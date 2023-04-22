Александр Шлеменко победил Ясуби Эномото на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии прошел бой по правилам кикбоксинга между и Ясуби Эномото.

Шлеменко победил единогласным решением судей. Поединок продлился все три раунда.

Это их второй бой. В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей.

В декабре-2022 Шлеменко единогласным решением судей проиграл Магомеду Исмаилову.

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