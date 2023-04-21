Почеттино – фаворит на пост тренера «Челси». Он впечатлил Боули четким видением развития клуба
Маурисио Почеттино стал фаворитом на пост главного тренера «Челси».
Об этом сообщает The Telegraph.
С Почеттино провели не один раунд переговоров, в результате которых позиции аргентинца усилились.
«Челси» принял во внимание тот факт, что Почеттино преуспел в «Тоттенхэме», боролся за победу в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов с молодой командой.
The Independent отмечает, что Почеттино впечатлил совладельца «Челси» Тодда Боули ясностью своего видения вектора развития клуба.
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Боули: "Мне нравится твоё видение развития клуба"
но как фанату Арсенала мне выгоднее чтобы взяли какого нибудь Энрике или оставили Лэмпарда так что 🤷♂️
- Я впечатлен, мистер Почеттино