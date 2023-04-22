Александр Шлеменко победил Ясуби Эномото на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии прошел бой по правилам кикбоксинга между Александром Шлеменко и Ясуби Эномото.
Шлеменко победил единогласным решением судей. Поединок продлился все три раунда.
Это их второй бой. В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей.
В декабре-2022 Шлеменко единогласным решением судей проиграл Магомеду Исмаилову.
Бойцовский клуб РЕН ТВ: Шлеменко победил Эномото, Янькова и Бостанжи завершили бой вничью
Камил Гаджиев: «Шлеменко против Минеева по правилам армейского рукопашного боя? Я бы провел такой поединок»
6 комментариев