Депутат Терюшков об отказе России от турнира в Азии: «РФС стремится в Европу. Там члены НАТО поставляют оружие фашистскому режиму Зеленского»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Политика Роман Терюшков Владимир Зеленский Футбол

Депутат Роман Терюшков назвал безвольным метанием отказ России от азиатского турнира.

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Отказ от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии обусловлен безвольным метанием РФС от Европы к Азии.

В первую очередь, это вызвано отсутствием позиции органа исполнительной власти, который отвечает за выработку и реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта.

Пока системной позиции нет, РФС и другие спортивные федерации стремятся вернуться в привычную им Европу.

Напомню, Европа представлена странами – в большинстве своем, членами НАТО. Эти страны поставляют оружие фашистскому режиму Зеленского, несущее гибель нашим солдатам и мирному населению страны.

В сегодняшней исторической реалии путь в Европу закрыт и невозможен со стратегической, моральной и этической точек зрения.

Случившийся отказ РФС от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии недальновиден. Этот шаг не способствует формированию международных отношений, открывающих путь нашим спортсменам на арену спортивных баталий, где соревнуются более 2/3 земного шара», – сказал депутат Госдумы.

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137 комментариев

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Криштиану Роналду
Какую же чушь несёт это чудо природы, даже стыдно читать.
+193
-13
+180
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Arthurino
А с комарами то что? Всех перебили уже? А то лето на носу, не к чему нам эти летающие фашисты бендеровцы
+173
-10
+163
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Инженер Управляющий
Терюшков это хлеб спортса, мало кто может так набросить, чтобы собрать больше 100 комментов.
+80
-2
+78
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Maxim 1989
Ответ Olga.t
комары уже неактуальны, на повестке боевые гуси..
Там говорят, что запустили боевых улиток, еще в 2014 году. Они на подходе уже, у границ стоят.
+57
0
+57
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Фанат Сан-Марино
Ответ Arman FCSM
Терюшков, как муравей - всякую хрень несет
Только КПД у муравья в разы выше, чем у депутатов ГД РФ
+49
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Olga.t
Ответ Arthurino
А с комарами то что? Всех перебили уже? А то лето на носу, не к чему нам эти летающие фашисты бендеровцы
комары уже неактуальны, на повестке боевые гуси..
+48
-3
+45
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Arman FCSM
Терюшков, как муравей - всякую хрень несет
+35
-4
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Стопы Зайона
Ответ Криштиану Роналду
Какую же чушь несёт это чудо природы, даже стыдно читать.
Этот организм ни на что больше не способен.
+33
-4
+29
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2ran
Феерический...депутат. Сам небось в лаптях и тулупе ходит, а отдыхает исключительно в санаториях Улан-Батора?
+29
-2
+27
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Александр Богданов
Ответ Savarona25
Комментарий удален модератором
вчера еще и Белгород бомбанули с самолета(
+30
-6
+24
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Theodor Herzl
Есть у меня версия, что такие персонажи как Милонов, Терюшков, Мизулина это часть эксперимента по изучению терпения глубинного русского народа. Их комментарии вызывают единодушное неприятие, презрение, злость, досаду и ещё кучу негатива. А где-то сидят социологи которые пытаются определить тот порог дичи, который переходить не стоит из-за угрозы народных волнений. И вот эти социологи, думаю, очень удивлены, потому что порога нет.
+21
0
+21
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Команда GANK
Самое грустное, что он и ему подобные пишет и принимает законы, по которым нам жить
+19
0
+19
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Максим Максюша
Молодец Терюшков, видать даже до него уже доходит весь этот абсурд, когда вы по телевизору делаете из Европы врагов, а сами с ними торгуете, хотите соревноваться и детей всех туда вывезли))
+17
-3
+14
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Антиполитпроект
Ответ UncleMaks
он сказал что-то не так о поставках оружия?)
Режим, президент которого почти дословно цитирует одного австрийского художника, находится не в Украине)
+13
0
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Барсик Юрана
Ответ El_Gatto
На Донбасс разве в 4 утра напали в 2014 году ? 🤔
На Донбас никто не нападал, нельзя напасть на себя
+15
-3
+12
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Кавабунга Шреддоголовый
Он хоть знает, какой изначально смысл у слова "фашизм"? Сомневаюсь, ибо интеллектом лицо не обезображено
+12
0
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Александр Богданов
Ответ El_Gatto
На Донбасс разве в 4 утра напали в 2014 году ? 🤔
сложно сказать в какой именно час в Донбасс ввели Гиркиных и Моторол, которые "все начали", по словам первого же
+11
0
+11
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Ко-ко-джамбо
Тут на днях Путин будет в Турции выступать, Терешкова видимо не сообщила царьку, что это страна НАТО
+9
0
+9
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инок
Все уже давно поняли что депутат Терюшков - это клинический идиот. Может хватит уже его читать...
+10
-2
+8
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Wiley Fox
Самое печальное для России, что в фашистов Зеленского в путинской России верят порядка 80% населения. При этом, это самые малообразованные люди

А остальные 20% - это заложники, которые запуганы сроками в 15-25 лет за правду
+10
-3
+7
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несахар
Ответ Theodor Herzl
Есть у меня версия, что такие персонажи как Милонов, Терюшков, Мизулина это часть эксперимента по изучению терпения глубинного русского народа. Их комментарии вызывают единодушное неприятие, презрение, злость, досаду и ещё кучу негатива. А где-то сидят социологи которые пытаются определить тот порог дичи, который переходить не стоит из-за угрозы народных волнений. И вот эти социологи, думаю, очень удивлены, потому что порога нет.
так в россии полно людей, которые думают как все эти терюшковы и милоновы
просто у терюшкова и милонова своя аудитория
+7
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Atsuktuvas
Иногда создается впечатление, что те самые "секретные биолаборатории" расположены в голове Терюшкова...
+7
-1
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Никита Алексеев
Емае, да введите вы функцию, чтобы можно было включить некоторые теги, и никогда не видеть новости с ними
+6
0
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velosipedin
Ответ Команда GANK
Самое грустное, что он и ему подобные пишет и принимает законы, по которым нам жить
ничего они не пишут уже давно, все эти бумажки спускают сверху, чтобы они сымитировали низовую инициативу и проштамповали
+6
0
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BananaMama
Ответ UncleMaks
он сказал что-то не так о поставках оружия?)
Да, не так. Чтобы это оружие перестало нести угрозу российским солдатам, достаточно сделать простой шаг - убрать их из Украины. И тут же и солдаты, и мирное население РФ гибнуть перестанет
+6
-1
+5
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