Орлов сделал 2 передачи в 3-м матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой. У него 0+4 в текущем плей-офф

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Глен Уэсли НХЛ Дмитрий Орлов Хоккей

Дмитрий Орлов сделал 2 передачи в 3-м матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой.

«Бостон» обыграл «Пантерс» (4:2) и вышел вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1). 

Орлов выступил ассистентом при шайбах Тэйлора Холла и Давида Пастрняка.

В активе российского защитника стало 4 (0+4) очка в 3 играх в текущем плей-офф.

Орлов набрал очки в каждом из 3 своих первых матчей за «Брюинс» в плей-офф. Это 2-й случай для защитников в истории клуба, первым такое достижение в актив записал Глен Уэсли в 1988 году. 

Сегодня Дмитрий (21:58, 1:30 – в большинстве, 1:58 – в меньшинстве, «+1») также отметился 2 силовыми приемами. 

19 комментариев

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DEN1S
Причём не просто передачи, а шикарные передачи.
+24
0
+24
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Амфитрион
Не останавливается с момента перехода, и очки, и время, плюс/минус, все в порядке.
+18
0
+18
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Водяра
Кузя тоже будет очки пачками набирать когда свалит из Вашингтона.
+19
-4
+15
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kudashkinaa@icloud.com
Интересно , останется он в Бостоне или нет ?
+8
0
+8
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Alexander Bragin
Защитники россияне в плейофф КС:

1. Зубов - 117 очков
2. Гончар - 90
3. Житник - 39
4. Д.Миронов - 36
5. А.Марков - 32
6. Сергачёв - 31
7. Фетисов - 28
8. Малахов - 27
9. Орлов - 27
10. Войнов - 25
...
21. Задоров - 11
23. Проворов - 11
27. Куликов - 8
28. Нестеров - 7
29. Емелин - 5
32. Гавриков - 4
34. Зайцев - 2
36. Романов - 1
37. Любушкин - 1
+7
0
+7
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Kolyamba39
Ответ DEN1S
Причём не просто передачи, а шикарные передачи.
Вторая на Пасту вообще конфета😍
+5
0
+5
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TBFTT
Ответ Водяра
Кузя тоже будет очки пачками набирать когда свалит из Вашингтона.
Ну если только в КХЛе)))
+8
-3
+5
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pztpzhmx66
Орли , машина 😎
+2
0
+2
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Bulat89
Всегда считал,что он способен на большее.
+2
0
+2
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Антон Якимцев
Зубов - глыба, Фетисов - не серьёзно, Орлов - ещё норм наберёт очей.
+3
-1
+2
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Аморалинни
Ответ Водяра
Кузя тоже будет очки пачками набирать когда свалит из Вашингтона.
Солнечные?
+1
0
+1
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Илья Николаев
Ответ Alexander Bragin
Защитники россияне в плейофф КС: 1. Зубов - 117 очков 2. Гончар - 90 3. Житник - 39 4. Д.Миронов - 36 5. А.Марков - 32 6. Сергачёв - 31 7. Фетисов - 28 8. Малахов - 27 9. Орлов - 27 10. Войнов - 25 ... 21. Задоров - 11 23. Проворов - 11 27. Куликов - 8 28. Нестеров - 7 29. Емелин - 5 32. Гавриков - 4 34. Зайцев - 2 36. Романов - 1 37. Любушкин - 1
Зубов конечно легендарный защитник
+1
0
+1
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Alexander Bragin
Ответ Илья Николаев
Зубов конечно легендарный защитник
он и в общем зачёте высоко стоит.
1. Коффи - 196
2. Лидстрём - 183
3. Бурк - 180
...
12. Зубов - 117
13. Хедман - 107
+1
0
+1
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Khrom-1970
Сокол Орлов!!!!
0
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glavniiexpert
Ответ kudashkinaa@icloud.com
Интересно , останется он в Бостоне или нет ?
Не останется, нет у них денег
+2
-2
0
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Alexander Bragin
Ответ Илья Николаев
Зубов конечно легендарный защитник
а сколько бы ещё набрал, например Войнов, который в плейофф 12/13 был лучшим бомбардиром Кингс, когда они в Финале Конференции Чикаго проиграли.
два Кубка к 24 годам, и конец карьеры в НХЛ.
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