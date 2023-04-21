Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 голевых передач за сезон в Лиге 1

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Эден Азар Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 ассистов за сезон в Лиге 1.

Форвард «ПСЖ» сделал 15 голевых пасов к 32-му туру. Никому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки в Лиге 1 так быстро. При этом аргентинцу потребовалось для этого только 27 матчей.

Кроме того, Месси стал 3-м игроком с сезона-2006/07, набравшим 15+15 за сезон в чемпионате Франции, после Эдена Азара и Килиана Мбаппе.

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74 комментария

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Arrahmano Matcyev
Ответ Геннадий Тимченко
жаль, что стеснялся это делать в матчах плей-офф ЛЧ этого и прошлого сезонов🤷
Зато на ЧМ не постеснялся,это главное.
+104
-18
+86
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revo
И при этом еще забил 15 голов без пенальти😤
+73
-9
+64
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Барсик Юрана
Как же велик Леонель
+54
-14
+40
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Universal1000
Чешет рекорды молодых предпродажных Азаров и Мбаппе. На абсолютном чиле.

Как же печёт у хейтоты, что Гений *реально играя на 30% от своего пика былого ухаха*, является безусловным претендентом номер 1 на Золотой Мяч, сделав уже 60 гол+пас в 48 играх, гениально и эстетски выиграв по пути для Аргентины первый за 36 Лет ЧМ. И это почти в 36 Лет.))

Вот так вот, да.
+35
-6
+29
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Экспертное мнение
Предголевые - не считаются.
Ассисты - не считаются.
Голы - не считаются.
Победа на ЧМ - не считается.

Вся суть обиженных хейтерков) Всё у Месси не считается, потому что их Кринж так не умеет, как будто в этом виноват Месси, какая нелепость. Ну да, Месси наверно должен был перестать давать предголевые и голевые, чтобы не обижать хейтерню, нетолерантно получается со стороны Лео. Любые гениальные передачи задевают чувства кринжефанов.
+22
-1
+21
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Blaumerc
Ответ Геннадий Тимченко
жаль, что стеснялся это делать в матчах плей-офф ЛЧ этого и прошлого сезонов🤷
да нет, он 4 - х кратный обладатель ЛЧ, скоро и по голам обгонит Роналду. он не стеснялся в соло выкидывать из турнира Баварию, Арсенал, МС, ПСЖ, Мадрид и другие клубы. Много раз тащил в матчах где все списывали его со счетов. Он выиграл ЧМ, нахрена ему в одиночку горбатится в ПСЖ когда даже 24 летний Мбаппе исчез в игре с Баварией, пробежав меньше чем 35 летний Месси.
+19
-3
+16
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Men77
кому нужны эти асисты? слабо задушить кого нибудь? ну в крайняк ребенку втащить?
+17
-2
+15
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مختار موسى حاجييف
Ответ Roman
Интересно, сколько бы де Брюйне в ПСЖ отдавал. Под 30 бы точно, если он в Вольсфбурге 20 выдавал и в лучшей лиге мира стабильно около 20
уверен,в таком Сити, особенно в паре с Холландом , Месси делал бы 30+30 уверенно.
+17
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+14
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Arrahmano Matcyev
И это один из худших сезонов Лео по г+п,а по ассистам в ТОП 5 Европы,отстает от Де Брюйне всего на несколько баллов.
+17
-5
+12
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Black Phoenix
И это почти в 36 лет, на секундочку. Лучший в ПСЖ без вариантов, и даже Мбаппе его затмить не в состоянии.
+11
-2
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AnMe
Ответ Roman
Интересно, сколько бы де Брюйне в ПСЖ отдавал. Под 30 бы точно, если он в Вольсфбурге 20 выдавал и в лучшей лиге мира стабильно около 20
Так и у Лео было бы уже давно за 20, столько моментов запороли. Но Лео ему явно не уступает, несмотря на уровень лиг. У КДБ. Хоть команда в целом сильная и задачи изначально другие.
+11
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Universal1000
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Пора бы уже привыкнуть, что после 18.12.22 у всего клубничного варенья режим кипячения и обжаривания 24/7🤓
Объективно один из самых смешных сюжетов и твистов 21 века в спорте, если не в жизни вообще.

