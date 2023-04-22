Центровой « » оформил трипл-дабл в третьем матче серии с «Миннесотой» (120:111, 3-0).

Йокич набрал 20 очков, 11 подборов и 12 передач.

За 38 минут серб реализовал 9 из 13 с игры.

Трипл-дабл стал для 2-кратного MVP седьмым в матчах плей-офф за карьеру.

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