Лионель Месси быстрее всех в XXI веке сделал 15 ассистов за сезон в Лиге 1.

Форвард « » сделал 15 голевых пасов к 32-му туру. Никому в XXI веке не удавалось достичь этой отметки в Лиге 1 так быстро. При этом аргентинцу потребовалось для этого только 27 матчей.

Кроме того, стал 3-м игроком с сезона-2006/07, набравшим 15+15 за сезон в чемпионате Франции, после Эдена Азара и Килиана Мбаппе.

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