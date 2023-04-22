Александр Шлеменко победил Ясуби Эномото на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Теги MMA Александр Шлеменко Ясуби Эномото Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в главном событии прошел бой по правилам кикбоксинга между Александром Шлеменко и Ясуби Эномото.

Шлеменко победил единогласным решением судей. Поединок продлился все три раунда.

Это их второй бой. В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей.

В декабре-2022 Шлеменко единогласным решением судей проиграл Магомеду Исмаилову.

Бойцовский клуб РЕН ТВ: Шлеменко победил Эномото, Янькова и Бостанжи завершили бой вничью 

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6 комментариев

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Вася Енотов
Судейство самое беспристрастное)))
+5
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Andrey Ivanov
Ещё бы раунд и шлем сам бы упал.Бэкфисты это отдельный вид прекрасного🤣
+2
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fedorbazaykin
Потерпел победу скорее
+1
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+1
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Сергей Орлов
"Победил", ага)
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Sobachkin
Ну что, Дана Уйат уже наберает его менеджера?
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Фрэнк Канистра
По очкам по мне так выиграл Эномото. Пусть и полегче у него удары, но по ощущениям там статистика в его пользу и в количестве и в точности. Шлем тупо шел вперёд и кидал свой бестолковый бекфист. У него когда силы заканчиваются, он просто вот так прёт вперёд и крутится с бекфистом, с магой тоже самое в бою было.
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