Компани – в шорт-листе «Челси» на пост главного тренера. Клуб восхищают лидерские качества бельгийца и футбол «Бернли», но есть опасения из-за его неопытности
Венсан Компани – претендент на пост главного тренера «Челси».
Лондонский клуб рассматривает вариант с назначением 37-летнего специалиста, возглавляющего «Бернли».
Сообщается, что Венсан Компани входит в шорт-лист «Челси», состоящий из четырех тренеров. Но предпочтительный кандидат для руководства клуба еще не определен.
Руководство клуба восхищают лидерские качества бельгийца и то, как он трансформировал футбол «Бернли» – команда перешла он вертикальной игры к владению мячом.
Но у «Челси» также есть опасения по поводу неопытности Компани. Здесь клуб усматривает параллели с Грэмом Поттером, который не смог перестроиться после «Брайтона» и провалился в Лондоне.
Также известно, что «Челси» ведет переговоры с представителями Юлиана Нагельсманна.
В нынешнем сезоне «Бернли» под руководством Компани досрочно вышел из Чемпионшипа в АПЛ.
«Бернли» набрал 92 очка в 42 матчах и лидирует в таблице Чемпионшипа, забив 80 голов и пропустив 32 мяча.
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Я своими словами написал тоже самое, что в измененной части заголовка, но мой коммент потерли, а модераторам - можно