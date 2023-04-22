Орлов сделал 2 передачи в 3-м матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой. У него 0+4 в текущем плей-офф
Дмитрий Орлов сделал 2 передачи в 3-м матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой.
«Бостон» обыграл «Пантерс» (4:2) и вышел вперед в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-1).
Орлов выступил ассистентом при шайбах Тэйлора Холла и Давида Пастрняка.
В активе российского защитника стало 4 (0+4) очка в 3 играх в текущем плей-офф.
Орлов набрал очки в каждом из 3 своих первых матчей за «Брюинс» в плей-офф. Это 2-й случай для защитников в истории клуба, первым такое достижение в актив записал Глен Уэсли в 1988 году.
Сегодня Дмитрий (21:58, 1:30 – в большинстве, 1:58 – в меньшинстве, «+1») также отметился 2 силовыми приемами.
1. Зубов - 117 очков
2. Гончар - 90
3. Житник - 39
4. Д.Миронов - 36
5. А.Марков - 32
6. Сергачёв - 31
7. Фетисов - 28
8. Малахов - 27
9. Орлов - 27
10. Войнов - 25
...
21. Задоров - 11
23. Проворов - 11
27. Куликов - 8
28. Нестеров - 7
29. Емелин - 5
32. Гавриков - 4
34. Зайцев - 2
36. Романов - 1
37. Любушкин - 1
1. Коффи - 196
2. Лидстрём - 183
3. Бурк - 180
...
12. Зубов - 117
13. Хедман - 107
два Кубка к 24 годам, и конец карьеры в НХЛ.