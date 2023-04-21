Fan ID предлагают использовать только на играх сборной России

Fan ID предлагается использовать только на матчах сборной России.

Об этом следует из документа, направленного в правительство РФ.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило предложения по упрощению системы.

«Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров)», – говорится в тексте документа.

Как уточняет « » со ссылкой на осведомленный источник, речь идет о матчах с участием сборной России.

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