Чемпионка Европы по плаванию Кирпичникова и серебряный призер ЧР Николаев намерены сменить спортивное гражданство

Российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев намерены перейти в другие сборные.

«Кирпичникова и Николаев запросили процедуру смены спортивного гражданства. Кирпичникова намерена выступать за Францию, Николаев – за Австралию.

Процедура такая, что мы ничем не можем воспрепятствовать», – сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Кирпичникова – трехкратный призер чемпионата Европы-2021 в Будапеште. В том же году она становилась призером соревнований на короткой воде: трижды победила на ЧЕ в Казани и завоевала серебро ЧМ в Абу-Даби. Она много лет живет и тренируется во Франции.

Николаев – серебряный призер чемпионата России-2022 в Казани. Он уже выступает на чемпионате Австралии, но в данный момент представляет клуб.