Никола Йокич оформил свой 7-й трипл-дабл в плей-офф, «Денвер» повел 3-0 с «Миннесотой»
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в третьем матче серии с «Миннесотой» (120:111, 3-0).
Йокич набрал 20 очков, 11 подборов и 12 передач.
За 38 минут серб реализовал 9 из 13 с игры.
Трипл-дабл стал для 2-кратного MVP НБА седьмым в матчах плей-офф за карьеру.
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