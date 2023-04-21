Защитник «Кузни» Мокрушев избил мужчину, поздоровавшегося с его подругой. У пострадавшего травмы черепа, груди и таза, сколоты зубы («360»)

Теги Металлург Нк травмы происшествия ВХЛ Данил Мокрушев контент Хоккей

Защитник новокузнецкого «Металлурга» Данил Мокрушев избил дизайнера из Челябинска.

Об этом сообщает телеканал «360».

Дмитрий Подорожко рассказал, что хоккеист набросился на него из-за того, что он поздоровался с его подругой, которая живет в соседнем подъезде.

По словам пострадавшего, он вышел во двор дома, направился к автомобилю и хотел сесть за руль, когда его окрикнул защитник клуба ВХЛ. Спортсмен попросил мужчину подождать его и не уезжать.

Подорожко сообщил, что после нападения хоккеиста у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза и головы, а также сколоты нижние зубы.

По словам Подорожко, защитник «Кузни» во время избиения угрожал «закопать» мужчину, если он еще раз помашет его подруге или хотя бы посмотрит в ее сторону.

Мокрушев отказался комментировать подробности случившегося.

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57 комментариев

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1319pro
Региональное быдло во всей красе)
Профессия тут не причем) хотя они более туповаты)

Можно как Кокорина посадить показательно этого дурака?)
+120
-9
+111
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Radik_2.0
ревнивые люди, не важно, девушки или парни - идите к психиатру, работайте над своей шизой, не надо травить людям жизнь.
+79
0
+79
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seka@
Блин, что за дичь я только что прочитал
+60
0
+60
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несахар
ой какой ревнивый)
идиот, тогда уж свою подругу в паранджу закутывай
или в клетку посади
+43
0
+43
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Назар Игорь
Ответ 1319pro
Региональное быдло во всей красе) Профессия тут не причем) хотя они более туповаты) Можно как Кокорина посадить показательно этого дурака?)
Кокоша посмел поднять стул на чиновника, а тут какой-то дизайнер. Отмажут, откупится.
+35
-5
+30
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Геннадий Тимченко
ну хоть ножом не пырнул, уже повелзо👏
+27
0
+27
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BarT
Кон-чен-ЫЙ!
+22
-1
+21
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Hola Hola
Ответ seka@
Блин, что за дичь я только что прочитал
Один день из жизни "альфа-сомца". Не удивлюсь, если он и подругу лупит.
+22
-1
+21
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Lampo
Вот так люди делают свою жизнь. Ну присядет сейчас на чуток
+17
0
+17
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klint
Ответ несахар
ой какой ревнивый) идиот, тогда уж свою подругу в паранджу закутывай или в клетку посади
Ну, надо понимать, что она ему не принадлежит и вольна делать вообще все что угодно
+14
0
+14
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lkongo
Такая ревность это болезнь.
+14
0
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AntonKra
Ответ 1319pro
Региональное быдло во всей красе) Профессия тут не причем) хотя они более туповаты) Можно как Кокорина посадить показательно этого дурака?)
зачем показательно ? нужно чтобы закон не делал разницы между богатыми и бедными и за нанесение телесных повреждений они оба могли заехать на зону.
+12
0
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fedorbazaykin
С такой фамилией это реально зловеще звучит
+11
0
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klint
Крупный боевой алень
+10
0
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Мыло "судейское"
мды, очередной неуверенный в себе идиот с кучей комплексов...
за такое давно пора показательно сажать, а то мозгов в обществе не прибавляется.
+10
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Nomen Meum
Ну вот откуда такие дебилы берутся? На месте девушки вообще не стала бы с таким кухонным бойцом общаться(
+9
0
+9
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MU<3
Ответ Листок яблони
Про ревность много фильмов, например, "Страх" с Риз Уизерспун.
Про неуместных людей, сующих везде свои фильмы, много фильмов, например, "Неуместный человек" без Риз Уизерспун.
+7
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United
Завтра извинится и зубы вставит
+6
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акаб акаб, путен краб
Поздороваться = пожелать здоровья. Дизайнера побили за то, что он пожелал здоровья человеку...
Такое поведение надо пресекать через суд.
+5
0
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Alexandr Tarakanoff
Ответ shooher
Да хз, как на самом деле все было. Не верю, что человеку хлебало на ровном месте просто так разбили. По-любому был конфликт, который спровоцировал мордобой.
Могло быть действительно как угодно. Но вас действительно может удивить мордобой на ровном месте?) Пара бутылок пива, причудился косой взгляд возможно щупленького дизайнера, пошел доказывать какой он самец. Реально? Да легко)
+5
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Darkhan Darkhan
Антон Антипов из молодежки
+4
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Lol Ko
И в полиции отказался давать комментарии? Или там пока не в курсе? Дичь какая-то и недостойное поведение особенно для спортсмена.
+4
0
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Glamm
Ответ несахар
ой какой ревнивый) идиот, тогда уж свою подругу в паранджу закутывай или в клетку посади
Она ему нужна, чтобы хвастаться. Чтоб другие завидовали. Паранджа не подходит
+4
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Никита Филимонов
Ответ Hola Hola
Один день из жизни "альфа-сомца". Не удивлюсь, если он и подругу лупит.
Это, наверное, зависит от того, здоровается ди она с кем-то!
+3
0
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Кеша
Лавров о таких : «Дебилы #####!»
+5
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