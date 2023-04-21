Fan ID предлагают использовать только на играх сборной России

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Политика Р-Спорт Fan ID Футбол

Fan ID предлагается использовать только на матчах сборной России.

Об этом следует из документа, направленного в правительство РФ.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило предложения по упрощению системы.

«Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров)», – говорится в тексте документа.

Как уточняет «Р-Спорт» со ссылкой на осведомленный источник, речь идет о матчах с участием сборной России.

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50 комментариев

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Ебздрогыч
Предлагают оставить фанайди для матчей сборной России на крупных международных турнирах? Прям как в анекдоте:
- Миша, ты куришь?
- Только после секса.
- То есть не куришь
+93
-4
+89
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_FoX-
И только в весенние месяцы високосного года на территориях приравненных к районам Крайнего Севера
+58
-1
+57
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
В смысле? Теперь на игры клубов в бронике и каске ходить??? Апасна же будет
+46
0
+46
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Барсик Юрана
Тогда можно вобще отменить его
+27
-4
+23
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Verhovn
Ой, Вань, гляди какие клоуны
рот - хоть завязочки пришей (с) 🤭😄
+14
0
+14
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Din Korso
Ответ Барсик Юрана
Тогда можно вобще отменить его
Они не могут признать провал инициативы. Государство не ошибается
+10
0
+10
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Кокич
Ну хоть где-то, ну хоть как-то...
Ну пожалуйста...
Мы же так старались...
+6
0
+6
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Всё знаю
Ну огнестрелов вроде давно не было. Может уже потише стало?)
Так фан-айди же работал. Конечно потише стало. А вот теперь опять будут перестрелки, да фанаты гранаты кидать будут, когда у них заканчиваются дымовые завесы
+4
0
+4
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Verhovn
Ответ Din Korso
Привет, коть 😘
Привет, Ириш 😉
+3
0
+3
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Всё знаю
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
В смысле? Теперь на игры клубов в бронике и каске ходить??? Апасна же будет
Ну огнестрелов вроде давно не было.
Может уже потише стало?)
+3
0
+3
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GLW
вообщем по их мнению только отморозки болеют за Россию
+3
0
+3
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Дед Щукарь порожняк не гонит
я за. только отстаньте от матчей РПЛ.
+2
0
+2
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Din Korso
Ответ Verhovn
Ой, Вань, гляди какие клоуны рот - хоть завязочки пришей (с) 🤭😄
Привет, коть 😘
+2
0
+2
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NikoVinkovic
Ответ Ебздрогыч
Предлагают оставить фанайди для матчей сборной России на крупных международных турнирах? Прям как в анекдоте: - Миша, ты куришь? - Только после секса. - То есть не куришь
Провинциальный музыкант на приёме у врача:
- Вы курите?
- Да, каждый раз после удачных выступлений.
- Поразительно! Никогда бы не подумал, ваши лёгкие чисты, как у младенца!
+3
-1
+2
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persx
Ответ Барсик Юрана
Тогда можно вобще отменить его
Часто видели, чтобы политики в любой стране публично свои ошибки признавали?)
+2
0
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Андер Эррера
А чё теперь бесплатных билетов не будет?
+2
0
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СВБД
Вот и результат, этих идиотов можно прогнутб забастовкой! Это работает во всех сферах, если что! Фанаты и поддерживающие забастовку, вам нужно памятник поставить!
+2
0
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dimon-sm71
Это как с буковкой "Ш" для зимних колёс, сначала обязали всех её наклеить,а через год отменили.
+2
0
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Jii Gee
Чистейший распил, что и требовалось доказать.
+2
0
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DoviDen
Выражу мнение большинства: его вообще нужно отменить!
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Алексей Антонов
Решили совсем похоронить сборную_))
+2
0
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Ростовский
По сути скоро конец фан-айди как таковому. Как бы не скулили, что правительство не признается свои ошибки и тд. бред.

Для примера, лимит сильно смягчили, хотя также скулили, что не будет такого.
+10
-8
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And-Rover
Вы миллиард потратили на это чудо-юдо. А потом утверждаете что денег нэма. Ну так в чём проблема была вложить их в нормальное дело?
+1
0
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Алексей Ильин
Давно уже говорю, что надо оставить фан айди только на стадионах, чья вместимость больше 100к зрителей. Думаю, все будут довольны XD
+1
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Стэн Смит
Прогнулась система! Так держать!
+1
0
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