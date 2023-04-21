Fan ID предлагают использовать только на играх сборной России
Fan ID предлагается использовать только на матчах сборной России.
Об этом следует из документа, направленного в правительство РФ.
Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило предложения по упрощению системы.
«Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров)», – говорится в тексте документа.
Как уточняет «Р-Спорт» со ссылкой на осведомленный источник, речь идет о матчах с участием сборной России.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
- Миша, ты куришь?
- Только после секса.
- То есть не куришь
рот - хоть завязочки пришей (с) 🤭😄
Ну пожалуйста...
Мы же так старались...
Может уже потише стало?)
- Вы курите?
- Да, каждый раз после удачных выступлений.
- Поразительно! Никогда бы не подумал, ваши лёгкие чисты, как у младенца!
Для примера, лимит сильно смягчили, хотя также скулили, что не будет такого.