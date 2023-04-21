Компани – в шорт-листе «Челси» на пост главного тренера. Клуб восхищают лидерские качества бельгийца и футбол «Бернли», но есть опасения из-за его неопытности

Теги Венсан Компани Челси премьер-лига Англия Бернли чемпионшип Футбол

Венсан Компани – претендент на пост главного тренера «Челси».

Лондонский клуб рассматривает вариант с назначением 37-летнего специалиста, возглавляющего «Бернли».

Сообщается, что Венсан Компани входит в шорт-лист «Челси», состоящий из четырех тренеров. Но предпочтительный кандидат для руководства клуба еще не определен.

Руководство клуба восхищают лидерские качества бельгийца и то, как он трансформировал футбол «Бернли» – команда перешла он вертикальной игры к владению мячом.

Но у «Челси» также есть опасения по поводу неопытности Компани. Здесь клуб усматривает параллели с Грэмом Поттером, который не смог перестроиться после «Брайтона» и провалился в Лондоне.

Также известно, что «Челси» ведет переговоры с представителями Юлиана Нагельсманна.

В нынешнем сезоне «Бернли» под руководством Компани досрочно вышел из Чемпионшипа в АПЛ.

«Бернли» набрал 92 очка в 42 матчах и лидирует в таблице Чемпионшипа, забив 80 голов и пропустив 32 мяча.

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79 комментариев

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Максим Яблонский
Ответ Андрей
не советую, лучше попробуй с Бернли в апл, ещё и бюджет дадут на закупки. в челси всегда успеется.
У Венсана сейчас тактический разбор соперника со своей командой, как освободится, посмотрит твое сообщенье и ответит.
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Горькие слёзы Моуриньо
Хороший вариант. Досрочно вывел Бернли из чемпионшипа, как сможет досрочно вывести Челси в чемпионшип
+55
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Акира_1
Ответ Екн Лор
Неплохой вариант для Челси, точно не хуже Почеттино. Заодно увели бы потенциального будущего тренера Сити
Действительно тренер из Чемпионшипа без опыты работы в топ клубе, учитывая опыт с Поттером, что может пойти не так?)
+46
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Андрей
не советую, лучше попробуй с Бернли в апл, ещё и бюджет дадут на закупки. в челси всегда успеется.
+39
-7
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Сергей Александрович
кстати , Поттер свободен. с опытом участия в ЛЧ,подписывайте его
+25
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Eziz Durdyyew
Да уж ума не прибавляется у руководства.Чемпионшип здравствуйте я скоро буду.
+10
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Екн Лор
Ответ Акира_1
Действительно тренер из Чемпионшипа без опыты работы в топ клубе, учитывая опыт с Поттером, что может пойти не так?)
Поттер изначально ноунейм пробившийся с низов, а Компани играл за топ-клуб и был капитаном, то есть знает как вести себя в раздевалке. Тут скорее с Лемпардом можно сравнить
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Добрый Ретроград
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Хороший вариант. Досрочно вывел Бернли из чемпионшипа, как сможет досрочно вывести Челси в чемпионшип
Ввести Чемпионшип в Челси.
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Football Forever
Зачем опять тренера с минимальным опытом ставить? Опыта с Лэмпардом не хватило? Нагельсманн хотя бы опыт наработал на высоком уровне.
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Theodor Herzl
Интересно, какую новую кандидатуру будем обсуждать через пару дней. Предположу, что Хаби Алонсо
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__flavius__
Ответ Максим Яблонский
У Венсана сейчас тактический разбор соперника со своей командой, как освободится, посмотрит твое сообщенье и ответит.
а чего тут отвечать, пусть просто следует данному совету )
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Акира_1
Ответ Екн Лор
Поттер изначально ноунейм пробившийся с низов, а Компани играл за топ-клуб и был капитаном, то есть знает как вести себя в раздевалке. Тут скорее с Лемпардом можно сравнить
Даже если он знает как вести себя в раздевалке, то у него просто нет опыта работы на таком уровне. Серия поражений - и давление СМИ его раздавит. Тем более в Челси, которое постоянно в каких-то проблемах с Боэли. Тем более с 3 составами. Короче, я даже не вижу смысла это обсуждать, это будет новый мем имени Боэли.
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Eddie_Otto
Ответ Максим Яблонский
У Венсана сейчас тактический разбор соперника со своей командой, как освободится, посмотрит твое сообщенье и ответит.
Хорошо сказал)
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Максим Яблонский
У Гваодиолы контракт на два сезона, а Бернли залетает в АПЛ. После Бернли как раз на освободившееся место придет легенда Сити и ученик Пепа.
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snegoviq
🤦🏼‍♂️
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Виктор Войнов
Не устану повторять : лучший кандидат, Мостовой. Дайте уже шанс человеку. Мудрика же купили
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Born is the King
От Боули можно ожидать. Я даже не удивлюсь если Челси вылетит в Шип
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LIVERPOOL18921503/25052005
Клуб восхищают лидерские качества бельгийца и футбол «Бернли», но есть опасения из-за его неопытности

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Я своими словами написал тоже самое, что в измененной части заголовка, но мой коммент потерли, а модераторам - можно
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fcb812
хахахахаххха
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AllInMePls
Ответ Sergey Kuznetsov
Воот, наконец то появляются реальные традиции у клуба - каждый сезон брать молодого и перспективного тренера, ничего ему не доверять, не давать совать нос в трансферные дела и потом вышвырнуть ко всем чертям.
Они ищут молодого гения, который сразу даст результат. Американская мечта
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кuraakula belov
Позвать сейчас Компани в топ АПЛ это как взять в Спартак Аленичева после триумфа в ФНЛ с Тулой
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napoli_14
Прошу у модераторов спортса разрешения материться в новостях о "Челси". Ибо другим словами выразить тот ###### просто невозможно.
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Xameleon1992
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Хороший вариант. Досрочно вывел Бернли из чемпионшипа, как сможет досрочно вывести Челси в чемпионшип
Поттер тоже очень хорошо себя показывал в не самом сильном Брайтоне, чем закончилось мы знаем)
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Алишер Махмудов
Пока не поменяют Боули,будут разные физрук тренировать Челси.При РА такой куйни не было
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Yri Yrov
надеюсь это утка
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