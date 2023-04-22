Бобровский вышел на замену в 3-м матче с «Бостоном», впервые сыграв в этом плей-офф. Он отразил 8 бросков из 9

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Алекс Лайон Хоккей

Сергей Бобровский вышел на замену в 3-м матче с «Бостоном», впервые сыграв в этом плей-офф.

«Флорида» проиграла «Брюинс» (2:4) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-2). 

Российский вратарь начал текущий розыгрыш Кубка Стэнли в роли сменщика Алекса Лайона

После 3-й шайбы «Брюинс» на 49-й минуте главный тренер «Пантерс» Пол Морис принял решение заменить Лайона, отразившего 23 броска из 26. 

Бобровский вышел на лед при счете 0:3 и отразил 8 бросков из 9. Он сыграл впервые с 27 марта. Сообщалось, что вратарь пропустил ряд матчей регулярного чемпионата из-за болезни. 

Поражение было записано на счет Лайона. 

6 комментариев

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Костя Кот
в следующем матче рама за Бобром
+18
-1
+17
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gombocrew
3 матча понадобилось Пантерам, чтобы понять что Лайон не потянет плей-офф против победителя регулярки
+17
-2
+15
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Сергей Югай
Ответ gombocrew
3 матча понадобилось Пантерам, чтобы понять что Лайон не потянет плей-офф против победителя регулярки
Не пантерам, а их тренеру. Недалекий этот тренер, физрук
+2
-1
+1
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