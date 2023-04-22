Орлов сделал 2 передачи в 3-м матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой. У него 0+4 в текущем плей-офф

Дмитрий Орлов сделал 2 передачи в 3-м матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой.

« » обыграл «Пантерс» (4:2) и вышел вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).

Орлов выступил ассистентом при шайбах Тэйлора Холла и Давида Пастрняка.

В активе российского защитника стало 4 (0+4) очка в 3 играх в текущем плей-офф.

Орлов набрал очки в каждом из 3 своих первых матчей за «Брюинс» в плей-офф. Это 2-й случай для защитников в истории клуба, первым такое достижение в актив записал Глен Уэсли в 1988 году.

Сегодня Дмитрий (21:58, 1:30 – в большинстве, 1:58 – в меньшинстве, «+1») также отметился 2 силовыми приемами.