«Анжер» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги ПСЖ лига 1 Франция Анжер онлайны Футбол

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Анжером» в 32-м туре Лиги 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Анжер – ПСЖ
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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12 комментариев

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predMBAPPE
Сегодня из Анжера король с черепашкой сделают Анжелу)
+6
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Hella black
Отрыв Лёни по голам в топ5
+5
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Greatest Of All Time
Удачи Королю Футбола и по быстрее чтобы вернулся домой.
Хочу посмотреть на Имя Фамилия и читать его сообщение, останется ли Лига1 так же фермер лигой после ухода Месси, или сразу будет считать Лигу 1 топ лигой.
+6
-1
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Игорь Климов
Лео Месси сегодня обязательно нужно забить минимум один гол, для единоличного рекорда в топ-5 Европы!
+3
0
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Tazemyrat Kemalow
КОРОЛЬ футбола Месси мы ждём смотреть твою гениальную игру футбол, который в мире никто и никогда не мог показать! С тобой можно сравнить только Марадону, больше нет ни кого! Ты навеки КОРОЛЬ футбола! Пеле можно сравнивать с рьанальда который оба были нацелены на мусорных голах!
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che kaif
Мбаппе пора отрываться в гонке голеадоров . Ждем хет трик 💪🇲🇫
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Fan de PSG depuis 2002
Анже - Пари Сен-Жермен.

Свой первый официальный матч в элитном дивизионе ПСЖ провел именно против Анже. Случилось это 11 августа 1971 года (0 : 2). Свою первую победу над Анже столичный клуб праздновал на Парк де Пренс 13 августа 1974 года (3 : 2).

ПСЖ провел против Анже 33 матча, в которых одержал 22 победы, 7 раз сыграл в ничью и 3 раза проиграл. В последний раз ПСЖ терял очки в гостях у Анже 1 декабря 2015 года.

13 футболистов защищали цвета обоих клубов, среди них: Грегори Бурийон, Брюно Жермен, Александр Летелье, Калифа Траоре, Сильвен Бье и другие.

Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром ПСЖ в матчах против Анже с 8 голами.

ПСЖ в этом сезоне в гостях - самая забивная команда - 36 голов.

Лео Месси в 12 матчах в гостях забил 8 голов ив этом сезоне, и из своих 14 голевых передач, 12 - он сделал именно в гостях.

Allez parisiens !

Ждём победы.
+1
0
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Игорь Климов
Ответ Streetbor
респект Лиге 1, что матч вынесли на пятницу. Перед предстоящими еврокубкам ПСЖ лучше отдохнуть.
Чего ты здесь несёшь?
+2
-1
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Fan de PSG depuis 2002
Анже - Пари Сен-Жермен.

Свой первый официальный матч в элитном дивизионе ПСЖ провел именно против Анже. Случилось это 11 августа 1971 года (0 : 2). Свою первую победу над Анже столичный клуб праздновал на Парк де Пренс 13 августа 1974 года (3 : 2).

ПСЖ провел против Анже 33 матча, в которых одержал 22 победы, 7 раз сыграл в ничью и 3 раза проиграл. В последний раз ПСЖ терял очки в гостях у Анже 1 декабря 2015 года.

13 футболистов защищали цвета обоих клубов, среди них: Грегори Бурийон, Брюно Жермен, Александр Летелье, Калифа Траоре, Сильвен Бье и другие.

Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром ПСЖ в матчах против Анже с 8 голами.

ПСЖ в этом сезоне в гостях - самая забивная команда - 36 голов.

Лео Месси в 12 матчах в гостях забил 8 голов ив этом сезоне, и из своих 14 голевых передач, 12 - он сделал именно в гостях.

Allez parisiens !

Ждём победы.
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Lazizbek Gulyamov
Анжеру похоронный сегодня.
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