По данным инсайдера Ивана Карпова, несмотря на последние результаты, в московском клубе доверяют испанскому специалисту. Контракт с Абаскалем продлили в феврале, и отказываться от него в «Спартаке» не хотят. Резких решений в клубе принимать не планируют.

Как отмечает Карпов, слухи о возможном возвращении Валерия Карпина не имеют под собой реальной основы. Кроме того, тренера все устраивает в «Ростове». 

По спортивному директору «Спартака» Полу Эшуорту выводы будут делать по итогам двух трансферных окон. 

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
камикадзе
И это прекрасно 👍🏻
+50
-7
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Морозов
Дайте парню поработать спокойно! Замучили уже всяким разносолом
+37
-6
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Агалаков
Тренерская чехарда в Спартаке за долгие годы осточертела. Пусть Абаскаль спокойно работает и строит команду.
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Jii Gee
Обалдели чтоли Карпина обсуждать? Он и даром не нужен! Даже если приплатят его не надо брать! А Абаскаль пусть валит на все четыре стороны, хватит уже.
ты всех разогнал. кого звать?))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Алексей Маликов
Раньше это означало бы, что тренер приговорён и отставка его решена. Но нынче времена изменились, наверное..... Хотя..... Всё похоже на то, что зимнюю часть подготовки тренер провалил, ибо с чем связано то, что команда сейчас не мычит не телится? P.S. Ваня Карпов тот ещё эксперт-инсайдер.
Может с тем что не играют основные игроки вместе поятсоянно?Джикия,Чернов,(по очереди травмируются),Литвинов,Промес,Соболев,Хлусевич,Мозес? никто не проваливал никакую подготовку.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Брэд
Абаскаль не при чем, вся основа на скамейке и забивать некому, одна зелень...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Ответ Дмитрий
Вот мне интересно, а Пола взяли для галочки? Ни одного интервью, никаких движений от него тоже нет? Вопрос: нахер он вообще нужен?
Ну его как минимум брали не для того, чтобы интервью раздавал.
Так что "ни одного интервью" - это явно левая претензия.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Карпину и в Ростове замечательно!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Все правильно, пусть спокойно работает и дальше, команда играет, прогресс есть, все вопросы к реализации, половина лидеров лечится.
Все хорошо
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Естественно.На состав взгляните в последних матчах и проанализируйте кто эти футболисты,а потом требуйте от тренера побед и стабильности.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Гильерме верим.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Шаров
Сейчас мало тренеров которые " здесь и сразу " дадут результат, особенно в Спартаке, не вижу русских тренеров которые смогут... Тут хоть человек прививает игру низом, высоким прессингом. Да, сейчас явный спад команды, надеюсь в следующем сезоне как в своё время Каррера смогут навязать свою игру..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Маликов
Раньше это означало бы, что тренер приговорён и отставка его решена. Но нынче времена изменились, наверное.....

Хотя..... Всё похоже на то, что зимнюю часть подготовки тренер провалил, ибо с чем связано то, что команда сейчас не мычит не телится?

P.S. Ваня Карпов тот ещё эксперт-инсайдер.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илана Аникина
Далеко не болельщица Спартака скорее на против , но что вам нужно у вас не самый плохой тренер оставьте Абаскаля в покое дайте ему нормально создать команду
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Древний спартач
К Абаскалю претензий существенных нет . Разве он виноват , что игроки защиты ему достались такие тупые и безвольные ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Роман Шаров
Сейчас мало тренеров которые " здесь и сразу " дадут результат, особенно в Спартаке, не вижу русских тренеров которые смогут... Тут хоть человек прививает игру низом, высоким прессингом. Да, сейчас явный спад команды, надеюсь в следующем сезоне как в своё время Каррера смогут навязать свою игру..
Спад так как одним составом не могут кучу матчей сыграть по 5 человек оснонвых вбывает то травмы то дисквы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Гильермо - верим! Не Валерим!)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarumian
Резких решений в клубе принимать не планируют.

Скоро уволят.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Дмитрий
Вот мне интересно, а Пола взяли для галочки? Ни одного интервью, никаких движений от него тоже нет? Вопрос: нахер он вообще нужен?
А что он должен делать если посути пол трансферного окна провел в клубе.Там еще бдюджет Лукойл даже не сверстал,писали же об этом.Вот летом и посмотри какой он мастер своего дела.Сделаем выводы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Поливенко
Ответ Jii Gee
Обалдели чтоли Карпина обсуждать? Он и даром не нужен! Даже если приплатят его не надо брать! А Абаскаль пусть валит на все четыре стороны, хватит уже.
На счёт Карпина полностью с тобой согласен. А вот насчёт Гилерме ты явно погорячился
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Трусики Бочкаревой
3 игры ему осталось, спартак как обычно получит полную авоську в питере и рыжего погонят под вой ветеранов
Что то не получил в последнем матче в Питере.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Вот мне интересно, а Пола взяли для галочки? Ни одного интервью, никаких движений от него тоже нет? Вопрос: нахер он вообще нужен?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Дмитрий Морозов
Дайте парню поработать спокойно! Замучили уже всяким разносолом
Согласен уже сколько поменялось тренеров, и эти тренера в европе нормально сеюя показывают дело в футболистах а не тренерах
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Юрий Кечко
Народная примета , если в прессе появляются сообщения что тренеру доверяют , значит его скоро уволят )))
Не так.В прессе появлялись слова Федуна ,что тренеру доверяют и после было увольнение а сейчас все молчат.Лишь Блогер этот накидывает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
причем тут Карпин ваще?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий