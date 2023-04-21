Быков о том, нужно ли выходить из ИИХФ: «Придерживаюсь позиции Путина по таким вопросам. Мы не строим барьеры, не роем рвы, а готовы взаимодействовать на равных началах»
Вячеслав Быков высказался о возможном выходе России из ИИХФ.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.
«Должны ли мы выходить из ИИХФ? Я придерживаюсь позиции нашего президента [Владимира Путина] по таким вопросам. Мы не строим барьеры, не роем рвы, не воздвигаем стены и не обрываем связи с мировым сообществом, а готовы взаимодействовать, но на равных началах, уважая партнеров и их права на самоопределение! В хоккее должно быть то же самое.
И в любом случае, несмотря на текущую ситуацию, мы не должны опускать руки и ждать приемлемого момента, а продолжать искать возможности развития как хоккея, так и спорта в целом», – заявил бывший главный тренер сборной России Быков.
- А я думаю?..
Может все дело в имени?