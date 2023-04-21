Депутат Терюшков об отказе России от турнира в Азии: «РФС стремится в Европу. Там члены НАТО поставляют оружие фашистскому режиму Зеленского»
Депутат Роман Терюшков назвал безвольным метанием отказ России от азиатского турнира.
Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
«Отказ от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии обусловлен безвольным метанием РФС от Европы к Азии.
В первую очередь, это вызвано отсутствием позиции органа исполнительной власти, который отвечает за выработку и реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта.
Пока системной позиции нет, РФС и другие спортивные федерации стремятся вернуться в привычную им Европу.
Напомню, Европа представлена странами – в большинстве своем, членами НАТО. Эти страны поставляют оружие фашистскому режиму Зеленского, несущее гибель нашим солдатам и мирному населению страны.
В сегодняшней исторической реалии путь в Европу закрыт и невозможен со стратегической, моральной и этической точек зрения.
Случившийся отказ РФС от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии недальновиден. Этот шаг не способствует формированию международных отношений, открывающих путь нашим спортсменам на арену спортивных баталий, где соревнуются более 2/3 земного шара», – сказал депутат Госдумы.
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А остальные 20% - это заложники, которые запуганы сроками в 15-25 лет за правду
просто у терюшкова и милонова своя аудитория