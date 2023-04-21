«Анжер» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«ПСЖ» сыграет в гостях с «Анжером» в 32-м туре Лиги 1.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Стад Раймон Копа»
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Хочу посмотреть на Имя Фамилия и читать его сообщение, останется ли Лига1 так же фермер лигой после ухода Месси, или сразу будет считать Лигу 1 топ лигой.
Свой первый официальный матч в элитном дивизионе ПСЖ провел именно против Анже. Случилось это 11 августа 1971 года (0 : 2). Свою первую победу над Анже столичный клуб праздновал на Парк де Пренс 13 августа 1974 года (3 : 2).
ПСЖ провел против Анже 33 матча, в которых одержал 22 победы, 7 раз сыграл в ничью и 3 раза проиграл. В последний раз ПСЖ терял очки в гостях у Анже 1 декабря 2015 года.
13 футболистов защищали цвета обоих клубов, среди них: Грегори Бурийон, Брюно Жермен, Александр Летелье, Калифа Траоре, Сильвен Бье и другие.
Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром ПСЖ в матчах против Анже с 8 голами.
ПСЖ в этом сезоне в гостях - самая забивная команда - 36 голов.
Лео Месси в 12 матчах в гостях забил 8 голов ив этом сезоне, и из своих 14 голевых передач, 12 - он сделал именно в гостях.
Allez parisiens !
Ждём победы.
Свой первый официальный матч в элитном дивизионе ПСЖ провел именно против Анже. Случилось это 11 августа 1971 года (0 : 2). Свою первую победу над Анже столичный клуб праздновал на Парк де Пренс 13 августа 1974 года (3 : 2).
ПСЖ провел против Анже 33 матча, в которых одержал 22 победы, 7 раз сыграл в ничью и 3 раза проиграл. В последний раз ПСЖ терял очки в гостях у Анже 1 декабря 2015 года.
13 футболистов защищали цвета обоих клубов, среди них: Грегори Бурийон, Брюно Жермен, Александр Летелье, Калифа Траоре, Сильвен Бье и другие.
Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром ПСЖ в матчах против Анже с 8 голами.
ПСЖ в этом сезоне в гостях - самая забивная команда - 36 голов.
Лео Месси в 12 матчах в гостях забил 8 голов ив этом сезоне, и из своих 14 голевых передач, 12 - он сделал именно в гостях.
Allez parisiens !
Ждём победы.