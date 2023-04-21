Почеттино – фаворит на пост тренера «Челси». Он впечатлил Боули четким видением развития клуба

Маурисио Почеттино стал фаворитом на пост главного тренера «Челси».

Об этом сообщает The Telegraph.

С Почеттино провели не один раунд переговоров, в результате которых позиции аргентинца усилились.

« » принял во внимание тот факт, что Почеттино преуспел в «Тоттенхэме», боролся за победу в и вышел в финал Лиги чемпионов с молодой командой.

The Independent отмечает, что Почеттино впечатлил совладельца «Челси» ясностью своего видения вектора развития клуба.

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