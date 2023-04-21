Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 голевых передач за сезон в Лиге 1
Лионель Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 ассистов за сезон в Лиге 1.
Форвард «ПСЖ» сделал 15 голевых пасов к 32-му туру. Никому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки в Лиге 1 так быстро. При этом аргентинцу потребовалось для этого только 27 матчей.
Кроме того, Месси стал 3-м игроком с сезона-2006/07, набравшим 15+15 за сезон в чемпионате Франции, после Эдена Азара и Килиана Мбаппе.
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Как же печёт у хейтоты, что Гений *реально играя на 30% от своего пика былого ухаха*, является безусловным претендентом номер 1 на Золотой Мяч, сделав уже 60 гол+пас в 48 играх, гениально и эстетски выиграв по пути для Аргентины первый за 36 Лет ЧМ. И это почти в 36 Лет.))
Вот так вот, да.
Ассисты - не считаются.
Голы - не считаются.
Победа на ЧМ - не считается.
Вся суть обиженных хейтерков) Всё у Месси не считается, потому что их Кринж так не умеет, как будто в этом виноват Месси, какая нелепость. Ну да, Месси наверно должен был перестать давать предголевые и голевые, чтобы не обижать хейтерню, нетолерантно получается со стороны Лео. Любые гениальные передачи задевают чувства кринжефанов.
Клоуны больше 10 лет разгоняли эту тему. 10 лет поливали бензин и вожделели как зажгут спичку по итогу карьеры Месси, держась с 2012 за последний прутик соломки в глупой надежде, что можно будет хоть чем-то оспорить факт пришествия на трон нового Короля Футбола.
В итоге нежданно-негаданно, когда уже казалось, что худшее позади и дело на мази случился катарский ЧМ, в 35 лет, с составом, в котором толком не осталось вообще звёзд бгг.
А 18.12.2022 они обнаружили себя по самые гланды в своем же бензине и спичка уже прилетела. Теперь гореть до скончания веков. Это конечно...да. Драма.
Самая организованная и выстроенная команда мира последних шести лет.
В таких вещах важнее не где и против кого ты играешь, а за кого и с кем. Или под чьим руководством.
Месси под конец работы с Пепом вышел на 73+30 за сезон, играя в Испании, топ-1 по силе чемпионат Европы на момент сезона 2011-2012.
2. Ибра и Кавани ни разу не являлись конкурентами GOATa в борьбе за ЗМ, глорам Месси было на них фиолетово
3. Сильно ревела 18 декабря?