Клоуны больше 10 лет разгоняли эту тему. 10 лет поливали бензин и вожделели как зажгут спичку по итогу карьеры Месси, держась с 2012 за последний прутик соломки в глупой надежде, что можно будет хоть чем-то оспорить факт пришествия на трон нового Короля Футбола.
В итоге нежданно-негаданно, когда уже казалось, что худшее позади и дело на мази случился катарский ЧМ, в 35 лет, с составом, в котором толком не осталось вообще звёзд бгг.

А 18.12.2022 они обнаружили себя по самые гланды в своем же бензине и спичка уже прилетела. Теперь гореть до скончания веков. Это конечно...да. Драма.
+9
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Universal1000
Чешет рекорды молодых предпродажных Азаров и Мбаппе. На абсолютном чиле. Как же печёт у хейтоты, что Гений *реально играя на 30% от своего пика былого ухаха*, является безусловным претендентом номер 1 на Золотой Мяч, сделав уже 60 гол+пас в 48 играх, гениально и эстетски выиграв по пути для Аргентины первый за 36 Лет ЧМ. И это почти в 36 Лет.)) Вот так вот, да.
Пора бы уже привыкнуть, что после 18.12.22 у всего клубничного варенья режим кипячения и обжаривания 24/7🤓
+8
0
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MUthebest
Ответ sonna
а в апл месси сколько бы ассистов отдал ?)))
забил 27 мячей в 35 матчах ЛЧ с английскими командами
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atomio
У фанов песчаного человека очередной день траура 🤡 Месси бьет рекорды, а инстадива из скандала в скандал перескакивает - теперь вот с 🍆 своим
+9
-2
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Universal1000
Ответ Roman
Интересно, сколько бы де Брюйне в ПСЖ отдавал. Под 30 бы точно, если он в Вольсфбурге 20 выдавал и в лучшей лиге мира стабильно около 20
Так в МанСити проще стату лутать.
Самая организованная и выстроенная команда мира последних шести лет.
В таких вещах важнее не где и против кого ты играешь, а за кого и с кем. Или под чьим руководством.

Месси под конец работы с Пепом вышел на 73+30 за сезон, играя в Испании, топ-1 по силе чемпионат Европы на момент сезона 2011-2012.
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Dimonty
Ответ Роман
Думаете Месси заслужил называться Величайшим после Роналду? Понятно что ассист Анжеру многим разум затуманил. Месси имеет всего 4 ЛЧ и по игре там в десятку не входит. Он закончился в 2015. Со сборной в пиковой форме он 16 лет ничего не мог взять) А под конец карьеры понаполучал подарки
Слишком толсто. Надо было более изысканно байтить
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Lionel Van Damme
Ответ Elkorazon01
КДБ в премьер лиге играет, а пешеход в лягушатнике( в клубе гегемоне)
У кдб и партнеры поинтереснее, как и тренер. В германии кдб столько не делал пасов, и? Германия выше апл?
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Экспертное мнение
Ответ sonna
а в апл месси сколько бы ассистов отдал ?)))
Да что такого в этой АПЛ? Кто там только не играл успешно? Эдегор вообще прайм выдает, Давид Сильва спокойно раздавал, Азар, Коутиньо вытворяли невообразимые вещи, потом испарились в Ла Лиге. Месси ни в одном месте не хуже этих игроков, что ему помешает? Холанд там должен был перестать забивать, ага, конечно, кладет больше чем в Бундеслиге, в первом же сезоне побил рекорд всех времен)
+4
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Алексей Прядко
Круто. Нечего добавить
+8
-4
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AF007
Ответ Ola BP
*Ибра и Кавани клепают тонну голов в Лиги1* Глоры Месси: хаха это дворовый чемпионат эаээа *Лео пешком делает 15+15* Глоры Месси: это просто топ уровень!!!!!
1. Месси атакующий полузащитник, а не центрнап

2. Ибра и Кавани ни разу не являлись конкурентами GOATa в борьбе за ЗМ, глорам Месси было на них фиолетово

3. Сильно ревела 18 декабря?
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Михо
Ответ Барсик Юрана
Как же велик Леонель
Не велик. Величайш! )
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Sanchello
Ответ Elkorazon01
Левые, не зря он к арабам убежал
Кристинка вроде вообще не играл даже особо
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Vinnipukh Vinni
Ответ upuckuH
ЗМ этому гоату бородачу
Всё будет, потерпи.
+5
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Прямой Эфир
рекордам Месси уже не удивлён
+3
0
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