Венсан Компани – претендент на пост главного тренера «Челси».

Лондонский клуб рассматривает вариант с назначением 37-летнего специалиста, возглавляющего «Бернли».

Сообщается, что входит в шорт-лист « », состоящий из четырех тренеров. Но предпочтительный кандидат для руководства клуба еще не определен.

Руководство клуба восхищают лидерские качества бельгийца и то, как он трансформировал футбол «Бернли» – команда перешла он вертикальной игры к владению мячом.

Но у «Челси» также есть опасения по поводу неопытности Компани. Здесь клуб усматривает параллели с Грэмом Поттером, который не смог перестроиться после «Брайтона» и провалился в Лондоне.

Также известно, что «Челси» ведет переговоры с представителями Юлиана Нагельсманна.

В нынешнем сезоне « » под руководством Компани досрочно вышел из Чемпионшипа в .

«Бернли» набрал 92 очка в 42 матчах и лидирует в таблице Чемпионшипа, забив 80 голов и пропустив 32 мяча.

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