Бобровский вышел на замену в 3-м матче с «Бостоном», впервые сыграв в этом плей-офф. Он отразил 8 бросков из 9

Сергей Бобровский вышел на замену в 3-м матче с «Бостоном», впервые сыграв в этом плей-офф.

« » проиграла «Брюинс» (2:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2).

Российский вратарь начал текущий розыгрыш Кубка Стэнли в роли сменщика .

После 3-й шайбы «Брюинс» на 49-й минуте главный тренер «Пантерс» принял решение заменить Лайона, отразившего 23 броска из 26.

вышел на лед при счете 0:3 и отразил 8 бросков из 9. Он сыграл впервые с 27 марта. Сообщалось, что вратарь пропустил ряд матчей регулярного чемпионата из-за болезни.

Поражение было записано на счет Лайона.