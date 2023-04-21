Почеттино – фаворит на пост тренера «Челси». Он впечатлил Боули четким видением развития клуба

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

Маурисио Почеттино стал фаворитом на пост главного тренера «Челси».

Об этом сообщает The Telegraph.

С Почеттино провели не один раунд переговоров, в результате которых позиции аргентинца усилились.

«Челси» принял во внимание тот факт, что Почеттино преуспел в «Тоттенхэме», боролся за победу в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов с молодой командой.

The Independent отмечает, что Почеттино впечатлил совладельца «Челси» Тодда Боули ясностью своего видения вектора развития клуба. 

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62 комментария

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Мистер Уайт
Поч: "Ты сможешь приводить в раздевалку кого хочешь и когда хочешь"
Боули: "Мне нравится твоё видение развития клуба"
+123
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Кан и Баллак сидят в баре
Впечатлить Боули, помоему, даже фокусом с исчезающей картой можно. А разобраться с тремя составами игроков при гуляющему по раздевалкам президенте - не каждый и захочет паходу.
+37
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+36
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AmanEsen
Почеттино судя по комментам очень недооцененный тренер. С 3 из 4 клубов он прыгнул выше головы, да и полуфинал с ПСЖ тоже знаете ли не каждому это удавалось.
+31
-3
+28
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Леван Мкртчян
Ответ S4astliff4ik77
Ну, тут 50 на 50.
Так же как и встретить динозавра на Стемфорд Бридж
+16
-2
+14
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Биограф Венгера
Ответ AmanEsen
Почеттино судя по комментам очень недооцененный тренер. С 3 из 4 клубов он прыгнул выше головы, да и полуфинал с ПСЖ тоже знаете ли не каждому это удавалось.
тоже не понимаю этого. Поч топовый тренер и лучшее что случалось с Тоттенхемом за последние десятилетия, я это как фан Арсенала говорю. Именно он оборвал традицию святого Тоттерингема. Более того он проверенный Премьер Лигой.
но как фанату Арсенала мне выгоднее чтобы взяли какого нибудь Энрике или оставили Лэмпарда так что 🤷‍♂️
+11
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+11
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siragh@yandex.ru
Единственный,кто согласился
+6
0
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Veni-Vidi-Vici
Поттер и Почеттино тихони, с высоким начальством ругаться и спорить особо не любят. Боули такие и нужны, похоже. Своенравных тренеров типа Тухеля или Нагельсманна он терпеть не готов.
+10
-4
+6
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Felp
Почему в комментариях решили что Почеттино мягкий тренер и тихоня?
+5
0
+5
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Theodor Herzl
- Ширину шкафчика можно уменьшить с 45 до 30 сантиметров, таким образом в раздевалке поместятся не 25, а 40 игроков.
- Я впечатлен, мистер Почеттино
+4
0
+4
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Акира_1
Да понятно, что Боэли нужен какой-нибудь мягкий тренер без авторитета, чтоб гнуть свою линию и продвигать бред. А Поч для работодателя хоть экскурсию в раздевалку каждый матч будет проводить.
+3
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+3
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jordy
Нагельсман поразил Боули четким видением развития клуба. Говорит: " Четко вижу, что развития здесь не будет".
+4
-1
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Старый Сухи
Интересно, хозяин клоун с замашками самодура ищет тренера с видением вектора развития клуба. Зачем ему такой тренер если он хочет чтобы Челси играли по схеме 4-4-3?
+4
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Игорь М.
Ответ DolJun
голы бы начать забивать, про победы пока речи не идет.
Да голы будут после возвращения Лукаку
+3
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Геннадий Тимченко
да и Мостовой незаслуженно забыт🤦
Ему просто не дозвониться, постоянно занят телефон от желающих его правду-матку послушать и угарнуть)
+2
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Tiestorzn17
Как можно было выбрать практически худший вариант из всех свободных?! Боули раз за разом пробивает дно
+7
-5
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Emma Nevskaia
пора менять владельца,а не тренеров
+2
0
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поколение пепси
молодчик Поч. неустойка почти в кармане, полгода-максимум год попыхтеть всего делов то
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che kaif
Маршрут ПСЖ-Челси в деле
+2
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S4astliff4ik77
Ну, тут 50 на 50.
+2
0
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Джанлука Нальюка
Ответ Игорь М.
Да голы будут после возвращения Лукаку
Лукаку уже не уровень апл
+1
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юра георгиевский
Одного года не продержится. 100%.
+1
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Акира_1
Ответ Pitkin
Только не Поч. Он будет играть в сексуальный футбол. Выиграет 3:0, потом проиграет 1:5.
Почеттино не самый плохой вариант ещё. Зная Боэли он может Компани поставить на полном серьёзе, тогда и будет капец.
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Леван Мкртчян
Почеттино настолько впечатлили размеры неустойки, что он решил впечатлить Боули планом развития
+3
-2
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Caballero del honor
Ответ Тиджани Бабангида
Во многом логичный выбор для «Челси» в нынешнем состоянии команды
Ну да. Что бы уже окончательно накрыться медным тазом и не отсвечивать. Согласен.
+1
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Emma Nevskaia
то то Боули много в футболе понимает, чтобы было сложно его впечатлить
+1
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