Чемпионка Европы по плаванию Кирпичникова и серебряный призер ЧР Николаев намерены сменить спортивное гражданство

Теги плавание сборная России сборная России жен ВФП Владимир Сальников чемпионат Австралии сборная Австралии сборная Франции жен Анастасия Кирпичникова Марк Николаев Водные виды

Российские пловцы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев намерены перейти в другие сборные.

«Кирпичникова и Николаев запросили процедуру смены спортивного гражданства. Кирпичникова намерена выступать за Францию, Николаев – за Австралию.

Процедура такая, что мы ничем не можем воспрепятствовать», – сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Кирпичникова – трехкратный призер чемпионата Европы-2021 в Будапеште. В том же году она становилась призером соревнований на короткой воде: трижды победила на ЧЕ в Казани и завоевала серебро ЧМ в Абу-Даби. Она много лет живет и тренируется во Франции.

Николаев – серебряный призер чемпионата России-2022 в Казани. Он уже выступает на чемпионате Австралии, но в данный момент представляет клуб.

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25 комментариев

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Назар Игорь
Ручеëк понемногу становится речкой, а там и до водопада недалеко. Разбегается российский спорт.
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Валентин Соловьев
пловцы ищут где глубже
+5
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Биатлонная зима
Вот и поехали
+3
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Анатолий Дегтярёв
Если к этой новости не будет Терюшкова, даже не зовите меня на свою тусовку)))
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Варлампий Варлампий
Гойда, братцы-спортсмены
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dt-82-vrn
Поплыли в другую сторону(страну).
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DMBS
Ответ andrej shabanov
НИЧЕМ НЕ МОЖЕМ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ??? Он вообще нормальный?! Отклонить запрос и не разрешить это в компетенции федерации, ОНИ СМЕЮТ ЭТО СДЕЛАТЬ! Не объясняя почему!
Ничего они не могут сделать. По правилам Международной федерации плавания, если два года не выступал спортсмен за страну на международном уровне, может сразу за новую без разрешения. А если вообще не выступал на международном, например, только на чемпионате России плавал - то может сразу за любую, которая дает гражданство. Согласования и разрешения нужны только если меньше двух лет прошло с предыдущего выступления под флагом страны
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Варлампий Варлампий
Ответ Назар Игорь
Ручеëк понемногу становится речкой, а там и до водопада недалеко. Разбегается российский спорт.
Дед, это же чудо расчудесное
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Sergeev55
как понять спортивное гражданство? это смена гражданства, так и пишите!
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закрыт по беспределу
Кирпичникова это ощутимо канеш
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Виктор Войнов
Ответ andrej shabanov
НИЧЕМ НЕ МОЖЕМ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ??? Он вообще нормальный?! Отклонить запрос и не разрешить это в компетенции федерации, ОНИ СМЕЮТ ЭТО СДЕЛАТЬ! Не объясняя почему!
Не по пацански это )))
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DMBS
Ответ andrej shabanov
не одобрит запрос не могут, ЧЁ? по каким таким правилам федерации? пусть федерация сначала найдёт правило, по которому устранила плавцов из России и персонально Рылова... С КАКОГО ЭТО ХРЕНА СРАЗУ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ?! ЧТО ЗА ЦИНИЗМ:!
ничего не изменится от того, одобрят они или нет :) проходит два года без международных выступлений под флагом страны - и федерацию уже не спрашивают. Просто спортсмен получает разрешение новую страну представлять
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Marky777
Ответ Sergeev55
как понять спортивное гражданство? это смена гражданства, так и пишите!
У них остаётся российское гражданство, поэтому нет.
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sfilatov13
Ответ Варлампий Варлампий
Кирпичникова - единственная звездочка от РФ после Ефимовой, не уберегли
видимо, вы не следите за плаванием
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Варлампий Варлампий
Ответ sfilatov13
видимо, вы не следите за плаванием
не, ну есть еще допингистка Чикунова
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