«Спартак» доверяет Абаскалю, резких решений не планируется. О возвращении Карпина речи не идет (Иван Карпов)

«Спартак» доверяет тренеру Гильермо Абаскалю.

По данным инсайдера Ивана Карпова, несмотря на последние результаты, в московском клубе доверяют испанскому специалисту. Контракт с Абаскалем продлили в феврале, и отказываться от него в «Спартаке» не хотят. Резких решений в клубе принимать не планируют.

Как отмечает Карпов, слухи о возможном возвращении Валерия Карпина не имеют под собой реальной основы. Кроме того, тренера все устраивает в «Ростове».

По спортивному директору «Спартака» Полу Эшуорту выводы будут делать по итогам двух трансферных окон.

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