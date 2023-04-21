Быков о том, нужно ли выходить из ИИХФ: «Придерживаюсь позиции Путина по таким вопросам. Мы не строим барьеры, не роем рвы, а готовы взаимодействовать на равных началах»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Вячеслав Быков Владимир Путин Политика Хоккей

Вячеслав Быков высказался о возможном выходе России из ИИХФ.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров на следующий сезон.

«Должны ли мы выходить из ИИХФ? Я придерживаюсь позиции нашего президента [Владимира Путина] по таким вопросам. Мы не строим барьеры, не роем рвы, не воздвигаем стены и не обрываем связи с мировым сообществом, а готовы взаимодействовать, но на равных началах, уважая партнеров и их права на самоопределение! В хоккее должно быть то же самое.

И в любом случае, несмотря на текущую ситуацию, мы не должны опускать руки и ждать приемлемого момента, а продолжать искать возможности развития как хоккея, так и спорта в целом», – заявил бывший главный тренер сборной России Быков.

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31 комментарий

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Damien King
Что-то Быков не спешит жить в стране, которую выстраивает его президент.
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United
Не роем рвы - роем окопы
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Павел Макаров
Ответ United
Не роем рвы - роем окопы
Роем могилы
+63
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гилберт
Ответ Damien King
Что-то Быков не спешит жить в стране, которую выстраивает его президент.
Ну он же не дурак.
+34
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_Абырвалг_
Заявил гражданин Швейцарии!
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Антиполитпроект
Придерживаться позиции военного преступника, будущего узника Гааги, мягко говоря, не самая разумная точка зрения. Даже если речь о хоккее, где Пу, как и в других сферах жизни, полный ноль
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Назар Игорь
Они как большой послушный оркестр следуют мановению дирижëрской палочки. Хоть бы кто своë мнение высказал.
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Varvar27
„У меня нет совести! Мою совесть зовут Адольф Гитлер!“ — Герман Геринг
+9
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Баскетбольные Обзоры
Ответ Назар Игорь
Они как большой послушный оркестр следуют мановению дирижëрской палочки. Хоть бы кто своë мнение высказал.
У него нет мнения
+6
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YOKODZUMA
А в каком вопросе он не придерживается позиции президента?
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lenson
Ответ _Абырвалг_
Заявил гражданин Швейцарии!
в Швейцарии живет на полученные госденьги
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Buharoid
Ответ Баскетбольные Обзоры
У него нет мнения
Моё мнение всегда полностью совпадает с Вашим, Владимир Владимирович (с)
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Atsuktuvas
- Что вы думаете?
- А я думаю?..
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гилберт
Я даже знаю какая собака его укусила.
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Alexandr Tarakanoff
Складывается ощущения, что тех, кто не лижет со скоростью вентилятора, просто не спрашивают ни о чем, либо не выпускают материал, либо выгнали уже со всех должностей.
+3
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Юрий Антонович
Не мучайся,сдай швейцарский паспорт и приезжай жить в Россию.Или ты как истинный патриот будешь поддерживать президента живя на вражеской территории,пользуясь всеми благами западной цивилизации (ездить по хорошим дорогам на хорошем автомобиле,жрать качественную еду и тд).Лицемер.
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Что же Быков не едет в эту страну, которую строит президент? Или на словах оно удобнее, не так ли? Давай сюда, окопы построишь, могилы копать для двухсотых будешь
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Водяра
Все эти Быковы, Фетисовы, Третьяки которые были героями в детстве, оказались мразями.
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Varvar27
Ответ Варлампий Варлампий
второй Фетисов. Существует хоть одна тема, вообще одна, один вопрос, по которой ты бы не был согласен со стариком из кремля? ну хоть одна? ты не личность, а приспособленец как Славик, который давно стал клоуном (я против, но голосую как фракция)
Ещё один бесславный Слава
Может все дело в имени?
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369
какая же скользкая субстанция!
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Jii Gee
Хорошо полизал швейцар.
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Melnikov1968
Так выходим или нет? "Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем" (с).
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Варлампий Варлампий
второй Фетисов. Существует хоть одна тема, вообще одна, один вопрос, по которой ты бы не был согласен со стариком из кремля? ну хоть одна? ты не личность, а приспособленец как Славик, который давно стал клоуном (я против, но голосую как фракция)
+1
-1
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Misson
Юлит. А где же его бравурные заявления и угрозы?
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Костя Кот
придерживаюсь позиции путэна из дружественной швейцарии
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