Никола Йокич оформил свой 7-й трипл-дабл в плей-офф, «Денвер» повел 3-0 с «Миннесотой»

Теги Денвер Миннесота НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в третьем матче серии с «Миннесотой» (120:111, 3-0).

Йокич набрал 20 очков, 11 подборов и 12 передач.

За 38 минут серб реализовал 9 из 13 с игры.

Трипл-дабл стал для 2-кратного MVP НБА седьмым в матчах плей-офф за карьеру.

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8 комментариев

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Алексей Иванов
Пример настоящего МВП. Не ноет, в каждом интервью не говорит, как для него не важна награда и ему без разницы на нее. По яйцам никого не бьёт. На паркет не валится при дуновении ветра. Не избегает встречи с сильными соперниками.
+68
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Moddard
Какой наверно кайф игрокам вокруг Йокича играть, зачастую пас бывает совершенно неожиданный и игрок открытый стоит и легкий бросок получает. Или в моменте как с данком Гордона из видео - против тебя валенок Таунс в защите, оббежал и держи наброс на пустое кольцо от Николы
+35
0
+35
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AnTikVar
Тру МВП😎
+11
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Учительгода2020
Пока Денвер увереннее всех идёт.
+5
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DonaldBrashear 2.0
Никола красиво играет и Денвер тоже мощно выглядят, не знаю, что выгоднее для них будет 4:0 взять серию, и потом отдыхать или выпасть из игрового ритма (кому как), или все же следующую слить, и уже дома закончить серию (это еще и заработок).
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Vagant
Только один центровой в ПО набрал больше триплов, чем серб - Уилт.
Только 8 франашиз (по сумме всех показателей своих игроков) имеют триплов больше в ПО, чем Джокер.
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Александр Митраков
Ответ Учительгода2020
Пока Денвер увереннее всех идёт.
Но моментами тревожно проваливается всё же. Даже сегодня могли в середине матча в плюс 20 уйти, но дали сократить до +6
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Нина Гапорцина
Ответ Moddard
Какой наверно кайф игрокам вокруг Йокича играть, зачастую пас бывает совершенно неожиданный и игрок открытый стоит и легкий бросок получает. Или в моменте как с данком Гордона из видео - против тебя валенок Таунс в защите, оббежал и держи наброс на пустое кольцо от Николы
ну с Гордоном явно комба была
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